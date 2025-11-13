 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Dainininko koncertas atšauktas paskutinę minutę: gerbėjus pasiekė liūdna žinia apie atlikėją

2025-11-13 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 12:25

Dainininkas Jelly Roll atšaukė savo koncertą Oklande, turėjusį vykti „The Outer Fields at Western Springs“ vietoje, dėl ligos — likus vos kelioms valandoms iki pasirodymo. Kantri muzikos žvaigždė išreiškė liūdesį ir atsiprašė gerbėjų, kurie jau buvo pradėję rinktis prie koncerto vietos, sakydamas, kad padarė viską, ką galėjo, kad pasveiktų.

Koncerto asociatyvi nuotrauka (nuotr. SCANPIX)

Dainininkas Jelly Roll atšaukė savo koncertą Oklande, turėjusį vykti „The Outer Fields at Western Springs" vietoje, dėl ligos — likus vos kelioms valandoms iki pasirodymo. Kantri muzikos žvaigždė išreiškė liūdesį ir atsiprašė gerbėjų, kurie jau buvo pradėję rinktis prie koncerto vietos, sakydamas, kad padarė viską, ką galėjo, kad pasveiktų.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Brangusis Oklende, padariau viską, ką galėjau“, – rašė jis „Instagram“. – „Tiesiog negaliu to įveikti. Man skauda širdį – per pastarąjį dešimtmetį turbūt praleidau tik tris koncertus. Didžiuojuosi tuo, kad visada pasirodau, nepaisydamas aplinkybių. Šįkart tiesiog nepavyko. Prašau, atleiskite man“, – pasidalijo Jelly Roll.

Žinia gerbėjams

„Live Nation“ oficialiai patvirtino koncerto atšaukimą, išplatindama pranešimą:

„Apgailestaujame pranešdami, kad Jelly Roll Down Under 2025 turo koncertas, turėjęs vykti „The Outer Fields at Western Springs Oklande“, neįvyks dėl atlikėjo ligos.

Visi bilietų turėtojai automatiškai gaus visą pinigų grąžinimą. Dėl papildomų klausimų, susijusių su pinigų grąžinimu, prašome kreiptis į bilietų pardavimo vietą. Dėkojame gerbėjams už supratingumą ir laukiame galimybės pasveikinti Jelly Roll ateityje.“

Šis atšaukimas yra retas atvejis Jelly Roll karjeroje — atlikėjas yra pelnęs patikimo ir artimą ryšį su auditorija palaikančio menininko reputaciją. Jo nebuvimas įvyko tarptautinio turo metu, apimančio koncertus visoje Australijoje ir pasirodymus Post Malone stadionų ture.

Iš Nešvilio kilęs atlikėjas išlieka viena ryškiausių kantri muzikos sėkmės istorijų. Jo albumas „Beautifully Broken“ debiutavo pirmoje vietoje, o keli singlai užėmė aukščiausias pozicijas „Billboard Country Airplay“ reitinge. Jo kelionė — nuo praeities teisinių problemų iki tarptautinės šlovės — dar labiau sustiprėjo po to, kai Tenesio lygtinio paleidimo taryba rekomendavo suteikti jam malonę, leidžiančią keliauti į užsienį.

Jelly Roll visada buvo atviras apie savo svorio metimo kelią, sveikatą ir stigmas, su kuriomis teko susidurti dėl praeities. Apsilankymo Sidnėjuje metu šių metų pradžioje jis pasakojo, kad jautėsi diskriminuojamas apsipirkdamas „Louis Vuitton“, taip dar kartą pabrėždamas savo įkvepiančią ištvermės ir atkaklumo istoriją.

Nepaisant šio laikino iššūkio, Jelly Roll ketina sugrįžti į turą, kai pasijus geriau, ir planuoja tęsti pasirodymus Australijoje bei Naujojoje Zelandijoje.

