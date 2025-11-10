Kalbų dėl santuokos sulaukusi Lana Del Rey atsidūrė dėmesio centre – viešumoje pasirodė su vyru

Fotografų akivaizdoje pora žengė ranka rankon, švelniai priglaudę galvas ir nusišypsoję vienas kitam, rašo people.com.
Elegancija ir meilė ant podiumo
Atlikėja atrodė nepriekaištingai – ji pasirinko ilgą levandų atspalvio suknelę su pūkuota apykakle, subtiliai pabrėžiančia pečius. Įvaizdį papildė bronziniai ir juodi plaukų aksesuarai, o rankose ji laikė baltą karoliukais siuvinėtą rankinę su gėlių raštu ir raudonu dirželiu.
Atlikėja prie savo stiliaus pridėjo baltus žemus aukštakulnius, švelniai banguotus plaukus ir natūralų makiažą su blizgia rudos spalvos lūpų pomada.
Tuo metu jos vyras Jeremy pasirinko melsvą sportinio stiliaus kostiumą su baltu marškinėliu, juodą kepurę ir akinius nuo saulės – santūrus, bet stilingas kontrastas žmonos įvaizdžiui.
Kartu jau pirmuosius metus
Viešas švelnumo demonstravimas įvyko vos po kelių dienų, kai Lana ir Jeremy atšventė pirmąsias vestuvių metines – jie susituokė 2024 m. rugsėjo 24-ąją mažame Des Almandes miestelyje, Louisianoje.
Tą dieną dainininkė savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo romantišku prisiminimų rinkiniu: vestuvių nuotraukomis, kuriose pora bučiuojasi ant oro valties, svečiais Jack Antonoffu ir Margaret Qualley, bei dviejų aukštų vestuviniu tortu.
Praėjusį mėnesį Lana taip pat parodė siuvinėtą nėriniuotą servetėlę su inicialais „L & J“ ir širdelės simboliu, ant kurios gulėjo auksinė gėlės formos segė su deimantais – sentimentali detalė iš jų vestuvių dienos.
Naujasis albumas – netikėtas posūkis karjeroje
Tuo metu, kai gerbėjai džiaugiasi jos meilės istorija, Lana Del Rey ruošiasi išleisti 10-ąjį studijinį albumą, pavadintą „Stove“ (anksčiau vadintą „Lasso“ ir „The Right Person Will Stay“).
Albumas pasirodys 2026 m. sausio pabaigoje ir, pasak atlikėjos, bus su kantri muzikos atspalviu, nutolstančiu nuo įprasto melancholiško roko skambesio.
