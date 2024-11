Lietuvos zoologijos sodas pasiekė rekordą: per metus sulaukta 560 tūkst. lankytojų

„Džiaugiamės, kad per metus po rekonstrukcijos pabaigos sulaukėme rekordinio lankytojų skaičiaus. Tokių lankytojų srautų per visą Lietuvos zoologijos sodo istoriją tikrai neturėjome. Mums labai svarbu, kad visuomenė suprastų kodėl svarbu išsaugoti nykstančias gyvūnų rūšis, todėl džiaugiamės, kad su to svarba galime supažindinti labai daug žmonių“, – teigė Lietuvos zoologijos sodo direktorė Gintarė Stankevičė

„Žinoma, didelis visuomenės susidomėjimas įpareigoja ir toliau tobulėti – jau planuojame antrąjį renovacijos etapą“, – pridūrė ji.

Skaičiuojama, kad daugiausia svečių Lietuvos zoologijos sodas sulaukia pavasarį ir vasarą. Gausiausia lankytojų grupė – suaugę asmenys, kurių zoologijos sode per pastaruosius metus apsilankė daugiau nei 274 tūkst. Po rekonstrukcijos čia taip pat apsilankė ir daugiau nei 200 tūkst. vaikų nuo 3 m., kone 19 tūkst. senjorų, 16 tūkst. negalią turinčių asmenų bei 21 tūkst. studentų.

Zoologijos sodas pažymi, kad per pastaruosius metus lankytojams čia buvo surengta daugiau nei 1,3 tūkst. edukacinių veiklų, kuriose sudalyvavo kiek daugiau nei 32 tūkst. asmenų.