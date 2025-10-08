Neišmeskite tualetinio popieriaus ritinėlių: nustebsite, kur jie pravers

Valymo entuziastė neseniai „Instagram“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame parodo, kaip namus išvalyti greičiau ir lengviau.
Pasidalijo paprastais valymo patarimais
Stumdomų durų bėgiai greitai prisipildo purvu ir kitais nešvarumais, tačiau išvalyti juos sunku. Carolina su savo sekėjais pasidalino, kad ant dulkių siurblio antgalio galo užklijavus kartoninį ritinėlį nuo tualetinio popieriaus tokias vietas pasiekti itin paprasta, rašo thesun.co.uk.
Taip pat galite išvengti dušo ar vonios užsikimšimo plaukais įsigiję paprastą kriauklės sietelį, kuris sulaiko plaukus ir kitus nešvarumus nuo patekimo į kanalizaciją.
Švaros mylėtoja tam, kad atsikratytumėte nemalonaus kvapo vonios kambaryje, pataria atsisakyti brangių valymo produktų ir pasigaminti savo tualeto valymo bombą. Tam prireiks tik kelių dalykų, kad ją pasigamintumėte. Tiesiog sumaišykite kepimo sodą, citrinos rūgšti ir vandenį, palikite per naktį sustingti masę sudėję į didelį ledo kubelių dėklą.
Genialių gudrybių žiūrovai negalėjo patikėti, kaip viskas paprasta: „Aš tikrai nustebintas dėl tualetinio popierinio ritinėlio gudrybės, vakar valandą laiko bandžiau išvalyti stumdomų durų bėgius!“
Kitas sutiko: „Išbandysiu tualetinio poperiaus ritinėlio gudrybę langų rėmams!“, o trečiasis žavėjosi: „Nuostabu, kad yra natūralių valymo priemonių.“
