Teismas panaikino bausmės vykdymo atidėjimą garsius sportininkus apgavusiam Juozui Tumėnui

Teismas 2022 metais J. Tumėnui už sukčiavimą skyrė trejų metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausmę bei priteisė atlyginti daugiau nei 2,5 mln. eurų žalą, padarytą nukentėjusiesiems. Vilniaus apygardos teismo sprendimu, laisvės atėmimo bausmės vykdymas buvo atidėtas trejiems metams.
Nuteistasis buvo įpareigotas atlyginti bent trečdalį priteistos sumos, dirbti ir neišvykti iš gyvenamosios vietos be leidimo.
Tačiau J. Tumėnas neįsidarbino ir žalos neatlygino. Todėl Probacijos tarnyba kreipėsi į teismą, kad bausmės vykdymo atidėjimas būtų panaikintas.
„Per trejus metus jis neatlygino nė euro ir per trejus metus nedirbo nė vienos dienos“, – antradienį sakė Probacijos tarnybos prašymą patenkinusi teisėja Ieva Narbutaitė.
Buvusio Seimo nario Stasio Tūmėno sūnus vien iš garsaus krepšininko bei verslininko Šarūno Marčiulionio, žadėdamas didžiules palūkanas, yra išviliojęs apie 1,5 milijono eurų. Oficialiai nuo J. Tumėno yra nukentėję dar devyni asmenys, tarp jų – ir garsūs sportininkai.
Bylą tyrę pareigūnai įtarė, kad nukentėjusiųjų yra daugiau, tačiau jie nesikreipė į teisėsaugą.
J. Tumėnas teigė pinigus skolinęsis ne ketindamas sukčiauti, o verslui, kuris vėliau žlugo.
Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis dėl bausmės vykdymo atidėjimo per septynias dienas gali būti skundžiama apygardos teismui.
