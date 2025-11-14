 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Klaipėdoje duris atvers pilies bokštas, atidarymo proga mieste vyks renginys

2025-11-14 06:42 / šaltinis: BNS
2025-11-14 06:42

Klaipėdoje penktadienį duris atvers pilies bokštas, o minint jo statybų pabaigą piliavietės aikštėje vyks simbolinis renginys.

Klaipėdoje duris atvers pilies bokštas, atidarymo proga mieste vyks renginys

Klaipėdoje penktadienį duris atvers pilies bokštas, o minint jo statybų pabaigą piliavietės aikštėje vyks simbolinis renginys.

„Šis projektas turi savo istoriją – prisimenu laiką, kai atrodė, jog projekto įgyvendinimas pareikalaus gerokai didesnių išlaidų, tačiau džiugu, kad pavyko viską įgyvendinti taupiau, nei buvo manyta. Tačiau finansai, kalbant apie šio bokšto reikšmę, nėra svarbiausia. Tai išskirtinis ir neįkainojamas simbolis, svarbus mūsų Klaipėdos tapatybei ir istorijai“, – teigė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.

Pilies bokšto atidarymo proga piliavietės aikštėje vysiančiame renginyje dalyvaus choras „Cantare“, vertikalaus šokio šokėja Inga Briazkalovaitė su mokinėmis bei styginių kvartetas „Acromanija“.

Savivaldybės teigimu, pilies bokšto atkurtas etapais, konkretūs darbai apėmė pamatų paruošiamuosius ir įrengimo darbus, bokšto apmūrijimą restauracinėmis plytomis, čerpių stogo uždengimą, bokšto smailės iškėlimą.

Bokšto vidus suprojektuotas kaip vientisa vertikali erdvė, į tarpinėse pakopose esančias aikšteles patenkama laiptais arba liftu, bokšto rūsyje yra išlikęs ir eksponuojamas autentiškas akmeninis grindinys.

Atgimęs didysis bokštas siekia 45,5 metro aukštį, bendra viso projekto vertė – 4,6 mln. eurų.

„Mums buvo svarbiausia išsaugoti autentiškumą: maksimaliai laikėmės buvusių matmenų, nieko negalėjome iškraipyti ar supaprastinti. Bokštas pastatytas ant istorinių pamatų, todėl šiandien matome ne tik atkurtą statinį, bet ir pagarbą tikrajai jo praeičiai“, – sakė techninio projekto „UP Architektai“ architektas Algirdas Stripinis.

Anot savivaldybės, istorinės piliavietės atkūrimas – ilgalaikis strateginis tikslas, link jo einama siekiant atkurti istorinį objektą ir pritaikyti jį šiuolaikiniams miesto bei visuomenės poreikiams.

Meras taip pat pridūrė, jog šiuo metu jau vyksta intensyvūs pasitarimai su projektuotojais, rengiami planai ir tolimesni etapai.

Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksas yra vertinamas kaip išskirtinė nacionalinė vertybė ir yra vienas svarbiausių viso Pajūrio regiono kultūros paveldo objektų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

