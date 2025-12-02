Susižadėjo dainininkė Miley Cyrus ir Maxx Morando: parodė įspūdingą žiedą

Pora iš pradžių pakurstė gandus apie sužadėtuves, kai kartu žengė raudonuoju kilimu Los Andžele vykusioje pasaulinėje filmo „Avatar: Fire and Ash“ premjeroje, rašoma „Page Six“.
33-ejų popmuzikos žvaigždė ir 27-erių muzikantas pozavo nuotraukoms kartu, o M. Cyrus pasirūpino, kad akį traukiantis deimantas, įstatytas į masyvų auksinį apvadą, būtų kiekvienos nuotraukos centre.
Specialus užsakymas
Vėliau juvelyrės Jacquie Aiche atstovas, „Francesca Consulting“, patvirtino, kad žiedas buvo pagamintas pagal užsakymą.
„Francesca Consulting“ taip pat pasidalino papuošalo detalėmis, pažymėdama, kad tai pagalvės formos (angl. cushion-cut) akmuo, įstatytas į „stambų“ 14 karatų geltonojo aukso apvadą.
Miley Cyrus, kuri buvo ištekėjusi už aktoriaus Liam Hemsworth nuo 2018 m. gruodžio iki 2020 m. sausio, pirmą kartą su žiedu buvo nufotografuota lapkričio viduryje, praneša „Deuxmoi“.
Dainininkė-dainų autorė taip pat demonstravo papuošalą švęsdama savo gimtadienį praėjusį savaitgalį.
Santykių pradžia
Miley Cyrus santykius „švelniai pristatė“ 2021 m. lapkritį, įtraukdama Morando į „Instagram“ nuotraukų karuselę.
Kitą mėnesį pora buvo pastebėta glaudžiai bendraujanti per televizijos transliuotą „Miley's New Year's Eve Party“ Majamyje. Per reklamines pertraukas Cyrus buvo nufilmuota šokanti su Morando užkulisiuose.
2022 m. balandį duetas buvo pastebėtas besibučiuojantis Los Andžele, o šaltinis po šešių mėnesių „E! News“ sakė, kad jų santykiai yra „labai rimti“.
Jie taip pat kartu lankėsi „Versace“ mados šou 2023 m. kovą.
Morando palydėjo Cyrus, kuriai jis yra prodiusavęs dainas, į 2024 m. „Grammy“ apdovanojimus, kur ji laimėjo metų įrašo ir geriausio pop solo atlikimo apdovanojimus už savo hitą „Flowers“.
Pora ne tik apsikeitė šventiniu bučiniu, bet ji taip pat viešai padėkojo savo „meilei“ priėmimo kalbos metu.
Po kelių dienų „People“ pranešė, kad Cyrus ir Morando gyvena kartu.
„Ji labai laiminga su juo“, – sakė šaltinis tuo metu. „Miley per pastaruosius kelerius metus labai pasikeitė. Ji atrodo ramesnė ir harmoningesnė.“
