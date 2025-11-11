Žymiausių Lietuvos atlikėjų prodiuseris išdavė, kas vyksta užkulisiuose: jauti, kaip tavimi naudojasi

Laidoje F. Venckus pristatė kūrinį „Negaliu Tavęs Pakęst“, kuris, kaip pasakoja atlikėjas, nėra pirmasis jo kūrybos vaisius. Pasak pašnekovo, kurti muziką sau ir kurti muziką kitiems – skirtingi dalykai. Iki šiol savo kūrybai F. Venckus vis pritrūkdavo laiko.
„Dirbau prie kitų muzikos, ir tuo pačiu galvojau, kad reikia užbaigti ir savo. Užversti lapą – jei nepatiks žmonėms, niekas neklausys, bet bent būsiu pabandęs“, – pasakojo F. Venckus.
Cukrinio diabeto diagnozė
Kalbėdamas apie kūrybą, pašnekovas prisimena kelią, kurį nuėjo tapdamas muzikos prodiuseriu. F. Venckus nuo 14 metų serga cukriniu diabetu – anot jo, ši liga tapo motyvacija siekti gyvenimo tikslų.
„Cukriniu diabetu susirgau keturiolikos. Per naktį suaugau. Supratau, kad manęs niekas neišgelbės – tik aš pats. Pats turiu visko siekti ir daryti“, – pasakojo atlikėjas.
F. Venckus prisiminė diabeto stovyklą, kurioje sutikti žmonės jį įkvėpė gyventi pilnavertį, karjeros siekiantį gyvenimą.
„Kai nuvažiuodavau į diabeto stovyklas, kuriose moko, kaip gyventi su šia diagnoze ir rūpintis savimi, jose dalyvaudavo ir vyresni – apie 18–22 metų žmonės. Tarp jų buvo gydytojų, dizainerių, rimtų, karjeros siekiančių asmenų. Tada supratau, kad niekas kitas, tik aš pats, manimi nepasirūpins. Tai mane įkvėpė siekti savo tikslo“, – atviravo F. Venckus.
Suvokimas, kad tavimi naudojasi
Reflektuodamas kūrinį „Negaliu Tavęs Pakęst“, F. Venckus išskyrė savybę, kuri jam kelia nemalonius jausmus apie žmogų. Pašnekovas užsiminė ir apie kolegas muzikos industrijoje, kurie nejaučia sąžinės graužaties naudodamiesi kitais.
„Kolegas muzikos industrijoje vadiname kolegomis, bet santykis tampa kaip draugų. Kažkuriuo momentu pajauti, kad ieškai kompromisų, nusileidi jų nuomonei, suteiki prioritetą, o jie ne tik neatsilygina tuo pačiu, bet dar ir pradeda tuo naudotis“, – atviravo F. Venckus.
Anot atilkėjo, daina „Negaliu Tavęs Pakęst“ pasakoja ir apie nelaimingą meilę, kai žmogus manipuliuoja kito jausmais ir naudojasi jo gerumu.
F. Venckus pasakoja apie moteris, kurios žinodamos, jog vyras joms jaučia šiltus jausmus, naudojasi tuo, vieną dieną juos atstumdamos ir kiek vėliau vėl sugrįždamos, nes žino, kad bus pavaišintos vakariene ar dovanomis.
„Tokių istorijų tikrai yra“, – sakė laidos svečias.
