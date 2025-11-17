Garsus dainininkas atšaukė visus koncertus: pasiekė liūdna žinia apie vyrą

Atlikėjas pranešė, kad gydytojai jam nurodė nedelsiant sustabdyti pasirodymus po to, kai įprastų tyrimų rezultatai sukėlė rimtą susirūpinimą dėl jo sveikatos, rašo foxnews.com
Nerimą keliantys tyrimų rezultatai
Muzikantas gerbėjams papasakojo, kad grįžęs namo tarp koncertų, kaip įprasta, atliko balso ir kraujo tyrimus. Būtent jie atskleidė pokyčius, privertusius medikus imtis skubių veiksmų.
„Šie metai buvo tikrai neįtikėtini, ir aš jaučiuosi labai laimingas ir garbingas dėl visko, kas įvyko“, – rašė jis socialiniuose tinkluose.„Kai grįžau namo ir nuėjau atlikti tyrimų, mano balso ir kraujo tyrimai sukėlė tam tikrą susirūpinimą.“
Nors kokių konkrečiai sveikatos problemų kilo, atlikėjas neatskleidė, tačiau pabrėžė, kad situacija rimta.
Gydytojų nurodymas – visiška pauzė
„Mano gydytojas nurodė man iki metų pabaigos padaryti pertrauką koncertiniame ture“, – pranešė Yungblud, garsėjantis dainomis „Strawberry Lipstick“ ir „Abyss“.
Jis pripažino, kad toks sprendimas jam – itin skausmingas, nes intensyvus darbas ir pasirodymai yra tapę jo gyvenimo dalimi.
„Mano prigimtis yra bėgti ir bėgti, kol visiškai išsekstu, nesirūpindamas niekuo kitu, tik muzika ir jumis. Bet šį kartą man buvo pasakyta, kad turiu į tai žiūrėti rimtai.“
Atšaukti koncertai JAV, Meksikoje ir Lotynų Amerikoje
Dėl prastos sveikatos Yungblud atšaukė likusius 2025 m. koncertus, tarp jų – pasirodymus Filadelfijoje, Klyvlande, Vašingtone, Meksike ir keliuose Lotynų Amerikos miestuose.
„Man skauda širdį dėl šio sprendimo. Nenoriu sau padaryti ilgalaikės žalos – mes esame kelionėje, kurią noriu, kad truktų amžinai“, – rašė atlikėjas.
Jis taip pat pranešė, kad visi JAV bilietai bus grąžinti.
Žada sugrįžti ir atsilyginti gerbėjams
Atlikėjas padėkojo gerbėjams už palaikymą ir pažadėjo, kad grįš stipresnis.
„Aš niekada nelaikau niekieno meilės, palaikymo ar energijos savaime suprantamu dalyku. Jūs žinote, kad esate viskas man. Bet man reikia šio laiko.“
Jungtinėms Valstijoms jis pažadėjo sugrįžti 2026-aisiais, o Meksikai ir Lotynų Amerikai – naujas, prieinamesnes koncertų datas jau planuoja komanda.
Yungblud atstovai šiuo metu situacijos nekomentuoja.
