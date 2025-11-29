Kilus aistroms dėl 1 atlikėjo koncerto Lietuvoje – organizatorių atsakas: „Nuoširdžiai atsiprašome“

Organizatoriai pranešime žiniasklaidai skelbia: „Papildomai įvertinę atlikėjo viešą medžiagą ir jo nuotraukų archyvą, kur matome jo sceniniame įvaizdyje bei fotosesijose naudojamą karinę atributiką, įskaitant ir sovietinės atributikos elementus bei suprasdami ir gerbdami, kad tokia estetika Lietuvos kontekste neišvengiamai kelia jautrias ir skausmingas asociacijas, nusprendėme atsakingai nuo tokio įvaizdžio atsiriboti ir renginyje atsisakyti atlikėjo pasirodymo.“
Renginio organizatorė Sandra Šumskaitė, atstovaujanti „Depeche Mode“ fanų bendruomenei, teigia: „Tai buvo sudėtinga, bet reikalinga sprendimo akimirka. Labai vertiname kilusią diskusiją, palaikymą ir išsakytą kritiką – ji padeda mums aiškiau suprasti, kur turime būti jautresni. Esame vieningi dėl savo vertybių: smerkiame okupacinius režimus, palaikome Ukrainą ir gerbiame Lietuvos istoriją bei žmonių patirtis. Nuoširdžiai atsiprašau, jei ši situacija kam nors sukėlė nemalonių ar skausmingų emocijų. Mūsų tikslas – kurti saugią, pagarbą ir jautrumą istorijai atspindinčią erdvę muzikos bendruomenei, ir šią patirtį priimame kaip labai svarbią pamoką.“
Pasisakė ir pats atlikėjas
„Gerbiu renginio organizatorių sprendimą dėl mano dalyvavimo renginio programoje. Suprantu, jog Lietuvoje sovietinė simbolika yra tiesiogiai susijusi su skaudžia istorija, ir giliai apgailestauju, jei bet kurios mano nuotraukos ar sceninis įvaizdis sukėlė nemalonių ar skausmingų emocijų. Tai neatspindi nei mano vertybių, nei to, kuo iš tiesų tikiu. Noriu aiškiai pasakyti: visada buvau ir esu Ukrainos pusėje.
Esu kategoriškai prieš agresiją ir karą Ukrainoje, o daugelį metų mano kūryboje vyrauja taikos, pagarbos ir vienybės temos. Mano tikslas visada buvo skleisti šviesą, gėrį ir pagarbą žmonėms, o ne šlovinti diktatoriškus režimus. Jau daugelį metų kuriu projektą „Peace Mantra“, kuriame sujungiu balsus iš viso pasaulio – mano muzika yra ir visada bus skirta suartinti žmones, kurti šviesą ir saugią erdvę, kurioje vyrauja meilė, pagarba ir laisvė. Esu dėkingas už šiltą priėmimą ir reakciją, kuri man dar kartą priminė, kaipsvarbu jautriai vertinti istorinius kontekstus. Iš visos širdies linkiu renginiui sėkmės, o Lietuvai – taikos, stiprybės ir visada didžiuotis savo laisve“, – teigia atlikėjas Psycho-Jones.
„Depeche Mode“ gerbėjų bendruomenė – tai ilgametis reiškinys, suburiantis grupės aistruolius, kurie viską daro iš idėjos, vedini didžiulės meilės muzikai ir stiprios vidinės kultūros. Šie renginiai sujungia Lietuvos ir užsienio bendruomenes, skatina dialogą tarp kartų, skirtingų muzikos žanrų ir meno formų.
Šiemet proga ypatinga – minimas „Depeche Mode“ 45 metų jubiliejus ir albumo „Playing the Angel“ 20-metis.
„Sulaukėme klausimų, ar renginys nebus atšauktas. Norime aiškiai pasakyti, kad renginys šį vakarą vyks taip, kaip ir buvo planuota, – priduria renginio organizatorė Sandra Šumskaitė. – Nepaisant atlikėjo pašalinimo, šiandien Menų fabrike „Loftas“ vyksianti „Depeche Mode“ gerbėjų šventė tikrai įvyks.
Programa išlieka plati ir įvairi: Lietuvos bei svečio iš Argentinos Julian TSF DJ setai, gyvi grupės „Cultor“, mistiškosios įspūdingo balso savininkės Migloko su Vilniaus miesto ansamblio „NIKO“ violončelistu Povilu Paukšte pasirodymai, bei šokio-akrobatikos meistrės Alenos Klimovič reginys. Scenoje skambės tiek kultiniai „Depeche Mode“ kūriniai, tiek naujos, netikėtos interpretacijos; renginį lydės instaliacijos, kuriose muzika ir performansas susilies į užburiančią patirtį.“
„Be to, veiks mini tatuiruočių zona, kur tatuiruočių meistrė ir ištikima renginio palaikytoja ir kūrybinė rėmėja menininkė Odilija darys flash tatuiruotes; galėsite išsinešti savo personalizuotą šventės simbolį. „Depeche Mode“ interpretacijos yra beribės. Todėl ir šįkart tai – daugiau nei tik „Depeche Mode“ vakaras. Siekiame kurti visą „Depeche Mode“ stiliaus atmosferą, kurioje susilieja artimi žanrai, estetika ir nuotaika. Tad čia laukiami visi, kurie savaip jaučia tą depešišką (ar jai artimą) dvasią“, – teigia organizatoriai.
