  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Tikras fiasko koncerto metu: dainininkė sukėlė įtarimų gerbėjams

2025-11-14 16:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-11-14 16:25

Kanadiečių popmuzikos žvaigždė Tate McRae sulaukė daug dėmesio dėl netikėto ir labai nepatogaus įvykio koncerte. Internete žaibiškai pasklido vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip dainininkė, aistringai šokdama, netyčia nukreipė mikrofoną į save atvirkščiai.

Tate Mcrae (Nuotr. SCANPIX)

Kanadiečių popmuzikos žvaigždė Tate McRae sulaukė daug dėmesio dėl netikėto ir labai nepatogaus įvykio koncerte. Internete žaibiškai pasklido vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip dainininkė, aistringai šokdama, netyčia nukreipė mikrofoną į save atvirkščiai.

1

22 metų McRae baigė šokio partiją per savo koncertą, kai vėl prisidėjo mikrofoną prie veido, kad tęstų dainavimą. Jos balsas skambėjo per visą areną, kol ji judino lūpas, tačiau viena problema – ji laikė mikrofoną „aukštyn kojomis.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Greitai ištaisė klaidą

Atlikėjos pritariantieji vokalai nesutriko ir tęsė dainavimą. Dainininkė klaidą ištaisė labai greitai, apsukdama mikrofoną į tinkamą pusę. Tačiau netrukus internete pasipylė kritika, o komentatoriai iškart ėmė kaltinti Tate, jog ji scenoje naudoja iš anksto įrašytą vokalą.

Nepatogaus momento klipai greitai išpopuliarėjo internete, sukeldami diskusijas apie tai, kiek priimtinas yra dainavimas ne gyvai (angl. lip synching) choreografijos kupinuose popmuzikos koncertuose.

@xoxomelva the mic was flipped 😂 @tate mcrae @t8 hq #tate #tatemcraetour #misspossessivetour #2hands #concerts ♬ original sound - melva

Kanados popmuzikos žvaigždė artėja prie savo pirmojo amerikietiško arenos turo pabaigos, kuris turi baigtis Los Andžele kitą mėnesį.

Neseniai duodama interviu žurnalui „TIME Magazine“, McRae, kuri susitikinėja su australų reperiu The Kid Laroi, sakė, kad labiausiai jaučiasi kaip namie scenoje, koncertuodama didelėms minioms.

„[Tai] taip ironiška, kad prieš 20 000 žmonių aš jaučiu daug mažiau baimės nei sėdėdama mažame kambaryje,“ – teigė ji.

„Scenoje jaučiuosi saugi, ir jaučiu, kad tai yra mano akimirka, kai galiu daryti tiek, kiek noriu.“

