 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Kalbų dėl santuokos sulaukusi Lana Del Rey atsidūrė dėmesio centre – viešumoje pasirodė su vyru

2025-11-10 19:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 19:55

Romantika ore – dainininkė Lana Del Rey (40 m.) ir jos vyras, Louisianos pelkių ekskursijų gidas Jeremy Dufrene, sekmadienį buvo pastebėti besibučiuojantys Valentino mados šou metu Paryžiaus mados savaitėje.

Lana Del Rey (nuotr. SCANPIX)

Romantika ore – dainininkė Lana Del Rey (40 m.) ir jos vyras, Louisianos pelkių ekskursijų gidas Jeremy Dufrene, sekmadienį buvo pastebėti besibučiuojantys Valentino mados šou metu Paryžiaus mados savaitėje.

REKLAMA
0

Fotografų akivaizdoje pora žengė ranka rankon, švelniai priglaudę galvas ir nusišypsoję vienas kitam, rašo people.com.

Elegancija ir meilė ant podiumo

Atlikėja atrodė nepriekaištingai – ji pasirinko ilgą levandų atspalvio suknelę su pūkuota apykakle, subtiliai pabrėžiančia pečius. Įvaizdį papildė bronziniai ir juodi plaukų aksesuarai, o rankose ji laikė baltą karoliukais siuvinėtą rankinę su gėlių raštu ir raudonu dirželiu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atlikėja prie savo stiliaus pridėjo baltus žemus aukštakulnius, švelniai banguotus plaukus ir natūralų makiažą su blizgia rudos spalvos lūpų pomada.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu jos vyras Jeremy pasirinko melsvą sportinio stiliaus kostiumą su baltu marškinėliu, juodą kepurę ir akinius nuo saulės – santūrus, bet stilingas kontrastas žmonos įvaizdžiui.

REKLAMA

Kartu jau pirmuosius metus

Viešas švelnumo demonstravimas įvyko vos po kelių dienų, kai Lana ir Jeremy atšventė pirmąsias vestuvių metines – jie susituokė 2024 m. rugsėjo 24-ąją mažame Des Almandes miestelyje, Louisianoje.

Tą dieną dainininkė savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo romantišku prisiminimų rinkiniu: vestuvių nuotraukomis, kuriose pora bučiuojasi ant oro valties, svečiais Jack Antonoffu ir Margaret Qualley, bei dviejų aukštų vestuviniu tortu.

REKLAMA
REKLAMA

Praėjusį mėnesį Lana taip pat parodė siuvinėtą nėriniuotą servetėlę su inicialais „L & J“ ir širdelės simboliu, ant kurios gulėjo auksinė gėlės formos segė su deimantais – sentimentali detalė iš jų vestuvių dienos.

Naujasis albumas – netikėtas posūkis karjeroje

Tuo metu, kai gerbėjai džiaugiasi jos meilės istorija, Lana Del Rey ruošiasi išleisti 10-ąjį studijinį albumą, pavadintą „Stove“ (anksčiau vadintą „Lasso“ ir „The Right Person Will Stay“).

Albumas pasirodys 2026 m. sausio pabaigoje ir, pasak atlikėjos, bus su kantri muzikos atspalviu, nutolstančiu nuo įprasto melancholiško roko skambesio.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų