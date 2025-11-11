Gajauskaitės byloje kaip liudytojai bus apklausti Tapinas ir Baškienė

Bylos duomenimis, praėjusių metų spalio 8 dieną kaltinamoji, įtariama, pasikėsino išprovokuoti riaušes. Anot teisėsaugos, socialinio tinklo „Facebook“ asmeninėje savo vardu sukurtoje paskyroje I. Gajauskaitė paskelbė 33 minučių trukmės vaizdo įrašą ir jame atvirai kvietė smurtauti prieš 2024 metų spalio 11 dieną Vilniuje, buvusio Lukiškių kalėjimo teritorijoje, vyksiančių Seimo rinkimuose dalyvaujančių politinių partijų ir sąrašų lyderių debatuose dalyvaujančius ir juos organizuojančius asmenis.
„Užsuksime pas Tapiną į „Laisvės TV“, pažiūrėsime, kaip langai dūžta. Gal žinote A. Tapino automobilį? Su kokiu automobiliu važiuoja? Kad išvažiuodami iš Vilniaus paliktume fejerverką. Kas žinote, duokite man žinoti“, – socialiniame tinkle rašė I. Gajauskaitė.
Tuometė Tautos ir teisingumo sąjungos (centristai, tautininkai) kandidatė į Seimą I. Gajauskaitė socialiniame tinkle „Facebook“ taip pat paviešino vaizdo įrašą, kuriame viešai kvietė žmones atvykti į rengiamus Seimo debatus, pasiimti su savimi beisbolo lazdas, šakes, dalgius ir juos panaudoti „susidorojimui“. Moteris teigė, kad minėti debatai „gali baigtis tokiomis riaušėmis, kad dar Lietuva nematė“, vėliau politikė ragino „nelikti abejingais ir patiems padaryti teisingumą“.
„Kviečiu atsivežti, nežinau, beisbolo lazdas, šakes, dalgius. Nu žodžiu, tai, ką turite namuose, ką galima panaudoti susidorojimui tiesioginiam, nes kito kelio, kaip aš matau, nebeturime“, – vaizdo įraše kalbėjo kandidatė į Seimą (įrašas netaisytas).
Po šių viešų pareiškimų policija pradėjo ikiteisminį tyrimą, šiaulietė sulaukė įtarimų.
Šiaulių apylinkės teismo atstovė Nijolė Damulė Eltai sakė, kad antradienį teismas apklausė du nukentėjusiuosius – Seimo narį Domą Griškevičių ir žydų bendruomenės atstovą Danielių Lupshitzą.
„Nukentėjusiųjų apklausa teisme baigta, kitame posėdyje bus apklausti 4 liudytojai”, – Eltai teigė teismo atstovė. Be minėtų R. Baškienės ir A. Tapino liudytojais kviečiami kaltinamosios tėvai.
ELTA primena, kad Šiaulių apylinkės prokuratūra teismui neseniai perdavė dar vieną I. Gajauskaitės bylą, joje buvusi kandidatė į Seimą kaltinama šmeižimu.
Šios bylos duomenimis, šių metų balandžio mėnesį I. Gajauskaitė, įtariama, šmeižė valstybės tarnautoją – vienos Šiaulių rajono seniūnijos seniūną. Surinktais duomenimis, kaltinamoji socialiniuose tinkluose ir vaizdo įrašų dalinimosi platformoje, manoma, paskleidė tikrovės neatitinkančią informaciją apie minėtą valstybės tarnautoją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!