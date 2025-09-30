Smolensko aviakatastrofos aukoms atminti skirta vieta Vilniuje pavadinta Abiejų Tautų Draugystės skveru

Minėtos tragedijos metu žuvo tuometinis Lenkijos prezidentas Lechas Kaczynskis ir jo žmona Marija.
„Savivaldybės taryba priėmė sprendimą suteikti Abiejų Tautų Draugystės pavadinimą skverui prie A. Puškino gimnazijos. Skvere jau anksčiau buvo pasodinta ąžuolų giraitė ir pastatytas paminklinis akmuo 2010 metais įvykusiai katastrofai atminti“, – patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės komunikacija.
Pasak sostinės tarybos narės, Istorinės atminties komisijos pirmininkės Kamilės Gogelienės, skveras nuo pat pradžių buvo skirtas tragiško įvykio aukoms įamžinti.
„Iš to kilo iniciatyva tą skverą pavadinti Abiejų Tautų Draugystės vardu. Kiekvienais metais, per metines, ten yra minimas šis įvykis – ten susirenka skvero įkūrėjai, mokyklos bendruomenė, Lenkijos ambasada visada dalyvauja“, – Eltai sprendimą komentavo tarybos narė, Istorinės atminties komisijos pirmininkė Kamilė Gogelienė.
„Buvo parinktas toks sutartinis pavadinimas, kuris buvo derintas su Lenkijos ambasada, su mokykla ir skvero iniciatoriais, kurie buvo miesto tarybos nariai“, – tikino ji.
Anot K. Gogelienės, skvere dabar bus įrengta informacinė lentelė, paaiškinanti 2010 metų tragediją bei simbolinės vietos įrengimo iniciatyvą. Jos manymu, ateityje patobulinimų gali būti ir daugiau.
ELTA primena, kad prieš penkioliką metų, balandžio 10-ąją, pasaulį sukrėtė žinia apie netoli Smolensko, Rusijoje nukritusį lėktuvą, kuriuo kartu su gausia delegacija skrido Lenkijos prezidentas L. Kaczynskis.
Jis Lenkijos prezidento pareigas ėjo 2005–2010 metais. Į Smolenską Lenkijos vadovas, jo žmona bei gausi politikų, istorikų, ekonomistų delegacija vyko minėti 70-ųjų Katynės žudynių metinių. Nukritus lėktuvui, žuvo visi juo skridę keleiviai.
