Šarūnės ir Artūro santykiai – per plauką nuo kraupios tragedijos: „Abudu mes kovotojai“

Dėl to pora atvyko į „TV Pagalbos“ studija.
Šarūnė tikino, kad tarp poros būna ir gražių dienų, ir pykčių. Visi pykčiai kyla dėl alkoholio.
„Viskas dėl alkoholio. Abu vienodi. Kol mes būnam dviese, viskas būna gerai. Jei, neduok Dieve, pašalinis žmogus ateina, tada būna pykčiai“, – pradėjo pasakojimą Šarūnė.
Artūras už mylimąją vyresnis 16 metų, tačiau problemos tame moteris nemato, nes jai svarbiausia – meilė. Pirmus metus poros santykiai buvo kaip iš romantinio filmo, tačiau po metų abu pradėjo nesaikingai vartoti alkoholį. O tada ir prasidėjo smurtas.
Šarūnė pripažino, kad smurtauja jie abu ir ji nori keisti gyvenimą, tačiau nenori skirtis su Artūru: „Myliu visas jo versijas – ir blogas, ir geras.“
Baiminasi tapti žmogžude arba auka
„Kiekvieną dieną pagalvoju, kad galiu tapti auka“, – sakė Šarūnė, tačiau pripažino, kad taip pat ji baiminasi, jog ir pati gali tapti žmogžude, nes smurtas poroje peraugo į visai kitą lygį – dėl to ji ir prašosi pagalbos.
Artūro teigimu, problemos poros santykiuose kyla dėl pavydo ir aplinkinių kalbų.
„Kai negeriam, išvis nesipykstam, – pasakojo vyras. – Abudu mes kovotojai esam.“
Artūras, priešingai nei mylimoji, tikino nebijantis, kad gali tapti Šarūnės auka arba pats tapti žmogžudžiu – taip, anot jo, tikrai nebus.
Kadangi visos poros problemos kyla dėl alkoholio, „TV Pagalbos“ gelbėtojai pasiūlė gydytis nuo priklausomybių. Šarūnės teigimu, ji bet kokiu atveju nori pagalbos – jei Artūras ir toliau gers, ji, nors ir myli, bet paliks sugyventinį.
Kaip baigėsi šis susitikimas, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.