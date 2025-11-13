 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Teismas kitą savaitę skelbs sprendimą dėl terminuoto laisvės atėmimo Vladui Beleckui

2025-11-13 14:55 / šaltinis: BNS
Kauno apygardos teismas kitą antradienį skelbs sprendimą dėl įkalinimo iki gyvos galvos pakeitimo terminuotu laisvės atėmimu kunigo Ričardo Mikutavičiaus žudikui Vladui Beleckui.

0

Tai BNS patvirtino teismo atstovė Eglė Mažuolė.

Pasak jos, Pravieniškių 2-ojo kalėjimo teikimą dėl griežčiausios bausmės pakeitimo V. Beleckui ketvirtadienį išnagrinėjęs teismas sprendimą skelbs lapkričio 18-ąją.

„Teikime dėl paskirtos laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės pakeitimo į terminuotą laisvės atėmimą nurodyta, kad nuteistasis šiuo metu dirba, dalyvauja pozityvaus užimtumo priemonėse, pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika yra maža“, – nurodė E. Mažuolė.

„Prokuroras teikimo prašė netenkinti, nes, jo teigimu, nėra pagrindo spręsti, kad asmuo nepavojingas visuomenei“, – pridūrė teismo atstovė.

E. Mažuolės teigimu, V. Belecko bausmės sušvelninimas teismui teikiamas nagrinėti šeštą kartą.

Iki šiol teismai kelis kartus atsisakė sušvelninti bausmę už kunigo nužudymą ir jo meno kolekcijos vagystę nuteistam V. Beleckui. Jis kalinamas jau 26 metus.

Kaip rašė BNS, Kauno kunigas, poetas ir kolekcininkas R. Mikutavičius buvo nužudytas 1998-ųjų liepos 1 dieną.

Prieš tai jis buvo įviliotas į svetimą butą, ten apsvaigintas eteriu ir automobilio bagažinėje nuvežtas prie Nemuno, kur dar gyvas buvo išrengtas, suvyniotas į tinklą ir nuskandintas.

Nusikaltėliai iš R. Mikutavičiaus buto pavogė įvairių meno vertybių, įvertintų milijonais litų.

2000-aisiais V. Beleckas buvo nuteistas už kunigo nužudymo ir jo meno kolekcijos vagystės organizavimą. Jis bausmę iš pradžių atliko Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, o 2016 metais buvo perkeltas į pataisos namus.

Už nužudymą terminuotu laisvės atėmimu taip pat buvo nuteisti Ivanas Kvaskovas, Artūras Daškovskis ir Valdas Puodžiūnas. I. Kvaskovas atėmė sau gyvybę pataisos namuose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

