„Žemaituko“ Lino žmona Rūta – apie geriausią „tūsą“, vyro sėkmę ir parduotus namus: kelsis kitur

Retai interviu dalijanti L. Vaitkevičiaus žmona Rūta sutiko pasikalbėti su naujienų portalu tv3.lt. Moteris pasidalijo jubiliejaus įspūdžiais, papasakojo apie savo dabartinę kasdienybę, neseniai turėtą dar vieną progą bei prasitarė, kokius tikslus puoselėja ateičiai.
Iškėlė nepamirštamą jubiliejaus fiestą
Ne paslaptis, kad daugeliui žmonių jubiliejai kelia nerimą, nes skaičiai primena greitai skriejantį laiką. Tačiau Rūta tikino į tai žvelgianti pozityviai – moteris netgi laukė šio laikotarpio.
„Man šis skaičius yra labai gražus. Jis prideda brandos, tad ilgai to laukiau. Tikiu, kad po 30-ies moteris pražįsta. Man šis jubiliejus – tarsi simboliškas „perlipimas“ iš jaunystės į brandą“, – mintimis dalijosi R. Vaitkevičė.
30-ąjį jubiliejų Rūta atšventė trankiai ir nepamirštamai – rugsėjo pabaigoje, Drevernoje iškėlė didelę šventę su brangiausiais žmonėmis. Kaip atskleidė moteris, šio vakarėlio organizavimui prireikė dviejų mėnesių.
„Datą sugalvojome dar pavasarį, o kvietimus išsiuntinėjau vasaros pabaigoje, kai jau žinojome tikslią vietą ir programą. Sunkiausia šiame procese buvo sudėlioti meniu ir svečių susodinimo planą, tokių darbų labai nemėgstu. Tačiau visą šventę organizuoti padėjo ir vyras Linas“, – pasakojo ji.
Vakarėlis buvo išties neeilinis, mat jame vyravo 90-ųjų išleistuvių tema – svečiai buvo pasipuošę tą laikmetį primenančiais drabužiais, netrūko nostalgiškų akcentų. Rūtos teigimu, nors buvo pasvarstymų ir dėl kitokios šventės temos, šią idėją ji jau ilgą laiką nešiojosi širdyje.
„Dievinu 90-ųjų romantinius filmus, o ypač – išleistuvių tematika. Kaip žinia, pas mus Lietuvoje jos yra švenčiamos visai kitaip. Tad ši idėja man kilo spontaniškai – tiesiog pagalvojau, kad šventėje noriu senoviškų amerikietiškų išleistuvių atmosferos“, – dalijosi R. Vaitkevičė.
Rūtos jubiliejaus šventėje gerą nuotaiką kūrė ir ne vienas žinomas atlikėjas – čia koncertavo ir visus svečius ant kojų kėlė „Tautinis brendas“ bei „Baltasis kiras“.
„Kadangi šventei pasirinkau atlikėjus, kurių labiausiai ir norėjau, jų pasirodymai labai įstrigo. Sakyčiau, kad netgi pranoko mano lūkesčius. Taip pat labai nustebino svečių įsitraukimas ir gera nuotaika. Turbūt tai buvo geriausias „tūsas“, kokį esame turėję.
Tiesa, mano gimtadienis buvo dar savaitę prieš šią šventę, tad staigmenų sulaukiau jau seniau. Netikėtai su smulkmenėlėmis pasveikino tiek vyras, tiek sūnelis. Bet didžiausia dovana buvo ši šventė, daugiau nieko materialaus nenorėjau“, – teigė pašnekovė.
Gyvenimas pakrypo ne taip, kaip planuota
Kalbėdama apie gyvenimą iki 30-ies, Rūta atviravo, jog jos kadaise sudėliotas planas pakrypo visai kita kryptimi – šiame amžiuje ji tikėjosi dar tik pradėti kurti šeimą, o šiandien jau džiaugiasi auginanti penkerių sūnų Nojų. Vis dėlto moteris sako esanti laiminga, kad viskas susidėliojo būtent taip.
„Kol kas gyvenime dar tikrai esu neįgyvendinusi daug savo tikslų. Tačiau iš kitos pusės – išpildžiau daug svajonių, tad, manau, išsilygina, – juokėsi Rūta. – Iš tikrųjų planavau iki 30-ies susikurti karjerą ir tik tuomet auginti vaikus. Viskas gavosi atvirkščiai, bet dar geriau. Labai džiaugiuosi jau būdama mama.“
Prieš tapdama mama Rūta užsiėmė savo mylima veikla – siuvimu ir drabužių dizainu, tačiau nuo tada, kai gimė sūnus, šiuos darbus ji pristabdė. Visgi moteris atskleidė, kad jos ir šeimos planuose – ne tik sugrįžimas prie šios veiklos, bet ir įsikūrimas naujuose namuose.
„Šiuo metu užsiimu makiažų darymu, taip pat su Linu kartu vykdome savo įmonės veiklas – įrenginėjame butus ir juos parduodame arba nuomojame. Tačiau planuoju grįžti prie siuvimo, kai tik mums pavyks sėsliau įsikurti, kadangi šiuo metu esame gyvenamosios vietos paieškose.
Prieš kurį laiką pardavėme savo namus Klaipėdos rajone, norime kraustytis kur nors atokiau, arčiau gamtos. O tuomet jau kursiu savo darbo vietą, grįšiu prie kūrybos ir siuvimo. Linas ir toliau kurs muziką, auginsime vaiką, o gal ir vaikus. Kaip Dievas duos. Gal net kokiais ūkininkais patapsime“, – juokėsi R. Vaitkevičė.
Per 12 draugystės metų įveikė ne vieną krizę
Neseniai Rūtos ir Lino šeimoje praūžė dar viena proga – sutuoktiniai minėjo ketvirtąsias vestuvių metines. Tačiau kaip pabrėžė pašnekovė, kur kas labiau juodu akcentuoja draugystės metus – juk kartu jie jau 12 metų.
„Vestuvės mums buvo tiesiog viso to įtvirtinimas bei įforminimas. Per 12 draugystės metų mes su Linu turėjome tikrai daug krizių, ne viena jų buvo ir po vestuvių, taip pat ir gimus vaikui. Bet tikime, kad išmokus tas pamokas ir suvaldžius krizes, mes paaugame kaip pora. Per kiekvienas metines padėkojame vienas kitam, kad sugebėjome jas įveikti ir kartu augame toliau“, – sakė ji.
Pastarieji metai Rūtos vyrui Linui buvo itin sėkmingi – grupė „Žemaitukai“ stipriai šovė į lietuviškos muzikos olimpą. Kaip pasakojo R. Vaitkevičė, šis laikas jam išties intensyvus, tačiau šeima stengiasi nepamiršti svarbiausio dalyko – mėgautis padarytu įdirbiu.
„Labai didžiuojuosi Linu. Visada didžiavausi, lygiai taip pat ir dabar. Jis beprotiškai daug dirbo, kad pasiektų to, ką turi dabar. Įdirbis jau padarytas, tad, kaip Linas sako, belieka pasimėgauti tuo, kas vyksta. Tad ir stengiamės to nepamiršti, tarp darbų pailsėti, turiningai praleisti laiką gamtoje, su šeima arba vienumoje, jei tik kažkuriam to norisi“, – pasakojo R. Vaitkevičė.
