Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Video > Video naujienos

Paveldėtame name – brolio ir sesers nesantaika: laiptinę pavertė tualetu

2025-10-01 18:30 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ aut.
2025-10-01 18:30

Brolį ir seserį netikėtai sukiršino tualetas, atsiradęs po laiptais bendrame name, kurį jie paveldėjo iš tėvų. Mažai bendraujantys brolis ir sesuo dabar yra kaimynai ir niekaip nesugeba taikiai aptarti klausimo, kuris liečia abi puses.

Brolį ir seserį netikėtai sukiršino tualetas, atsiradęs po laiptais bendrame name, kurį jie paveldėjo iš tėvų. Mažai bendraujantys brolis ir sesuo dabar yra kaimynai ir niekaip nesugeba taikiai aptarti klausimo, kuris liečia abi puses.

REKLAMA
1

Visą istoriją apie brolio ir sesers santykius žiūrėkite laidos „TV Pagalba“ reportaže.

Po tėvų mirties namas atiteko vaikams: sesuo įsikūrė namo viršuje, o jos brolis – apačioje. Dar vienas brolis čia negyvena.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tualetas laiptinėje sukiršino brolį ir seserį

Moteris sako, kad vieną dieną jai išslydo iš po kojų žemė, kai suprato, ką su jai priklausančiu būstu padarė brolis. Po laiptais ji išvydo klozetą, tad sako, kad brolis laiptinę paprasčiausiai pavertė tualetu.

REKLAMA
REKLAMA

„Pastatytas buvo akies mirksniu, dabar jis čia man šiks, o aš uostysiu... Kodėl jis turi šikti mano laiptinėje? Tegul savo kambariuose ir pasistato“, – dėl brolio savavališko sprendimo širsta ji.

REKLAMA

Tos pačios šeimos nariai dabar tapo savotiškais priešais, nes brolis nesutinka su sesers nuomone, kad jis pirmiausiai prieš kažką darydamas turėtų atsiklausti jos.

Sesuo sako, kad visa smarvė dabar jai eis tiesiai į viršų ir yra įsitikinusi, kad laiptinė priklauso jai.

Ji nevengia grubios retorikos prieš brolį ir kaltina bandant sugriauti jos ramų gyvenimą. 

„Čia ir žoliapjovę įsivarau... Norėsiu čia užsikalsiu, norėsiu užsirakinsiu. Laiptinė yra mano, kaip aš dabar lipsiu į viršų, ar skraidysiu visą gyvenimą? Gyvulys esi, nešiksi čia, nors ir pasistatei“, – pyksta sesuo.

REKLAMA
REKLAMA

Brolis turi namo dokumentus

Savivaliavimu apkaltintas vyras nieko blogo nemato, kad pastatė klozetą koridoriuje po laiptais. Jis mano, kad ta erdvė priklauso jam ir ten gali daryti, ką sugalvojęs, nes turi namo dokumentus. Esą jų sesuo nėra net regėjusi, todėl nesupranta, kad čia negali reikšti jokių pretenzijų.

Išgirdęs sesers priekaištus jis žadėjo tualetą apsikalti lentutėmis ir apmūryti, esą taip atsiras nauja patalpa tualetui.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Tai aš sakau, kad čia mano laiptinė. Laiptinė mano ir mano pirmas aukštas. Laiptinę turi išsipirkti arba nuomoti. Tegul nusiperka“, – su sesers nuomone kategoriškai nesutinka brolis.

Ar gelbėtojai Tomai Arcišauskaitei-Lukošienei pavyks broliui ir seseriai padėti rasti sprendimą dėl tualeto?

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Spalio 1 d. Serija 22
Rugsėjo 30 d. Serija 21
Rugsėjo 29 d. Serija 20
Rugsėjo 26 d. Serija 19
Rugsėjo 25 d. Serija 18
Rugsėjo 24 d. Serija 17
Rugsėjo 23 d. Serija 16
Rugsėjo 22 d. Serija 15
Rugsėjo 19 d. Serija 14
Rugsėjo 18 d. Serija 13
Rugsėjo 17 d. Serija 12
Rugsėjo 16 d. Serija 11
Rugsėjo 15 d. Serija 10
Rugsėjo 12 d. Serija 9
Rugsėjo 11 d. Serija 8
Rugsėjo 10 d. Serija 7
Rugsėjo 9 d. Serija 6
Rugsėjo 8 d. Serija 5
Rugsėjo 5 d. Serija 4
Rugsėjo 4 d. Serija 3
Rugsėjo 2 d. Serija 2
Rugsėjo 1 d. Serija 1
Gegužės 30 d. Serija 186
Gegužės 29 d. Serija 185
Gegužės 28 d. Serija 184
Gegužės 27 d. Serija 183
Gegužės 26 d. Serija 182
Gegužės 23 d. Serija 181
Gegužės 22 d. Serija 180
Gegužės 21 d. Serija 179
Gegužės 20 d. Serija 178
Gegužės 19 d. Serija 177
Gegužės 16 d. Serija 176
Gegužės 15 d. Serija 175
Gegužės 14 d. Serija 174
Gegužės 13 d. Serija 173
Gegužės 12 d. Serija 172
Gegužės 9 d. Serija 171
Gegužės 8 d. Serija 170
Gegužės 7 d. Serija 169
Gegužės 6 d. Serija 168
Gegužės 5 d. Serija 167
Gegužės 2 d. Serija 166
Balandžio 30 d. Serija 165
Balandžio 29 d. Serija 164
Balandžio 28 d. Serija 163
Balandžio 25 d. Serija 162
Balandžio 24 d. Serija 161
Balandžio 23 d. Serija 160
Balandžio 22 d. Serija 159
Balandžio 18 d. Serija 158
Balandžio 17 d. Serija 157
Balandžio 16 d. Serija 156
Balandžio 15 d. Serija 155
Balandžio 14 d. Serija 154
Balandžio 11 d. Serija 153
Balandžio 10 d. Serija 152
Balandžio 9 d. Serija 151
Balandžio 8 d. Serija 150
Balandžio 7 d. Serija 149
Balandžio 4 d. Serija 148
Balandžio 3 d. Serija 147
Balandžio 2 d. Serija 146
Balandžio 1 d. Serija 145
Kovo 31 d. Serija 144
Kovo 28 d. Serija 143
Kovo 27 d. Serija 142
Kovo 26 d. Serija 141
Kovo 25 d. Serija 140
Kovo 24 d. Serija 139
Kovo 21 d. Serija 138
Kovo 20 d. Serija 137
Kovo 19 d. Serija 136
Kovo 18 d. Serija 135
Kovo 17 d. Serija 134
Kovo 14 d. Serija 133
Kovo 13 d. Serija 132
Kovo 12 d. Serija 131
Kovo 10 d. Serija 130
Kovo 7 d. Serija 129
Kovo 6 d. Serija 128
Kovo 5 d. Serija 127
Kovo 4 d. Serija 126
Kovo 3 d. Serija 125
Vasario 28 d. Serija 124
Vasario 27 d. Serija 123
Vasario 26 d. Serija 122
Vasario 25 d. Serija 121
Vasario 24 d. Serija 120
Vasario 21 d. Serija 119
Vasario 20 d. Serija 118
Vasario 19 d. Serija 117
Vasario 18 d. Serija 116
Vasario 17 d. Serija 115
Vasario 14 d. Serija 114
Vasario 13 d. Serija 113
Vasario 12 d. Serija 112
Vasario 11 d. Serija 111
Vasario 7 d. Serija 109
Vasario 6 d. Serija 108
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų