Džordana Butkutė pranešė džiugią žinią: „Tai yra pasaka"

Daugiau nei 300 tūkstančių sekėjų socialiniuose tinkluose turinti Džordana prieš kurį laiką pasidalijo įrašu, kuriame pasakojo, kad užkulisiuose susitikę kolegos pasikalba, aptaria vieni kitų areninius šou, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Džordana Butkutė dalijasi naujiena
„Arenos, stadionai... Tai iš tikrųjų yra kiekvieno dainininko svajonė, aukščiausias taškas. Būkim atviri – mes visi, ir pradedantys, ir jau kažko gyvenime pasiekę, apie tai svajojame. Tai yra karjeros viršūnė, kai gali surinkti 10, 15, 30 tūkstančių žmonių, ir jie visi ten bus dėl tavo kūrybos. Tai yra pasaka. Arenose gali įgyvendinti visas nerealiausias idėjas, techninius „grand show“ sprendimus“, – rašė Dž. Butkutė.
Tačiau kartu ji prisipažino su nostalgija pagalvojanti apie mažesnių miestų sales, kultūros centrus. „Nuo jų visi pradėjome ir tai turi savo ypatingą dvasią, visai kitokią atmosferą. Žinote, labai įdomu turėti robotą, kuris padarys viską, ko tik užsimanysi. Bet kartais taip norisi tiesiog apsikabinti pliušinį meškiuką, – atvirai dėstė Džordana. – Kažkur Biržuose, Šilutėje, Varėnoje, bet kuriame mažesniame mieste, kuris neturi arenos, irgi gyvena mano fanai. Daug fanų. Vis man parašote: „O kada pas mus?“ Ir aš galvoju – o tikrai, kada pas jus?“
Po šiuo įrašu daugybė žmonių pasidalijo savais įspūdžiais iš žvaigždės koncertų. „Tokios žinutės mane visada sujaudina: žmonės prisimena kiekvieną žodį, kurį pasakiau scenoje, kiekvieną judesį. Jie gali detaliai papasakoti, ką buvau apsirengusi, ką dainavau, net jei tai buvo prieš du dešimtmečius. Kai dabar užsiminiau, kad būtų smagu vėl apsukti ratą per kultūros centrus, buvau užversta laiškais ir prašymais neaplenki vieno ar kito miestelio, – sako Džordana. – Taigi, sėdome planuoti turo.“
Šiandien oficialiai skelbiama, kad 2026-aisiais pop karalienė leisis į koncertinį turą per Lietuvos kultūros centrus. Juose kiekvienas žodis, atodūsis, žvilgsnis ir kiekviena daina taps asmeniniu pokalbiu su žiūrovu. Jos koncertuose, kurie prikausto įspūdingu apšvietimu ir aukščiausios kokybės garsu, skambės visų laikų populiariausi, naujai aranžuoti superhitai. O pati Džordana bus arčiau nei bet kada, su dar daugiau širdies, natūralaus juoko ir atvirų išpažinimų.
„Tokiose salėse viskas yra intymiau, išsitrina ribos tarp scenos ir klausytojų – aš matau jų akis, matau, kaip jie spurda, kaip džiaugiasi ar jaudinasi. Elegijus sako, kad kultūros centruose aš net pati visai kitaip kalbu su publika, nes įsijungia kažkoks giminės efektas – visi pasidaro tokie artimi, savi. Labai šiltas, jaukus jausmas“, – su šypsena prisipažįsta Džordana.
Dž. Butkutės turas sausio 9 d. prasidės Alytaus kultūros centre. Per 4 mėnesius dainininkė taip pat surengs pasirodymus Marijampolėje, Šilalėje, Tauragėje, Zarasuose, Ignalinoje, Telšiuose, Plungėje, Kretingoje, Šilutėje ir kituose miestuose.
