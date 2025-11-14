Nauja realybė: žmonės nebegali atskirti DI sukurtos muzikos nuo sukurtos žmogaus

Apklausų bendrovė „Ipsos“ paprašė 9 tūkst. 18–65 metų žmonių išklausyti du DI sukurtos muzikos klipus ir vieną, sukurtą žmogaus, Prancūzijoje įsikūrusios srautinio transliavimo platformos „Deezer“ užsakymu atliktoje apklausoje.
„97 proc. negalėjo atskirti muzikos, kurią sukūrė DI, nuo žmogaus sukurtos muzikos“, – sakė „Deezer“.
Apklausa buvo paskelbta tuo metu, kai šią savaitę pirmą kartą JAV topų viršūnėse atsidūrė kantri muzikos daina, kurioje skamba vyriškas dainininko balsas, sukurtas DI pagalba.
Pirmadienį paskelbtais duomenimis, atlikėjo Breaking Rust, kuris, kaip rašo JAV žiniasklaida, naudoja generatyvinio DI technologiją, daina „Walk My Walk“ užėmė pirmąją vietą žurnalo „Billboard“ skaitmeninių kantri dainų pardavimų sąraše.
Kompanija „Deezer“ teigė, kad daugiau nei pusė jos apklausoje dalyvavusių respondentų jautėsi nepatogiai, nes negalėjo atskirti.
Apklausos rengėjai taip pat uždavė platesnius klausimus apie DI poveikį. 51 proc. apklaustųjų teigė, kad dėl šios technologijos srautinio transliavimo platformose padaugės nekokybiškos muzikos, o beveik du trečdaliai manė, kad dėl jos sumažės kūrybiškumas.
„Apklausos rezultatai aiškiai rodo, kad žmonėms rūpi muzika ir jie nori žinoti, ar klausosi DI, ar žmonių sukurtų kūrinių, ar ne“, – sakė „Deezer“ generalinis direktorius Alexis Lanternier.
Vienas iš trijų kūrinių – DI
„Deezer“ teigė, kad ne tik padaugėjo DI sukurto turinio, kuris įkeliamas į jos platformą, bet ir jis pritraukia klausytojų.
Sausį vienas iš 10 kasdien transliuojamų kūrinių buvo visiškai sukurtas DI. Po dešimties mėnesių ši dalis išaugo iki daugiau nei vieno iš trijų, arba beveik 40 tūkst. per dieną.
80 proc. apklausos respondentų pageidavo, kad visiškai DI sukurta muzika klausytojams būtų aiškiai pažymėta kaip tokia.
„Deezer“ yra vienintelė iš populiariųjų muzikos srautinio transliavimo platformų, kuri sistemingai ženklina visiškai DI sukurtą turinį.
Apie tai plačiau pradėta kalbėti birželį, kai platformoje „Spotify“ staiga iškilo grupė „The Velvet Sundown“, ir tik kitą mėnesį buvo patvirtinta, kad tai iš tikrųjų buvo DI sukurtas turinys.
Populiariausia DI grupės daina buvo perklausyta daugiau nei tris milijonus kartų.
Reaguodama į tai, „Spotify“ teigė, kad skatins atlikėjus ir leidėjus pasirašyti savanorišką industrijos kodeksą, pagal kurį būtų skelbiama apie DI naudojimą kuriant muziką.
„Deezer“ apklausa buvo atlikta internetu spalio 6–10 dienomis aštuoniose šalyse: Brazilijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kanadoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Japonijoje, Nyderlanduose ir Jungtinėse Valstijose.