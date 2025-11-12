 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Paviešintas prieš 12 metų įvykęs „Žemaitukų“ pasirodymas: štai kaip tuomet atrodė

2025-11-12 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 14:55

Visoje Lietuvoje dabar jau žinomi ir pilnas sales renkantys „Žemaitukai“ savo kelią kadaise pradėjo „X faktoriaus“ scenoje. 

Visoje Lietuvoje dabar jau žinomi ir pilnas sales renkantys „Žemaitukai" savo kelią kadaise pradėjo „X faktoriaus" scenoje. 

0

Prieš pirmą kartą 2013 m. žengdami į „X faktorių“, Linas ir Ovidijus prieš kameras pasakojo, jog yra kambariokai, kurie susiburti į duetą nusprendė po dainavimų duše. 

Atliko visiems žinomą dainą

„Vienas dainavo, kitas pritarė ir taip gavosi duetas“, – su šypsena sakė jie. 

Į sceną prieš komisiją žengę vaikinai atliko Ovidijaus Vyšniausko dainą „Išdalinau“.

„Žemaitukai“ išjudino viską komisiją – su jais kartu dainavo net tuometinė „X faktoriaus“ teisėja Rūta Ščiogolevaitė. 

„Va čia tai vyrų duetas! Kaip padirbėta su balsais, gražu klausyti!“ – po pasirodymo entuziastingai rėžė Saulius Urbonavičius-Samas. 

„Atsiprašau baisiai, bet, žinokit, jūs esate afigieni“, – susižavėjimo neslėpė R. Ščiogolevaitė. 

„X faktoriaus“ scenoje sužibėję „Žemaitukai“ iš teisėjų gavo keturis „taip“. 

„Žemaitukų“ pasirodymą „X faktoriuje“ žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje. 

