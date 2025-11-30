Jovani diskoteka sudrebino „Žalgirio“ areną: į sceną lipo ir žmona Simona Nainė

Atlikėjas pasistengė, kad šių metų šou būtų dar didesnis ir įspūdingesnis. Scenoje kartu su „Jovani“ pasirodė ryškiausios kviestinės muzikos žvaigždės: Donatas Montvydas, Petunija, Marijanas, Nombeko Auguste, Norbertas, xKhen, „Sisters On Wire“, Ieva Veri, senjasa, Jurijus Veklenko ir Simona Nainė, kurie žiūrovams pristatė kūrinius iš naujausio „Jovani“ albumo „Dažniai“, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Kartu sukūrėme nepakartojamą energiją, kurios neįmanoma pamiršti. Laukiamiausias šių metų vakaras prabėgo akimirksniu. Vis dar sunku patikėti, kad į „Jovani“ diskoteką susirinko tiek daug žmonių. Nuoširdžiai ačiū jums visiems ir ačiū atlikėjams, kurie prisidėjo prie šio ypatingo vakaro. Mano tikslas ir didžiausia svajonė – kad tokios grandiozinės diskotekos Žalgirio arenoje taptų kasmetine tradicija“ – po renginio dalinosi Jonas Nainys.
Atlikėjas taip pat prisipažįsta, kad praėjusių metų renginys įkvėpė siekti dar aukščiau: „Praėjusiais metais, vos nulipęs nuo scenos jau galvojau, kad noriu tai pakartoti. Tūkstančiai iškeltų rankų, ypatinga šiluma ir magiška energija – tai nepakartojamas jausmas“ – sakė Jonas Nainys.
DJ Jovani gali pasigirti daugiau nei 430 tūkst. sekėjų socialiniuose tinkluose, o jo muzikiniai vaizdo klipai vien oficialiame „YouTube“ kanale peržiūrėti daugiau nei 161 milijonų kartų. Atlikėjo kūrybą kas mėnesį „Spotify“ bendruomenėje seka daugiau nei 1,2 mln. klausytojų – tai vienareikšmiškai geriausias Lietuvos atlikėjo rezultatas vienoje populiariausių muzikos klausymosi platformų. Ypač didelio tarptautinio pripažinimo pastaraisiais metais susilaukė prodiuserio darbas „I'll Fly With You (L'Amour Toujours)“, kurį Jovani įrašė kartu su atlikėju Chris Cone. „YouTube“ ir „Spotify“ kanaluose šis kūrinys yra perklausytas daugiau nei 24 mln. kartų.
2024 m. Jovani išleido antrąjį solinį albumą „Noriu šokt“, kuris pasiekė 4-ąją vietą Lietuvos albumų topuose. Vienas iš albumo hitų „Iš lėto leidžiasi saulė“ su Remiu Retro šalyje buvo pripažintas platininiu.
2025 m. atlikėjas pristatė ir antrąjį savo albumą „Dažniai“. Albumas „Dažniai“ gimė kūrybinėse stovyklose, studijose ir intensyviame Jovani bei jo komandos darbe. Jame susipina šiuolaikinės elektronikos skambesys ir jautrios istorijos, kurias perteikė įvairūs balsai. Albumą klausytojai jau galėjo pajusti per anksčiau pristatytus singlus – „Ką Laimėjom?“ (su Nombeko Auguste), „Laikyk Arčiau“ (su Ieva Veri ir Jurijumi Veklenko) bei „Šiandien Kitaip“ (su ELZY).
„Jovani Arena Show“ Kauno „Žalgirio“ arenoje pristatė didžiausias renginių organizatorius Baltijos šalyse „Live Nation Lithuania“.
