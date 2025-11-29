Vidas Bareikis staiga sustabdė savo koncertą: priežastis – itin jautri

Savo pasirodymą atlikėjas pradėjo nuo kūrinio „Žmogus orkestras“.
Vizitinė kortelė
Kaip teigė pats atlikėjas, ši daina – jo vizitinė kortelė.
„Pradėsiu nuo dainos žmogus orkestras. Šita daina – tokia vizitinė kortelė, kuri man prilipdyta jau daug metų. Daugelis sako, tu, kaip koks žmogus orkestras. Ir tą darai, ir tą darai. Bet čia ne tik apie mane“, – sakė V. Bareikis.
Prieš koncertą portalui tv3.lt Vidas pasakojo, jog iš gyvūnų save tapatintų su šunimi. Šis pasirinkimas – nėra atsitiktinis, dainininkas išskyrė stiprią šio gyvūno savybę.
„Ištikimas. Ir aš turiu dar tą savybę, kad moku džiaugtis dalykais vis iš naujo ir iš naujo. Kaip šuo, palieki jį namuose, uždarai duris, po kelių akimirkų grįžti, o jis vėl džiaugiasi, kad šeimininkas grįžo. Tai aš irgi toks esu. Man faina kiekviena diena, faini nauji žmonės“, – kalbėjo dainininkas.
Prireikė stabdyti koncertą
Vidas Bareikis žinomas dėl savo artimo ryšio su publika, tad šį kartą koncertas įgavo netikėtą posūkį – atlikėjui netikėtai teko trumpam sustabdyti pasirodymą dėl vienos gerbėjos saugumo.
„Aš dabar sustabdysiu koncertą.
Čia yra mergaitė, į kurią labai šviečia prožektorius, o ji žiūri, kas viduje (scenos) vyksta.
Arba uždėkite jai akinukus, arba pasukam tą lempą, nes bloguoju baigsis“, – susirūpino Vidas, ir netrukus tęsė dainą „Pusvalanduko“.
Vidas Bareikis atkreipė dėmesį ir į kelis susirinkusius fanus – berniuką Girių ir jo mamą Aldą, kuriuos pakvietė ant scenos.
Atlikėjui labai patiko, kaip jiedu šoko per dainą „Pusvalanduko“, tad nusprendė juos atkartoti, o vėliau paprašė jų ir toliau išlaikyti savo judesius.
Koncerto viduryje atsirado ir daugiau drąsesnių gerbėjų, kurie nepabijojo lipti ant scenos.
Dvi mažas šokėjas pakalbino ir pats Vidas. Vienai atsakius, kad jai labai patiko šokti pagal dainą „Pažiūrėk į mane mama“, Vidas pasakė, kad daugiau nieko pridurti ir nereikia.
Jis taip pat pridūrė: „Norit aš jus įsidukrinsiu? Aš neturiu dukrų. Man visai reiktų.“
Išsprūdo netikėtas žodis
Su humoru ragindamas publiką pačius pasirūpinti geresne matomumo vieta, atlikėjas netyčia ištarė žodį, kuris privertė jį patį nusijuokti ir akimirksniu pasitaisyti.
Jis kalbėjo:
„Žmonės, kurie yra gale, turbūt truputį manęs nemato, nes aš jų nelabai matau.
Tai čia jau toks koncertas, kad savo matomumo erdve pabandykit pasirūpinti patys.
Kas labai atkaklūs, stumkitės į priekį, kas tokie slapukai ir nori matyti iš šono, eikite į celofano zoną“, – sakė Vidas, galvoje turėdamas scenos šonus.
Ištaręs žodį celofanas, Vidas pats pasimetė ir nusijuokė: „O dieve, pasakiau tą žodį.“
Pristatė premjerą
Koncerto metu Vidas pristatė ir visišką premjerą – dar niekur neišleistą kūrinį „Ten, kur Nemunas teka“.
Kaip sakė pats atlikėjas, jam reikėjo rimto susikaupino šiai dainai, tad paprašė gerbėjų nulipti nuo scenos.
„Dabar noriu jums pagrot visiškai naują dainą.
Ji vadinasi „Ten, kur Nemunas teka“.
Šią dainą sukūriau savo kelionių metu užsienyje, susitinkant su daug lietuvaičių, kurie gyvena užsienyje.
Daug teko su jais bendrauti, jie pasakojo savo istorijas apie Lietuvą, apie žmones, kuriuos čia paliko, kurių taip ilgisi. Apie vasaras, kurias čia leidžia.
Ir kažkaip taip gimė ši daina, kurią esu sugrojęs jau daug kartų svetur. Ten žmonėms patiko, tikiuos, patiks ir jums“, – jautriai kūrinį pristatė V. Bareikis.
Dainoje buvo pabrėžiamas Lietuvos grožis, artimųjų ilgesys. Priedainyje skambėjo tokie žodžiai kaip: „Ten, kur Nemunas teka, ten ir mano širdis. Kur lietuvis lietuviškai šneka, ten sava diena ir sava naktis“.
Naujas albumas
Dainininkas nenustojo stebinti gerbėjų, su kuriais pasidalijo ir jam ypač svarbia informacija. Jis – oficialiai žengė į tarptautinius vandenis! Koncerto metu Vidas pristatė naująjį anglišką projektą, pavadintą „VB By the Sea“.
„Noriu jums pasakyt vieną man kūrybiškai svarbią informaciją.
Nežinau, kiek mano socialinis burbulas pasiekia jūsų socialinius burbulus, bet prieš mėnesį laiko aš pristačiau savo naują anglišką programą ir naują anglišką albumą. Jį galite rasti po tokiu pseudonimu – „VB By the Sea“.
Kviečiu paklausyti. „Youtube“ yra labai gražus valandos koncertas, „Spotify“ yra visas albumas.
Nuo šiol tai toks mano gretutinis muzikinis projektas, kuris orientuotas daugiausia į užsienį. Kitų metų vasarą bus tik vienas koncertas Lietuvoje (būtent šios programos), tai gaudykit progą.
Labai seniai norėjau tai įgyvendinti ir pagaliau tai padariau“, – su šypsena kalbėjo Vidas.
Išgirskite:
Koncerte taip pat skambėjo ryškiausi Vido Bareikio kūriniai, tokie kaip: „Babkės, „Pusvalanduko“, „Pažiūrėk į mane mama“, „Ežero dugne“, „Vėliava“ ir kiti.
Koncertas kartu buvo ir kvietimas tiems, kurie čia lankėsi pirmą kartą, įsilieti į gausią Lietuvos zoologijos sodo bendruomenę.
Primename, kad lapkričio 13-ąją sukako dveji metai, kai po rekonstrukcijos Lietuvos zoologijos sodas vėl atvėrė vartus lankytojams. Ši diena yra simbolinė, lyg antrasis Lietuvos zoologijos sodo, skaičiuojančio jau 88-us gyvavimo metus, gimtadienis.
Po rekonstrukcijos zoologijos sodas iš esmės pasikeitė: atsinaujino aplinka, ženkliai pagerėjo gyvūnų laikymo sąlygos, o lankytojų patirtis tapo dar turiningesnė ir patogesnė.
2023-aisiais vykusio atidarymo metu scenoje skambėjo būtent V. Bareikio muzika. Šiemet tas pats atlikėjas sugrįžo į zoologijos sodą, kad dar kartą pripildytų erdvę gerų emocijų ir bendrystės jausmo.
Lietuvos zoologijos sodas atviras kasdien 10.00–18.00 val. (pirmadieniais nuo 11.00 val.). Daugiau informacijos – čia.
