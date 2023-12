Naujoji popmuzikos princesė Tate McRae pristatė albumą: prisidėjo muzikos kūrėjų elitas

Prie jo prisidėjo muzikos kūrėjų elitas. O Tate superhitas „greedy“ iš naujojo albumo nesitraukia nei iš radijo, nei iš „Spotify“ viršūnių tiek svetur, tiek Lietuvoje.

Tate McRae (4 nuotr.) Tate McRae Tate McRae (Conor Cunningham nuotr.) Tate McRae (Beth Saravo nuotr.) Tate McRae (Beth Saravo nuotr.)

„Jis – apie įsimylėjimo stadijas, apsėdimo blyksnius, siunčiamų ženklų nepastebėjimą ir to pasekmes. Labai norėjau sukurti būtent popmuzikos albumą ir į savo kūrybą žvelgti žaismingiau bei smalsiau. Esu labai dėkinga, kad galėjau kurti su žmonėmis, kuriais labai žaviuosi“, – kalbėjo Tate, kuri pernai tapo jauniausia atlikėja, patekusia į „Forbes“ prestižinį „30under30“ metinį sąrašą.

Albumą „Think Later“ prodiusavo hitų kūrėjas Ryanas Tedderis (Taylor Swift, Beyoncé), taip pat Amy Allen (Harry Styles, Justinas Bieberis), Jasperis Harrisas (Doja Cat, Post Malone), Gregas Kurstinas (Adele, Pink), ILYA (Ellie Goulding, Samas Smithas), Savanas Kotecha (Ariana Grande, The Weeknd) ir kiti.

Singlo buvusiems vaizdo klipą įkvėpė Britney Spears

Naujajame Tate McRae albume atsiskleidžia dainininkės vokalas ir jos, kaip dainų autorės, evoliucija.

Be jau itin sėkmingo hito „greedy“ neseniai pasirodė ir kitas albumo singlas „exes“, parašytas kartu su R. Tedderiu ir T. Spry.

„Dainą parašėme per 30 minučių, o ją pilnai pabaigėme per 60-90 minučių. Tai yra greičiausiai parašyta daina per visą mano karjerą. Net nesuprantu, kaip tai nutiko“, – šypsosi Tate.

Dainos vaizdo klipas dėl jame esančios choreografijos yra lyginamas su Britney Spears ir Christinos Aguileros klipais jų geriausiais laikais.

„Exes“ iškart susilaukė didžiulio dėmesio ir „TikTok“ platformoje.

Taip pat singlas iškart užėmė ir pirmąją vietą pasauliniame „Top50“ reitinge „Spotify“ platformoje.

Tate McRae – „exes“

Arčiau Lietuvos

Tate McRae vizitine kortele tapo jos techniniai šokio įgūdžiai, kurie netrukus ją ir išskyrė popmuzikos rinkoje.

Taigi albumo proga Tate McRae leidybinė kompanija „Sony Music“ ir Lietuvoje gruodžio 17 d. 17 val. „Skillz“ šokių studijoje organizuoja atvirą gatvės šokių pamoką skambant Tate McRae muzikai. Vietų skaičius ribotas.

Pati Tate McRae arčiausiai Lietuvos pasirodys Varšuvoje gegužės 10 dieną.

Jos muzikinis turas po Europą „Think Later“ prasideda jau balandžio 18 d.

Klausytis Tate McRae albumo „Think Later“