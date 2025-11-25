 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

100 Gabrieliaus Vagelio koncertų aplankiusią Aistę atpažįsta ir atlikėjo tėvai: „Kiekvienas – kaip pirmas“

2025-11-25 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-25 19:40

Retai pasitaiko tokia stipri ir ištikima meilės istorija muzikai, kuri peržengia įprastas gerbėjo ir atlikėjo ribas. Tačiau būtent tokia – neįtikėtinai asmeniška ir nuotykių kupina – yra Kaune gyvenančios Aistės ir populiaraus dainų autoriaus bei atlikėjo Gabrieliaus Vagelio ryšio istorija.

Gabrielius Vagelis ir Aistė (nuotr. Maksim Afanasjev, asmeninio archyvo)

Retai pasitaiko tokia stipri ir ištikima meilės istorija muzikai, kuri peržengia įprastas gerbėjo ir atlikėjo ribas. Tačiau būtent tokia – neįtikėtinai asmeniška ir nuotykių kupina – yra Kaune gyvenančios Aistės ir populiaraus dainų autoriaus bei atlikėjo Gabrieliaus Vagelio ryšio istorija.

0

Ištikima G. Vagelio gerbėja aplankė jau net šimtą atlikėjo pasirodymų ir savo istorija pasidalino su portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Neįtikėtinas skaičius

Aistės „TikTok“ paskyra tiesiog mirga nuo G. Vagelio koncertų vaizdo įrašų. 

Lapkričio 4-ąją Aistė pasidalijo jautriu vaizdo įrašu, kuriame ji koncerto metu pasirodo ant scenos.

Vaizdo įrašas sulaukė daug gražių komentarų: „Faina gerbėjos ir atlikėjo ryšys. Faina kažką taip mylėti. Gražių koncertų“, – komentavo viena moteris, „Taip miela, taip gražu. Net ašara man pačiai nuriedėjo“, – rašė kita.

Kaip pasakojo Aistė, ji nusprendė nustebinti atlikėją. 

„Ant scenos aš užlipau pati. Su vėliava ir gėlėmis 100-inio koncerto proga. Norėjau jį nustebint taip, kaip jis stebina savo gerbėjus savo kūryba“, – dalijosi mergina.

@cvilikaite myl @Gabrielius Vagelis saugosiu visą tai širdyje...🥹❤️#gabrieliusvagelis #fyp #pasilik #100 #vagelis ♬ original sound - cvilikaitee

Neįkainojamos akimirkos

Po koncerto socialiniuose tinkluose mergina pasidalijo ir asmenišku įrašu, kuriame – daugybė užfiksuotų akimirkų kartu su G. Vageliu.

„Saugosiu visą tai širdyje.

Pats geriausias jausmas grįžta kaskart, lyg tą pirmąjį kartą atėjus, pamačius ir išgirdus.

Jau niekas nesikeis, nors ir pabaiga ateis. Tuo vienu kartu ir nesibaigė.

Nežinau, kas labiau neįtikėtina – kad taip greit prabėgo laikas ir buvau >100 Gabrieliaus koncertų, o dar daugiau akimirkų, juokų kartu būta ir bus. Ar kad vis dar jaučiuosi taip, lyg būčiau aš rojuj.

Jausmas išlieka vis toks pats – stiprus, kad šitaip bus jau visada.

O nuotykiai toliau tęsis. 

Čia palieku tik mažą dalį mūsų nesąmonių.“

Artimas ryšys

Kaip sakė pašnekovė, meilė Gabrieliaus muzikai prasidėjo maždaug prieš šešis metus.

„Pradėjau jo klausyti, o vėliau po kiek laiko pirmą kartą nuėjau į koncertą. Nuo to laiko ir nenustojau lankytis, nes jis tapo mano mėgstamiausiu atlikėju“, – prisiminė Aistė.

Kaip paminėjo Aistė, pirmame Gabrieliaus koncerte ji apsilankė maždaug prieš trejus metus, tačiau kiekvienas koncertas – kaip pirmas.

„Turbūt pats geriausias jausmas yra, kai kiekvienas koncertas kaip pats pirmas, kuriame atrodo buvau visai neseniai.

Praėjo geri trys metai, o visai nenusibosta. Kiekvieną kartą jis vis kitoks.

Ačiū gyvenimui, kad padovanojo draugystę su Gabrieliumi“, – jautriai pasakojo Aistė.

Kaip sako mergina, jų susitikimai – garantuotas geros nuotaikos užtaisas. Susipažinusi su Gabrieliumi, ji patvirtina, kad ryšys su juo ir jo komanda yra unikalus ir šiltas, o tai tik įrodo, kad ištikimybė ir bendra aistra muzikai gali virsti nuoširdžia draugyste.

„Labai faina, kad turim ryšį, savitus bajeriukus. Kiti gal taip neprisileidžia.

Per tiek laiko visiški savekai mes. Visada daug juokiamės. Mums susitikus – gera nuotaika garantuota“, – atviravo mergina.

Aistę pažįsta jau ne tik pats Gabrielius Vagelis ar jo komanda, bet ir visa jo šeima.

Į koncertus Aistė vyksta ne viena, kaip minėjo mergina, yra dar keletas žmonių, kurie gana dažnai taip pat vyksta į koncertus.

Pasidarė tatuiruotę

Ištikimybė atlikėjui Gabrieliui Vageliui pasiekė itin aukštą lygį, kai mergina nusprendė įamžinti jų unikalų ryšį ypatingu prisiminimu – tatuiruote. 

Norėdama išskirtinio simbolio visam gyvenimui, gerbėja paprašė Gabrieliaus pačio parašyti žodžius iš jo 3-iojo albumo „Žydėsiu“, parinkdamas būtent tas eilutes, kurios jam asmeniškai asocijuotųsi su Aiste.

Rezultatas – eilutės „Vasara bunda aš su ja žydėsiu kaip viltis“ – tapo ne tik naujos dainos įžanga, bet ir nuolatine, širdžiai miela meno forma. 

„Norėjau tokio ypatingo prisiminimo, ypatingos tattoo, kuri įsimintų visam gyvenimui.

Pasakiau, kad Gabrielius parašytų žodžius iš 3-ojo jo albumo „Žydėsiu“, kurie jam būtent atitiktų mane. Taip ir padarėm“, – dalijosi Aistė.

Mergina linki kiekvienam atrasti tokį atlikėją, kurio muzika nuneštų į kitą pasaulį.

