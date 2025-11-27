Su savo mama vienu metu dukrų besilaukusi „Žemaitukų“ nario žmona Evelina atvėrė širdį: „Jos bus kaip komanda“

Atvirai apie artimą ryšį su dukryte portalui tv3.lt papasakojo mama Evelina Petrauskė.
Artimas ir šiltas ryšys
Evelina Petrauskienė pasakoja, kad Estelė nuo pat mažens spinduliuoja neįtikėtiną energiją, kurią drąsiai realizuoja įvairiose veiklose. Socialiniuose tinkluose Evelina dalijasi vaizdo įrašais, kuriuos kuria kartu su dukryte. Juose Estelė dainuoja, šoka, gamina maistą, stebi tėvų krečiamus pokštus.
E. Petrauskė papasakojo, kaip kilo idėja kartu kurti vaizdo įrašus su dukryte.
„Estelė labai artistiška mergaitė. Ji pati labai nori filmuotis. Pati sugalvoja, ką mes galime nusifilmuoti, ką galime nuveikti.
Kol kas jai tai labai patinka, tai taip organiškai ir gavosi“, – sakė Evelina.
Kaip pasakojo pašnekovė, anksčiau Estelė labai mėgo dainuoti, o dabar labiausiai įsitraukia į maisto gaminimą, mamos dažymą, vaizdo filmukų kūrimą.
„Jai tas labai tai patinka. Čia jos mėgstama veikla. Čia yra mūsų laisvalaikis“, – šypsojosi moteris.
Artistės gyslelė
Mergaitė ne tik nestokoja idėjų, bet ir pasižymi didele drąsa bei noru reikštis. Šiuo metu mergaitė lanko šokių būrelį, tačiau planuose – ir kitos veiklos.
„Estelė labai drąsi, labai bendraujanti. Šiuo metu lanko šokių būrelį ir dabar pradės lankyti individualias dainavimo pamokas“, – teigė mama.
Visgi, dainavimas nebuvo vienintelis pasirinkimas.
„Iš tikrųjų rinkomės tarp bokso ir dainavimo.
Vienu momentu, ji labai norėjo boksuotis arba eiti į karate burelį.
Aš neprieštaraučiau tam, nes jos energijos namuose yra tiek, kad ji turėtų ją kažkur išlieti“, – juokėsi Evelina.
Kaip pasakojo Evelina, jiedu su Ovidijumi yra labai panašūs, tačiau artistiškumu Estelė labiau panaši į tėtį, o iš mamos paveldėjo drąsą.
Tėvai pastebi, kad jų dukrytė yra šiltas žmogus, kuris labai patinka žmonėms.
Mažoji mamytė
Tėvai pastebi ir dar vieną itin jautrią Estelės pusę – gimus broliukui Herkui, ji virto beprotiškai rūpestinga ir saugančia mažąja mamyte, kurios ryšys su broliu stebina net pačius tėvus.
„Estelė yra beprotiškai rūpestinga sesė.
Kai tik gimė Herkus, ji iškart įsijautė į tokį mamytės vaidmenį.
Labai jį saugo, kol kas jokių konfliktų ar pavydo dėl tėvų meilės nebūna. Estelė visiškai yra jo mama“, – kalbėjo Evelina.
Moteris prisiminė ir įvykį vaikų žaidimų kambaryje, kuriame Estelės rūpestis broliu tik dar labiau išryškėjo.
„Neseniai buvom vaikų žaidimų kambaryje, sakau, Esteliukai, tu eik žaisti su kitais vaikais, tu neprivalai būti su broliu.
Bet ji tiesiog jį prižiūrėjo. Ji tokia.
Visada stengiasi jį mokinti, žiūri, kad neužkliūtų kur nors, pakutena, padainuoja jam.
Tikra mažoji mamytė“, – šiltai prisiminė mama Evelina.
Geriausios draugės
Nors Estelė daug meilės atiduoda broliukui, ji turi ir puikią draugę – tetą Kateriną, su kuria jas skiria vos trys mėnesiai. 29-erių Evelina tuo pačiu metu laukėsi su savo mama, interjero dizainere ir OG dizaino studijos įkūrėja Oksana Vasikone.
„Mes su mama laukėmės vienu metu.
Tarp mūsų mergaičių yra trijų mėnesių skirtumas. Katerina (Evelinos sesuo) yra vyresnė.
Bet jos kaip sesės. Kartais jos geriausios draugės, kartais baisiausios priešės. Natūralu tarp vienodo amžiaus mergaičių.
Jos labai daug laiko kartu praleidžia, tai visko būna, bet šiaip viena be kitos negali.
Be galo gražiai sutaria“, – atvirai pasakojo Evelina.
Evelina viliasi, kad ši artima draugystė, kurioje nestinga ir ginčų, ir meilės, išliks ir ateityje: „Manau, kad iš jų bendravimo turėtų išaugti labai graži draugystė. Bus kaip sesės, kaip komanda, kaip geriausios draugės.“
Naujas etapas
Taip pat svarbu paminėti, jog Evelina Guseva-Petrauskė ir jos vyras, grupės „Žemaitukai“ narys, Ovidijus Petrauskas žengia itin svarbų naują žingsnį. Šį kartą – verslo pasaulyje. Pora atidarys pirmąjį bendrą šeimos verslą – vaikiškų drabužių parduotuvę.
Pirmasis šeimos verslas gyvenimą pradės virtualioje erdvėje – @evofamilyshop. Nors „Instagram“ taps pirminiais virtualiais namais naujai vaikiškų drabužių parduotuvei, šeima neatmeta galimybės plėstis.
„Mūsų šeima sugalvojo atidaryti vaikiškų drabužių parduotuvę. Kol kas tai bus vaikiški drabužiai, o vėliau turime planų plėstis“, – pasakojo E. Petrauskė.
Kaip pasakojo moteris, kol kas parduotuvė veiks „Instagram“ platformoje.
„Kol kas viskas vyks per instagramą, vėliau bandysime atsidaryti elektroninę parduotuvę“, – sakė ji.
Visgi, ateities planuose – ir didesni iššūkiai.
„Pasvajojame kartais ir apie fizinę parduotuvę. Matysim, kaip čia seksis.
Fizinė parduotuvė – galbūt kitų metų planuose, bet čia tokie pasvajojimai. Kol kas apsiribojame instagramu, nes daugiausia su juo ir dirbame“, – atviravo Evelina.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!