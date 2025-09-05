Džiugi diena grupės „Žemaitukai“ nariui Ovidijui Petrauskui ir jo žmonai

Šia dieną jie paminėjo svetur, Italijoje.
Paviešino jautrų įrašą
Socialiniame tinkle O. Petrauskas paviešino jautrų įrašą, kuriuo sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
„Praėjo jau 7 metai nuo tada, kai tave sutikau, o šiandien švenčiame 3 metus, kaip esame susituokę! Su metinėmis, mano geriausia drauge ir brangiausia žmona“, – rašė jis.
Kiek vėliau jie pasidalijo fotografijomis iš Italijos.
„Italijos atvirukai“, – brūkštelėjo dainininkas.
Primename, kad kiek anksčiau laidoje „Pasikalbėkim“ apsilankė O. Petrauskas.
Žmona palaiko besąlygiškai
Ovidijus džiaugiasi, kad žmona jį besąlygiškai palaiko dėl visko, o santykių pradžioje dažnai net lydėdavo į grupės koncertus. Šalia vyro Evelina sėdėjo ir per šių metų muzikos apdovanojimus M.A.M.A., kai buvo paskelbta, kad „Žemaitukai“ laimėjo nominacijoje „Metų tradicinės popmuzikos grupė“. Moters teigimu, ir sutuoktinis, ir kitas grupės narys Linas Vaitkevičius yra be galo darbštūs, paprasti, todėl nesistebi, kad visa Lietuva juos taip myli. Savo ruožtu Ovidijus neslepia, kad tai didelis įvertinimas grupei, tačiau pats vis dar vyras kuklinasi dėl pasiekimų.
„Mes žinom, kad gerai dainuojam, žinom, kad ir dainos geros. Mums tikrai patinka tai, ką darom. Bet aš galvoju, kad čia gal yra tokia nuoskauda iš anksčiau, kai visa tai pradėjom. Daug kam buvom tiesiog vestuvių muzikantai, kai kažkas leisdavo sau ateit ir pasakyt: nemoki dainuot ar esi šveplas. Mes tikrai labai kuklūs atėjom į tą didžiąją sceną ir nežinojom, ką joje daryt. Tie komentarai, kurių sulaukdavom, nebuvo geri – kaimiečiai, blogai dainuojam ir jie sekė ilgą laiką, kol mus tiesiog pramušė. Tada atsipalaidavom, nes juk esam tokie, kokie esam ir būtent po to viskas pradėjo sektis“, – prisimena Ovidijus.
Petrauskų šeimoje auga du vaikučiai – dukra Estelė ir netrukus pirmąjį gimtadienį minėsiantis Herkus. Kol tėtis repetuoja, važinėja po koncertus, vaikais ir namais rūpinasi Evelina. Ji neslepia, kad kartais būna labai sunkių dienų, ypač kai vaikai suserga, bet moteris supranta, kad čia – laikinas etapas.
„Aš dabar esu linkusi išsipasakoti, kad man sunku ir su vyru atvirai pasikalbam. Atrodo, išlieju tą skausmą ir vėl viskas gerai. Bet matau, kad Ovidijus pats jaudinasi labai dėl to, jog būna namuose mažiau“, – meiliai žiūrėdama į vyrą sako Evelina.
„Taip, aš tikrai jaudinuosi, nes būna tų sunkių momentų, kai Evelina tiesiog sėdi ir verkia sakydama, kaip jai yra sunku, o aš kažkur išvykęs ir negaliu niekuo padėti“, – pritaria Ovidijus.
Ar porai užtenka laiko vienas kitam, pabūti tik dviese arba su savimi? Evelina prisipažino, kad labai pasiilgo savo darbų, mat yra interjero dizainerė, o štai Ovidijus labiausiai pasiilgo ramaus ir lėto laiko su šeima.
Laidoje taip pat išgirsite, kokiu balu iš dešimties jie įvertino save kaip vyrą ir žmoną, ką reiškia vienas kitam ir už ką jaučiasi labiausiai dėkingi. Filmavimo pabaigoje nuskambėjo ir pažadas visiems grupės gerbėjams, kurį išgirdusi laidos vedėja perdavė linkėjimus „Žemaitukui“ Linui ir sukirto su Ovidijumi rankomis.
Visą pokalbį su Evelina ir Ovidijumi Petrauskais žiūrėkite straipsnio pradžioje.
