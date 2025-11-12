Paviešintas prieš 12 metų įvykęs „Žemaitukų“ pasirodymas: štai kaip tuomet atrodė

Prieš pirmą kartą 2013 m. žengdami į „X faktorių“, Linas ir Ovidijus prieš kameras pasakojo, jog yra kambariokai, kurie susiburti į duetą nusprendė po dainavimų duše.
Atliko visiems žinomą dainą
„Vienas dainavo, kitas pritarė ir taip gavosi duetas“, – su šypsena sakė jie.
Į sceną prieš komisiją žengę vaikinai atliko Ovidijaus Vyšniausko dainą „Išdalinau“.
„Žemaitukai“ išjudino viską komisiją – su jais kartu dainavo net tuometinė „X faktoriaus“ teisėja Rūta Ščiogolevaitė.
„Va čia tai vyrų duetas! Kaip padirbėta su balsais, gražu klausyti!“ – po pasirodymo entuziastingai rėžė Saulius Urbonavičius-Samas.
„Atsiprašau baisiai, bet, žinokit, jūs esate afigieni“, – susižavėjimo neslėpė R. Ščiogolevaitė.
„X faktoriaus“ scenoje sužibėję „Žemaitukai“ iš teisėjų gavo keturis „taip“.
