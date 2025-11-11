 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prieš teismą stos jaunuoliams narkotikų davęs klaipėdietis

2025-11-11 10:19 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 10:19

 18-metei pavartojus narkotinių medžiagų, policija nustatė, iš ko ji įsigijo draudžiamas medžiagas ir platintoją patraukė atsakomybėn.

Temidė. ELTA / Dainius Labutis

 18-metei pavartojus narkotinių medžiagų, policija nustatė, iš ko ji įsigijo draudžiamas medžiagas ir platintoją patraukė atsakomybėn.

0

Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorė baigė ikiteisminį tyrimą ir teismui su kaltinamuoju aktu perdavė baudžiamąją bylą dėl narkotinių medžiagų platinimo.

Tyrimą šioje byloje atliko Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos (KPONTV) pareigūnai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

KPONTV pareigūnams tiriant narkotinių (psichotropinių) medžiagų platinimo nepilnamečiams atvejus, nustatytas ir baudžiamojon atsakomybėn patrauktas 40 metų vyras. Jis įtariamas kvaišalų platinimu bei neteisėtu disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

Kaip skelbia uostamiesčio policija, teisėsaugininkai išsiaiškino, kad mergina galimai pavartojo narkotinės medžiagos – karfentanilio, kurią ji kartu su 27 metų pažįstamu klaipėdiečiu, įtariama, įgijo iš jau minėto 40 metų Klaipėdos miesto gyventojo.

Policija pažymi, kad net ir nedideli kiekiai šių, itin stiprių, kvaišalų yra pavojingi juos vartojančių asmenų sveikatai ar gyvybei, nes galimi perdozavimai bei stiprūs organizmo apnuodijimai.

Atlikę kratas 40 metų vyro gyvenamojoje vietoje, pareigūnai rado narkotinių medžiagų – metadono ir karfentanilio mišinio, kelias dešimtis tablečių su narkotinėmis bei psichotropinėmis medžiagomis bei elektronines svarstykles.

Šis niekur nedirbantis vyras teisėsaugai gerai žinomas – anksčiau ne kartą teistas už vagystes, plėšimus, sukčiavimą, viešosios tvarkos pažeidimą, neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

Įtariamasis šiuo metu jau atlieka laisvės atėmimo bausmę už kitą nusikaltimą.

Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 2 metų.

Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti numatytas laisvės atėmimas nuo 2 iki 8 metų.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmams.

