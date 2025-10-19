Surinko virš 360 tūkst. eurų, bet žadėtų paslaugų nesuteikė: kas gražins žmonėms pinigus?

„Baltic Events and Marketing“ bankroto reikalams tvarkyti buvo paskirtas nemokumo administratorius „Nemokumo lyderiai“.
Visi pinigai, kuriuos yra įsiskolinusi bendrovė dabar atiteks būtent nemokumo administratoriui, kuris spręs kaip turi būti paskirstytas įmonės turtas ir ar nukentėję pirkėjai atgaus bent dalį savo pinigų.
Nemokumo administratoriaus pateikti duomenys rodo, kad iš viso pinigus iš šios bendrovės atgauti bando 1031 žmogus.
Tačiau tai nereiškia, kad tokių žmonių nėra daugiau. Gali būti, kad dalis jų dar nesikreipė į nemokumo administratorių.
Bendrai, suma, kurią ši įmonė yra skolinga klientams ir kitiems asmenims siekia 360 tūkst. eurų.
Skolų dydžiai siekia nuo 29 eurų iki net 192 tūkst. eurų.
Norėjo į futbolą, gavo bilietus pas Radžį
Su nemalonumais perkant bilietus iš platformos kakava.lt vasarą susidūrė ir tv3.lt žurnalistas Juozas Skara, sutikęs pasidalinti savo patirtimi.
Anot jo, jis pirko bilietus į futbolą, tačiau į elektroninį paštą buvo atsiųsti bilietai į dabar jau bankrutavusios įmonės koncertą Palangoje. Už du bilietus birželio 11 d. sumokėjo 69.40 eur.
„Per kakava.lt pirkau bilietą į futbolo rungtynes Lietuva – Nyderlandai. Įsidėjus bilietus į krepšelį perėjau prie apmokėjimo, tad netrukus paaiškėjo, kad įsigijau bilietus į Radžio koncertą Palangoje.
Moku tiek skaityti, tiek skiriu estradą nuo futbolo stadiono, tad gerai pamenu, kad išsirinkau norimas vietas apvaliame stadione“, – pasakojo tv3.lt žurnalistas.
Žurnalistas tuomet kreipėsi į bendrovę ir paklausė, iš kur pas jį atsirado ne tie bilietai, kuriuos jis užsisakinėjo.
Kakava.lt jam atsakė, kad jis pats kaltas ir per neatidumą greičiausiai paspaudė ne ant to renginio. Visgi Juozas įsitikinęs – bilietus jis pirko į futbolą, o ši situacija kilo dėl sistemos klaidos.
„Pasirodo, nemoku nei skaityti, nei skiriu stadioną nuo estrados. Galiausiai likau kaltas, nes nepatikrinau, ką sistema man įdėjo į krepšelį“, – tuomet nusivylęs liko jis.
Norint atgauti pinigus kakava.lt jam liepė susisiekti su koncerto organizatoriumi „Baltic Events and Marketing“. Visgi, niekas jam neatsakė nei į telefono skambutį, nei į el. laišką, o po maždaug mėnesio paaiškėjo, kad šiai įmonei iškelta bankroto byla.
„Aš gi ne kvailas, skiriu stadioną nuo koncertų salės ir žinau, kad tikrai rinkausi vietas futbolo stadione į futbolo rungtynes. Tačiau galiausiai likau kaltas, nes nepatikrinau, ką sistema man įdėjo į krepšelį. Bet kam man reikėjo tikrinti, jei žinojau, į kur perku?“ – piktinosi skaitytojas.
„Bandžiau klausti kakava.lt, gal bent apkeistų man tuos bilietus, tačiau jie sakė niekuo padėti negali. Tai reiškia, kad gali tik parduoti bilietus ir pasiimti pelną, o toliau jau žmonių bėdos.
Reziumė paprastas, gerai patikrinkite viską, ką perkate kakava.lt sistemoje“, – užbaigė J. Skara.
Bendrovė įsitikinusi – tai kliento klaida
Kakava.lt naujienų portalui tikino, kad yra ne kartą platinęs minėto organizatoriaus bilietus, o ne vienas iš tų renginių buvo suorganizuotas ir sėkmingai įvykęs.
Anot bendrovės, ši situacija niekaip nėra susijusi su organizatorės bankrotu, o bilietų prekyba į „Baltic Events and Marketing“ organizuojamus renginius buvo sustabdyta vos sulaukus informacijos iš bankroto administratoriaus
Kakava.lt tikina, kad ši situacija – kliento klaida dėl jo neapdairumo. Anot jos, taip rodo ir sistema, kuri fiksuoja apsipirkinėjančių žingsnius.
„Į Jus kreipęsis vartotojas pirkimo metu buvo būtent to renginio, į kurį teigia esą per klaidą įsigijęs bilietus, lange ir įsigijo bilietus į tą renginį, kurį pasirinko: jis atsidarė būtent Radžio koncerto Palangoje langą, išsirinko šio koncerto vietas, įsidėjo šiuos bilietus į krepšelį ir juos apmokėjo (sistema kiekvieno pirkėjo žingsnius portale saugo).
Per šiuos žingsnius buvo neįmanoma nepastebėti, kokius bilietus pirkėjas išsirinko ir už kokį krepšelį daro mokėjimą, kadangi visur rašomas renginio pavadinimas.
Tikime, kad visiems pasitaiko, tačiau siūlome būti atidesniems ir skaityti pateiktą informaciją. Norėdami padėti pirkėjui, kakava.lt kreipėsi į renginio organizatorių, tačiau gavo atsakymą, kad bilietai nekeičiami ir negrąžinami. Būtent tai ir iškomunikavome pirkėjui“, – aiškino kakava.lt.
Skundžiasi ne pirmą kartą
Primename, kad dar rugsėjį pasirodė gyventojų nusiskundimai kaip iš bilietų platintojo kakava.lt įsigijo koncerto bilietus, o jam neįvykus, niekaip neatgauna pinigų.
Pavyzdžiui, skaitytoja Laima (vardas pakeistas) pasakojo, kad gegužės 19 d. per kakava.lt įsigijo bilietus į koncertą „Didier Marouani & Space bei Zodiac“. Tačiau rugpjūčio 26 d. Kauno dainų slėnyje turėjęs vykti renginys buvo atšauktas.
Vėliau moteris gavo laišką su pažadu, jog pinigų grąžinimo tvarka bus paskelbta netrukus. Rugsėjo pradžioje ji užpildė pateiktą formą, tačiau netrukus sužinojo, kad renginio organizatorė „Baltic events and marketing“ bankrutuoja.
Moteris formą užpildė ir vėliau sulaukė atsakymo, kad koncerto organizatorė įmonė „Baltic events and marketing“ bankrutuoja, todėl jos prašymas bus perduotas kitiems asmenims. Laima dalijasi, kad pinigų kol kas taip ir neatgavo.
„Nežinau, ar atgausiu bent dalį pinigų. Suma – 183,40 euro“, – sako Laima.
Tuo metu Vidmantas (vardas pakeistas) iš bilietų platintojo kakava.lt įsigijo bilietus į koncertą, kuris, kaip vėliau paaiškėjo, net nebuvo suplanuotas.
Pasak jo, dar balandį buvo pradėta reklamuoti renginius „Adriano Celentano tribute show“, turėjusius vykti rugsėjo 13 d. Palangoje ir rugsėjo 14 d. Vilniuje. Reklamoje nurodytas organizatorius – „Baltic events and marketing“. Tačiau vyras išsiaiškino, kad tokie koncertai atlikėjo turo plane apskritai nenumatyti.
Vidmanto teigimu, bilietų platintojas nepasitikrino informacijos, o tiek jis, tiek organizatorius, galimai žinodami, kad renginiai neįvyks, vis tiek pardavinėjo bilietus.
Likusių 10 dienų iki koncerto, vyras gavo laišką, kad renginio organizatoriui iškelta bankroto byla, tačiau laiške pateiktas klaidingas įmonės pavadinimas, sutampantis tik su Latvijoje registruota bendrove.
„Reikėtų plačiai informuoti visuomenę, kad bilietų platinimo įmonė kakava.lt yra nepatikimas bilietų į užsienio atlikėjų renginius platintojas ir bilietų platintojas, kuris sugeba paimti pinigus iš klientų, bet neneša jokios atsakomybės, jeigu klientai yra apgaunami“, – dalijosi Vidmantas.
Įpareigoti tik parduoti bilietą?
Kilus vartotojų nepasitenkinimui dėl situacijos su renginių organizatore „Baltic Events and Marketing“, į kurios renginius bilietus platino kakava.lt, naujienų portalas susisiekė su bilietų platinimo bendrove ir pasiteiravo, kaip ji tikrina renginių organizatorių patikimumą ir kokią atsakomybę prisiima tokiais atvejais.
Bendrovė tada tikino, kad bilietų platintojas tikrina organizatorių ir kitų partnerių patikimumą per visus viešai prieinamus šaltinius.
„Šis renginio organizatorius iki atšauktų renginių platinimo pradžios jau buvo sėkmingai suorganizavęs Lietuvoje ne vieną renginį, todėl jo patikimumas buvo patikrintas ne tik per viešus šaltinius, bet ir per faktiškai sėkmingai suorganizuotus ir įvykusius renginius“, – nurodė bendrovė.
Kakava.lt pastebėjo, kad tokie atvejai, kai bankrutuoja renginių organizatorius – labai reti. Tačiau bendrovė pabrėžė, kad kai juridiniam asmeniui yra iškeliama bankroto byla, visus sprendimus pagal įstatymą priiminėja nemokumo administratorius.
„Pinigų grąžinimo klausimus tokiu atveju sprendžia būtent jis (paskirtas bankroto administratorius). Pirkėjai turi pareikšti kreditorinius reikalavimus bankroto administratoriui. Pinigų skirstymo klausimus sprendžia būtent jis“, – komentavo kakava.lt.
Bendrovė pabrėžė, kad ji, kaip ir visi kiti bilietų platintojai, veikia kaip atsiskleidę tarpininkai tarp renginių organizatorių ir pirkėjų, todėl jų įsipareigojimas prieš pirkėją yra tik bilieto pardavimas.
Tai iš esmės reiškia, kad viskas, kas įvyksta po bilieto įsigijimo – jau nebe platintojo atsakomybė.
„Pareiga suteikti paslaugą kyla renginio organizatoriui. Apie tai pirkėjai informuojami ir perkant bilietus, ir gavus bilietus elektroniniu paštu“, – nurodė kakava.lt.
Tiesa, portalas tv3.lt susisiekė ir su šių renginių organizatoriumi, tačiau komentarų apie situacijas nesulaukė.
Institucijos sulaukė skundų
Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba (VVTAT) kiek anksčiau su naujienų portalu tv3.lt dalijosi, kad dėl bilietų platintojų veiklos skundų sulaukia nedaug.
Dėl kakava.lt VVTAT pernai sulaukė 3 pranešimų, o šiemet – 5, iš kurių 4 prašymai yra susiję su minėtu renginių organizatoriumi, kuriam yra iškelta nemokumo byla.
VVTAT pataria prieš perkant bilietą susipažinti su informacija apie paslaugos teikėją, bilieto realizavimo sąlygas ir pan.
Anot tarnybos, dėl neįvykusio renginio ar pakeistos datos ir pinigų už bilietą susigrąžinimo vartotojas turėtų kreiptis į biliete nurodytą renginio organizatorių.
„Jei nurodytais kontaktais susisiekti nepavyksta ar vartotojo netenkina gautas atsakymas, jis turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (VVTAT) dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka.
Tokiu atveju, jei paslaugos teikėjas yra įsisteigęs kitoje ES valstybėje narėje, ginčas būtų sprendžiamas bendradarbiaujant Europos vartotojų centrų tinklui. Nagrinėdama tokį vartotojo prašymą VVTAT dėl situacijos vertinimo kreiptųsi ir į bilietų platintoją, kad įvertintų minėtos bendrovės veiksmus“, – komentavo VVTAT.
Visgi tais atvejais, kai renginių organizatoriui yra iškeliama byla dėl nemokumo ir priimamas teismo sprendimas, dėl patirtos žalos visi kreditoriai, įskaitant ir nukentėjusius vartotojus, turi kreiptis į teismo paskirtą nemokumo administratorių.
Nemokumo atvejais ir VVTAT vartotojams padėti negali, nes būna taikomi nemokumo nuostatas reglamentuojantys teisės aktai. Būtent todėl vartotojui svarbu sekti bilieto pardavėjo ir renginio organizatoriaus informaciją ir nustatyta tvarka kreiptis į nemokumo administratorių.
VVTAT akcentuoja, kad bilietų pardavėjas visuomet yra įpareigotas vartotojui suteikti tinkamą informaciją tiek iki pirkimo, tiek po jo.
„Tai apima informaciją apie renginio organizatorių, atsakomybes, bilieto realizavimo sąlygas kitą svarbią informaciją“, – komentavo VVTAT.
Tarnyba nurodė, kad už informacijos nepateikimą bilietų pardavėjui gali grėsti bauda iki 5 tūkst. eurų.
Jeigu būtų nustatyta, kad bilietų pardavėjas klaidina, elgiasi galimai nesąžiningai, jo veikla būtų atitinkamai vertinama. Už Reklamos įstatymo ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimą VVTAT gali skirti baudą.