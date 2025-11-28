Eminemo dukra paviešino jautrų vaizdo įrašą: paliečia širdį

Reperio Eminemo 29-erių metų dukra kūdikį Elliotą Marshallą McClintocką pagimdė šiais metais.
Ši Padėkos diena yra ypatinga Hailie Jade Scott ir jos šeimai.
Paviešino vaizdo įrašą
Tinklalaidės vedėja ir reperio Eminemo dukra leido gerbėjams pajusti Elioto pirmosios šventinio sezono magijos, ji „Instagram“ tinkle paviešino vaizdo įrašą, kuriame jos sūnus stebi, kaip senelis koncertuoja gyvai.
Lapkričio 27 d. Eminemas ir Jackas White'as pasirodė per Detroito „Lions“ ir Grin Bėjaus „Packers“ futbolo rungtynių pertraukos šou Detroite metu. Hailie pasidalintame vaizdo įraše matyti, kaip jos sūnus su apsauginėmis, triukšmą slopinančiomis ausinėmis linguoja pagal pasirodymą. Vienu metu Hailie, regis, ištaria lūpomis „Senelis“ savo sūnui, kol šis su nuostaba stebi reperį.
„Laimingos Padėkos dienos“, – parašė ji po mielu vaizdo įrašu.
Savo „Instagram Stories“ skiltyje ji taip pat pasidalino šeimos nuotrauka su savo sūnumi ir vyru Evanu McClintocku, vilkinčiais vienodą Detroito „Lions“ komandos atributiką.
Scott ir jos vyras sulaukė berniuko kovo mėnesį ir pasidalino džiugia naujiena socialiniuose tinkluose.
Influencerė apie savo nėštumą pirmą kartą pranešė tėvo dainos „Temporary“ muzikiniame vaizdo įraše, kuris buvo išleistas 2024 m. spalį.
Nors Scott dažnai laiko savo asmeninį gyvenimą privačiu, po Elioto gimimo ji pasidalino keliais žvilgsniais į motinystę, įskaitant Evano pirmąją Tėvo dieną ir savo apmąstymus apie tai, kaip pasikeitė gyvenimas per kelis mėnesius, tapus tėvais.
„Stebėti tave tampant tėvu buvo pati gražiausia patirtis. Šie pirmieji 3 mėnesiai buvo pilni meilės, vėlyvų naktų ir bendro mokymosi – ir aš tikrai negaliu įsivaizduoti, kad daryčiau visa tai be tavęs. Laimingos pirmosios Tėvo dienos“, – rašė ji.
