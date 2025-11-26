 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Paaiškėjo, kiek teks sumokėti norintiems išgirsti Džordaną Butkutę: yra svarbi žinia

2025-11-26 11:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 11:25

Vasario 14 d. Džordana Butkutė surengs išskirtinį koncertą „Man patinka Valentino diena“, kuris įvyks Vilniuje.

2

Šventinis koncertas vyks Vilniuje, „Twinsbet“ arenoje.

Džordanos Butkutės koncertas Kaune
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Džordanos Butkutės koncertas Kaune

Šventinis vakaras

Po balandžio pabaigoje įvykusio triumfo Kauno „Žalgirio“ arenoje, dainininkė Džordana Butkutė skelbia du naujus areninius koncertus. Gruodžio 31 d. ji parodys savo superhitų kupiną programą „Man patinka!“ Šiaulių arenoje, o kitų metų vasario 14 d. – Vilniaus „Twinsbet“ arenoje, rašoma bilietai.lt.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įspūdingi žiedai virš estetiškos, apvalios Džordanos scenos iškils Vilniuje, kuriame savo publiką nuoširdžiai mylinti Dž. Butkutė kvies drauge švęsti šv. Valentino dieną. Scenos ikonai tai – ir prasminga asmeninės pergalės šventė, nes kaip tik vasario 14-ąją prieš 15 metų ji ryžtingai atsisakė svaigalų ir pasirinko gyvenimą.

„Šiandien esu labai laiminga. O laimingiausia būnu scenoje. Beprotiškai džiaugiuosi, kad „Žalgirio“ arenoje koncertas buvo toks įspūdingas ir su visa publika dainavome, šokome nuo pirmos iki paskutinės minutės. Girdėti 12-os tūkstančių žmonių chorą, kuris žino mintinai visas tavo dainas – neapsakomas jausmas. Todėl Įsimylėjėlių dieną noriu vėl dalintis savo meile ir sentimentais su Vilniaus publika“, – sako Džordana, sostinėje rengianti koncertą „Man patinka. Valentino diena“.

Koncerto metu Džordana atliks visų laikų geriausius savo kūrinius „Tavo pasaulis“, „Nebenoriu laukt ilgai“, „Liūdna šventė“, „Viską pamiršau“, „Išeinu“, „Ištikimybė“, „Angelas nakty“, „Vienas namuose“, „Tavęs ieškojo mama“, „Nemylėjau tavęs“, „Man patinka“ ir kitus.

Bilietų kainos

Norintys išvysti šį šventinį koncertą Vilniuje gali tai padaryti įsigiję bilietus, kurių kaina prasideda nuo 32,84 iki 80,50 eur.

Teigiama, kad renginio trukmė apie dvi valandos. Tiesa, į renginį vaikai nėra įleidžiami nemokamai.

 

