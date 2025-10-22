Pamatę, kaip motina namuose laikė 11-metį sūnų, pravirko net medikai: protu nesuvokiama

Motinai pateikti kaltinimai dėl vaiko nepriežiūros, sukėlusios sunkius kūno sužalojimus, rašoma fox26houston.com.
Baisi realybė už užrakintų durų
Teksase, Baytowno mieste, gyvenanti 41 metų Rachel Nicole Blaylock apkaltinta savo 11 metų sūnaus nepriežiūra ir gyvenimu nežmoniškomis sąlygomis.
Teismo dokumentuose nurodoma, kad moteris nesuteikė vaikui nei tinkamos medicininės, nei dantų priežiūros, o jo gyvenimo sąlygos buvo tiesiog šokiruojančios.
Už vaiko nepriežiūrą, sukėlusią sunkią žalą kūnui, R. N. Blaylock paskirtas 250 000 JAV dolerių užstatas, ji uždaryta į areštinę.
Namas, pilnas musių ir purvo
Policijos pareigūnai buvo iškviesti į namelį ant ratų E. Homan gatvėje, kuriame R. N. Blaylock gyveno su savo nekalbančiu, autizmo spektro sutrikimą turinčiu sūnumi.
Įėję į vidų, pareigūnai pranešė pamatę „musėmis knibždantį, purviną namą“ ir užuodę stiprų išmatų kvapą. Grindys buvo padengtos sudžiūvusiomis išmatomis. Viena pareigūnė teigė, kad „kvapas buvo toks stiprus, jog ją supykino“.
R. N. Blaylock teigė, jog sūnus „nesugeba nueiti į tualetą“ ir dažnai „tuštinasi savo kambaryje“, o išmatas „mėto ant grindų ir į koridorių“.
Kambarys su grotomis vietoje durų
Pasak pareigūnų, moteris buvo nuėmusi įprastas duris nuo berniuko kambario ir pakeitusi jas tinkleliu su užraktu, kad galėtų „jį stebėti“. Taip esą padaryta po to, kai vaikas kelis kartus pabėgo iš namų nuogas.
Pareigūnė, apžiūrėjusi kambarį, pranešė, kad ant tinklelio, sienų ir grindų taip pat buvo išmatų pėdsakų, o čiužinys buvo apibūdintas kaip „nesanitariškas ir apgailėtinas“.
Dokumentuose taip pat rašoma, kad berniukas turėjo sudžiūvusių išmatų ant savo veido, rankų, nagų ir delnų.
Stebinantis motinos atsakas pareigūnams
Kai policininkė pasakė, jog vaiką būtina nugabenti į ligoninę, R. N. Blaylock atsakė:
„Aš negaliu mesti visko, ką darau, ir vežti jo pas kokį nors šarlataną, kuris pasakys „nežinau, kas jam yra“, ir vėliau išsiųs mus pas dar kitą gydytoją.“
Senelės liudijimas: „Ji nėra gera mama“
Tyrėjai taip pat apklausė berniuko močiutę. Ji teigė, kad vaikas niekada nelankė mokyklos, nes nebuvo išmokytas naudotis tualetu ir dažnai nusirengdavo nuogai.
Močiutė sakė, kad vaikas buvo labai retai maudomas ir negalėjo pats atrakinti durų. Pati senelė taip pat teigė negavusi raktų nuo kambario, todėl negalėjusi jam paduoti nei maisto, nei vandens.
Pasak dokumentų, močiutė apie R. N. Blaylock pasakė trumpai: „Ji nėra gera mama.“
Medikai: sunki berniuko būklė – dėl bado ir nepriežiūros
Medicininiai įrašai, prisegti prie bylos, atskleidė dar baisesnius faktus.
Gydytojai nustatė, kad berniuko dantys buvo pilni purvo ir visi stipriai pažeisti ėduonies, o išmatų pėdsakai aptikti įvairiose kūno vietose, taip pat šlapimo likučiai ant kojų.
Dėl bado ir nepriežiūros berniuko dantys buvo smarkiai apgedę. Jis svėrė vos 21 kilogramą, kai vidutinis 11-mečio svoris turėtų būti apie 40 kilogramų.
