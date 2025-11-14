Moteris savo vestuvių nuotraukose pastebėjo nepažįstamą vyrą: po 4 metų paaiškėjo tiesa

Kol galiausiai prieš kelias dienas internetas atliko savo darbą. Po naujo Michelle įrašo „Facebook“ atsirado pats paslaptingasis vyras – Andrew Helliman. 33 metų dažytojas iš Pietų Airšyro prisipažino, kad… vestuves tiesiog supainiojo. Tą 2021-ųjų lapkritį jis ketino dalyvauti kitoje šventėje kaip savo partnerio lydintysis svečias, tačiau gavo neteisingą vietos nuorodą.
Paaiškėjo, kaip vyras pateko į vestuves
Į „Carlton“ viešbutį Andrew atvyko vos likus kelioms minutėms iki ceremonijos pradžios. Jį pasitiko vidun einantys svečiai – viskas atrodė kaip tikra. Tik kai muzika suskambo ir visi atsistojo pasitikti nuotakos, Andrew suprato, kad einančioji praėjimu tikrai ne Michaela, kurios vestuvėse jis turėjo būti.
Kad neišsiskirtų, vyras liko visai ceremonijai, stengdamasis tapti „nematomu“. Po įžadų jis tyliai dingo ir skubiai išvyko į tikrąją šventę, kur tapo vakaro sensacija – visi norėjo išgirsti jo istoriją, rašo portalas „OK!“.
Michelle tuo metu dar nežinojo, kad į jos vestuves užklydo visiškas nepažįstamasis. „Kai gavau pirmuosius fotografo kadrus, iškart jį pastebėjau. Visi klausė: „Kas šitas?“ Tačiau niekas neturėjo nė menkiausios idėjos“, – pasakoja ji.
Šiemet, nusprendusi pabandyti dar kartą, Michelle į pagalbą pasitelkė socialinius tinklus – ir per dvi valandas atsirado atsakymas. „Kai išgirdau tikrąją istoriją, tiesiog verkiau iš juoko. Tokie dalykai gyvenime nutinka labai retai“, – sako ji.
Vakar Michelle ir Andrew pagaliau susitiko akis į akį, pasidalijo savo versijomis ir nusprendė likti draugais. „Jis labai malonus žmogus. Sakiau jam – jei tada būtum pasilikęs, būtume susipažinę iš karto, bet turbūt tada visa ši istorija niekada nebūtų atsiradusi. Viskas įvyko taip, kaip turėjo.“
Michelle tikina, kad ši istorija jos tobulą vestuvių dieną tik dar labiau pagyvino: „Ji suteikė mums dar vieną nuostabų prisiminimą. Ir, panašu, dar daug sykių prajuokins.“
