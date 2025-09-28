Kalendorius
Rugsėjo 28 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Šarūnės ir Artūro santykiai – per plauką nuo kraupios tragedijos: „Abudu mes kovotojai“

2025-09-28 13:45 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ aut.
2025-09-28 13:45

Šarūnė ir Artūras – pora jau 4 metus. Tarp mylimųjų įvyko didžiulis konfliktas. Išvydęs kaimyno dėmesį Šarūnei, Artūras ją puolė. Besigindama moteris peiliu sužalojo vyrą. Šarūnė baiminasi, kad nuolatiniai konfliktai gali virsti tragedija.

Šarūnė ir Artūras – pora jau 4 metus. Tarp mylimųjų įvyko didžiulis konfliktas. Išvydęs kaimyno dėmesį Šarūnei, Artūras ją puolė. Besigindama moteris peiliu sužalojo vyrą. Šarūnė baiminasi, kad nuolatiniai konfliktai gali virsti tragedija.

REKLAMA
0

Dėl to pora atvyko į „TV Pagalbos“ studija.

Šarūnė tikino, kad tarp poros būna ir gražių dienų, ir pykčių. Visi pykčiai kyla dėl alkoholio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Viskas dėl alkoholio. Abu vienodi. Kol mes būnam dviese, viskas būna gerai. Jei, neduok Dieve, pašalinis žmogus ateina, tada būna pykčiai“, – pradėjo pasakojimą Šarūnė.

REKLAMA
REKLAMA

Artūras už mylimąją vyresnis 16 metų, tačiau problemos tame moteris nemato, nes jai svarbiausia – meilė. Pirmus metus poros santykiai buvo kaip iš romantinio filmo, tačiau po metų abu pradėjo nesaikingai vartoti alkoholį. O tada ir prasidėjo smurtas.

REKLAMA

Šarūnė pripažino, kad smurtauja jie abu ir ji nori keisti gyvenimą, tačiau nenori skirtis su Artūru: „Myliu visas jo versijas – ir blogas, ir geras.“

Baiminasi tapti žmogžude arba auka

„Kiekvieną dieną pagalvoju, kad galiu tapti auka“, – sakė Šarūnė, tačiau pripažino, kad taip pat ji baiminasi, jog ir pati gali tapti žmogžude, nes smurtas poroje peraugo į visai kitą lygį – dėl to ji ir prašosi pagalbos.

REKLAMA
REKLAMA

Artūro teigimu, problemos poros santykiuose kyla dėl pavydo ir aplinkinių kalbų.

„Kai negeriam, išvis nesipykstam, – pasakojo vyras. – Abudu mes kovotojai esam.“

Artūras, priešingai nei mylimoji, tikino nebijantis, kad gali tapti Šarūnės auka arba pats tapti žmogžudžiu – taip, anot jo, tikrai nebus.

Kadangi visos poros problemos kyla dėl alkoholio, „TV Pagalbos“ gelbėtojai pasiūlė gydytis nuo priklausomybių. Šarūnės teigimu, ji bet kokiu atveju nori pagalbos – jei Artūras ir toliau gers, ji, nors ir myli, bet paliks sugyventinį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip baigėsi šis susitikimas, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

 

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Matas laidoje „TV Pagalba“ (tv3.lt koliažas)
Koncerto metu Mato mergina išėjo ir nebegrįžo: po savaitės pasirodė ir tikino esanti nėščia (11)
Laida „TV Pagalba“ (tv3.lt koliažas)
Atvira jaunos moters išpažintis: „Nesu turėjusi vyro, kuris prieš mane nekėlė rankos“ (9)
Laida „TV Pagalba“ (tv3.lt koliažas)
Dėl ko susipyko, broliai Giedrius ir Arūnas pateikia skirtingas versijas: „Buvo iškeltos penkios bylos“ (4)
Rugsėjo 26 d. Serija 19
Rugsėjo 25 d. Serija 18
Rugsėjo 24 d. Serija 17
Rugsėjo 23 d. Serija 16
Rugsėjo 22 d. Serija 15
Rugsėjo 19 d. Serija 14
Rugsėjo 18 d. Serija 13
Rugsėjo 17 d. Serija 12
Rugsėjo 16 d. Serija 11
Rugsėjo 15 d. Serija 10
Rugsėjo 12 d. Serija 9
Rugsėjo 11 d. Serija 8
Rugsėjo 10 d. Serija 7
Rugsėjo 9 d. Serija 6
Rugsėjo 8 d. Serija 5
Rugsėjo 5 d. Serija 4
Rugsėjo 4 d. Serija 3
Rugsėjo 2 d. Serija 2
Rugsėjo 1 d. Serija 1
Gegužės 30 d. Serija 186
Gegužės 29 d. Serija 185
Gegužės 28 d. Serija 184
Gegužės 27 d. Serija 183
Gegužės 26 d. Serija 182
Gegužės 23 d. Serija 181
Gegužės 22 d. Serija 180
Gegužės 21 d. Serija 179
Gegužės 20 d. Serija 178
Gegužės 19 d. Serija 177
Gegužės 16 d. Serija 176
Gegužės 15 d. Serija 175
Gegužės 14 d. Serija 174
Gegužės 13 d. Serija 173
Gegužės 12 d. Serija 172
Gegužės 9 d. Serija 171
Gegužės 8 d. Serija 170
Gegužės 7 d. Serija 169
Gegužės 6 d. Serija 168
Gegužės 5 d. Serija 167
Gegužės 2 d. Serija 166
Balandžio 30 d. Serija 165
Balandžio 29 d. Serija 164
Balandžio 28 d. Serija 163
Balandžio 25 d. Serija 162
Balandžio 24 d. Serija 161
Balandžio 23 d. Serija 160
Balandžio 22 d. Serija 159
Balandžio 18 d. Serija 158
Balandžio 17 d. Serija 157
Balandžio 16 d. Serija 156
Balandžio 15 d. Serija 155
Balandžio 14 d. Serija 154
Balandžio 11 d. Serija 153
Balandžio 10 d. Serija 152
Balandžio 9 d. Serija 151
Balandžio 8 d. Serija 150
Balandžio 7 d. Serija 149
Balandžio 4 d. Serija 148
Balandžio 3 d. Serija 147
Balandžio 2 d. Serija 146
Balandžio 1 d. Serija 145
Kovo 31 d. Serija 144
Kovo 28 d. Serija 143
Kovo 27 d. Serija 142
Kovo 26 d. Serija 141
Kovo 25 d. Serija 140
Kovo 24 d. Serija 139
Kovo 21 d. Serija 138
Kovo 20 d. Serija 137
Kovo 19 d. Serija 136
Kovo 18 d. Serija 135
Kovo 17 d. Serija 134
Kovo 14 d. Serija 133
Kovo 13 d. Serija 132
Kovo 12 d. Serija 131
Kovo 10 d. Serija 130
Kovo 7 d. Serija 129
Kovo 6 d. Serija 128
Kovo 5 d. Serija 127
Kovo 4 d. Serija 126
Kovo 3 d. Serija 125
Vasario 28 d. Serija 124
Vasario 27 d. Serija 123
Vasario 26 d. Serija 122
Vasario 25 d. Serija 121
Vasario 24 d. Serija 120
Vasario 21 d. Serija 119
Vasario 20 d. Serija 118
Vasario 19 d. Serija 117
Vasario 18 d. Serija 116
Vasario 17 d. Serija 115
Vasario 14 d. Serija 114
Vasario 13 d. Serija 113
Vasario 12 d. Serija 112
Vasario 11 d. Serija 111
Vasario 10 d. Serija 110
Vasario 7 d. Serija 109
Vasario 6 d. Serija 108
Vasario 5 d. Serija 107
Vasario 4 d. Serija 106
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų