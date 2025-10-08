Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Neišmeskite tualetinio popieriaus ritinėlių: nustebsite, kur jie pravers

2025-10-08 13:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-08 13:50

Turbūt ne vienas tvarkydamasis nori šį procesą pabaigti kaip galima efektyviau ir greičiau, tad dalijamės Carolina McCauley gudrybe, kuri padės sunkiai pasiekiamas vietas išvalyti be vargo.

Neišmeskite nuo tualetinio popieriaus likusių ritinėlių: pravers tvarkantis (nuotr. Instagram)

Turbūt ne vienas tvarkydamasis nori šį procesą pabaigti kaip galima efektyviau ir greičiau, tad dalijamės Carolina McCauley gudrybe, kuri padės sunkiai pasiekiamas vietas išvalyti be vargo.

REKLAMA
0

Valymo entuziastė neseniai „Instagram“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame parodo, kaip namus išvalyti greičiau ir lengviau.

Pasidalijo paprastais valymo patarimais

Stumdomų durų bėgiai greitai prisipildo purvu ir kitais nešvarumais, tačiau išvalyti juos sunku. Carolina su savo sekėjais pasidalino, kad ant dulkių siurblio antgalio galo užklijavus kartoninį ritinėlį nuo tualetinio popieriaus tokias vietas pasiekti itin paprasta, rašo thesun.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat galite išvengti dušo ar vonios užsikimšimo plaukais įsigiję paprastą kriauklės sietelį, kuris sulaiko plaukus ir kitus nešvarumus nuo patekimo į kanalizaciją.

REKLAMA
REKLAMA

View this post on Instagram

A post shared by Carolina Home Hacks Queen (@carolina.mccauley)

REKLAMA

Švaros mylėtoja tam, kad atsikratytumėte nemalonaus kvapo vonios kambaryje, pataria atsisakyti brangių valymo produktų ir pasigaminti savo tualeto valymo bombą. Tam prireiks tik kelių dalykų, kad ją pasigamintumėte. Tiesiog sumaišykite kepimo sodą, citrinos rūgšti ir vandenį, palikite per naktį sustingti masę sudėję į didelį ledo kubelių dėklą.

REKLAMA
REKLAMA

Genialių gudrybių žiūrovai negalėjo patikėti, kaip viskas paprasta: „Aš tikrai nustebintas dėl tualetinio popierinio ritinėlio gudrybės, vakar valandą laiko bandžiau išvalyti stumdomų durų bėgius!“

Kitas sutiko: „Išbandysiu tualetinio poperiaus ritinėlio gudrybę langų rėmams!“, o trečiasis žavėjosi: „Nuostabu, kad yra natūralių valymo priemonių.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų