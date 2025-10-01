Paveldėtame name – brolio ir sesers nesantaika: laiptinę pavertė tualetu

Visą istoriją apie brolio ir sesers santykius žiūrėkite laidos „TV Pagalba“ reportaže.
Po tėvų mirties namas atiteko vaikams: sesuo įsikūrė namo viršuje, o jos brolis – apačioje. Dar vienas brolis čia negyvena.
Tualetas laiptinėje sukiršino brolį ir seserį
Moteris sako, kad vieną dieną jai išslydo iš po kojų žemė, kai suprato, ką su jai priklausančiu būstu padarė brolis. Po laiptais ji išvydo klozetą, tad sako, kad brolis laiptinę paprasčiausiai pavertė tualetu.
„Pastatytas buvo akies mirksniu, dabar jis čia man šiks, o aš uostysiu... Kodėl jis turi šikti mano laiptinėje? Tegul savo kambariuose ir pasistato“, – dėl brolio savavališko sprendimo širsta ji.
Tos pačios šeimos nariai dabar tapo savotiškais priešais, nes brolis nesutinka su sesers nuomone, kad jis pirmiausiai prieš kažką darydamas turėtų atsiklausti jos.
Sesuo sako, kad visa smarvė dabar jai eis tiesiai į viršų ir yra įsitikinusi, kad laiptinė priklauso jai.
Ji nevengia grubios retorikos prieš brolį ir kaltina bandant sugriauti jos ramų gyvenimą.
„Čia ir žoliapjovę įsivarau... Norėsiu čia užsikalsiu, norėsiu užsirakinsiu. Laiptinė yra mano, kaip aš dabar lipsiu į viršų, ar skraidysiu visą gyvenimą? Gyvulys esi, nešiksi čia, nors ir pasistatei“, – pyksta sesuo.
Brolis turi namo dokumentus
Savivaliavimu apkaltintas vyras nieko blogo nemato, kad pastatė klozetą koridoriuje po laiptais. Jis mano, kad ta erdvė priklauso jam ir ten gali daryti, ką sugalvojęs, nes turi namo dokumentus. Esą jų sesuo nėra net regėjusi, todėl nesupranta, kad čia negali reikšti jokių pretenzijų.
Išgirdęs sesers priekaištus jis žadėjo tualetą apsikalti lentutėmis ir apmūryti, esą taip atsiras nauja patalpa tualetui.
„Tai aš sakau, kad čia mano laiptinė. Laiptinė mano ir mano pirmas aukštas. Laiptinę turi išsipirkti arba nuomoti. Tegul nusiperka“, – su sesers nuomone kategoriškai nesutinka brolis.
Ar gelbėtojai Tomai Arcišauskaitei-Lukošienei pavyks broliui ir seseriai padėti rasti sprendimą dėl tualeto?
