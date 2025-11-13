Teismas paliko įpareigojimą Ausmai Miškinienei grąžinti virš 4 tūkst. eurų savivaldos lėšų

A. Miškinienė prašė atmesti prokuratūros ieškinį dėl nepagrįsto praturtėjimo ir jai priteisti 6,5 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, taip pat – apeliacinėje instancijoje patirtas išlaidas.
Kaip nurodoma Klaipėdos apygardos teismo nutartyje, politikė byloje teigė, kad nepagrįsto praturtėjimo institutas jai negalėjo būti taikomas, o pirmosios instancijos teismas neteisėtai atribojo mero ir tarybos nario statusus, taip paneigdamas teisę į kompensaciją.
Teismo vertinimu, šie A. Miškinienės argumentai nepagrįsti.
„Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas (prokuratūra – BNS) įrodė nepagrįstumo instituto taikymui būtinų sąlygų visumą, o atsakovė (A. Miškinienė – BNS) neįrodė, kad savivaldybės administracijos jai išmokėtą ginčo sumą gavo esant teisiniam pagrindui“, – pažymima nutartyje.
„Pirmosios instancijos teismas išsamiai įvertino byloje esančius įrodymus, tinkamai taikė ir aiškino materialiosios ir proceso teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą, kurio panaikinti ar pakeisti remiantis apeliacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo“, – nurodė teismas.
Šis jo sprendimas įsiteisėja paskelbimo dieną, tačiau per tris mėnesius dar gali būti skundžiamas kasacine tvarka.
Kaip rašė BNS, Alytaus apylinkės teismas liepą konstatavo, kad A. Miškinienė praėjusią kadenciją nepagrįstai praturtėjo naudodama tarybos nario veiklai skirtas lėšas, todėl savivaldybės administracijai turi grąžinti 4 tūkst. 288 eurus.
Lazdijų merė taip pat įpareigota padengti apie 160 eurų siekiančias sprendimo vykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.
Šioje byloje viešąjį interesą ginanti Kauno apygardos prokuratūra iš politikės savivaldybei siekė priteisti 4 tūkst. 396 eurus, nepagrįstai išleistus degalams, tačiau nedidelę dalį šių išlaidų teismas pripažino pagrįstai kompensuotomis.
A. Miškinienė pateikė dokumentus kompensuoti degalų išlaidas iš viso už 12,2 tūkst. eurų.
Pirmosios instancijos teismo duomenimis, 5 tūkst. eurų už dalį piltų degalų politikė anksčiau grąžino į savivaldybės biudžetą, dėl šios sumos byloje ginčo nėra. Prokuratūra taip pat pripažino, kad 2,8 tūkst. eurų A. Miškinienės išlaidų buvo kompensuota pagrįstai.
BNS skelbė, kad paaiškėjus aplinkybėms dėl tarybos nario išmokų naudojimo, politikė pernai birželį sustabdė narystę Demokratų sąjungoje „Vardan Lietuvos“.
Šios partijos lyderis Saulius Skvernelis liepą sakė, kad net aukščiausios instancijos teismui A. Miškinienę įpareigojus grąžinti lėšas ir politikei tai padarius, ji galėtų grįžti į partiją.
