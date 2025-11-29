Vytautas Rumšas – apie savo pavardę ir palyginimus su tėvu: „Man 45, aš žilas, bet vis dar jaunesnysis“

Kalbėdamas apie savo pavardę, V. Rumšas neslėpė šypsenos.
„Man jau tai kelia juoką. Man 45. Aš žilas. Bet aš vis dar jaunesnysis. Tai man jau kažkaip, ai, darykit ką norite“, – juokėsi aktorius.
Pasak jo, pavardė, kuri skamba garbingai, ir žinomi tėvo pėdsakai teatre, ne visada buvo tik privalumas.
„Buvo momentas, kai aš tikrai norėjau kito vardo, nes su tuo buvo susiję daug problemų. Tai ne tam paskambina, tai ne tą pakviečia, tai ne tam pinigus perveda. Tai aš jau galvojau – velniop, bet kažkaip likau prie to paties“, – šyptelėjo V. Rumšas.
Turėti tėčio pavardę – iššūkis
Aktorius pripažino, kad turėti garsią pavardę kartais reiškia ne lengvesnį, o priešingai – sudėtingesnį kelią.
„Jeigu tavo vardas būtų Deividas Koperfieldas ir reikėtų pradėti karjerą žinant, kad yra Deividas Koperfieldas, kokie būtų reikalavimai ir kaip žmonės žiūrėtų? Tai aš įsivaizduoju, turbūt būtų nemažai iššūkių.
Visi tie, kurie galvoja, kad pateko gi – nepotizmas, įkišo jį ten, tai patikėkite manimi, po tiek metų galiu pasakyti, kad tai vis dėlto didesnis iššūkis negu privalumas. Žmonės daugiau tikisi, daugiau reikalauja ir žymiai stipriau tave tarkuoja, jeigu padarai kokią nors klaidą“, – atviravo V. Rumšas.
Jo žodžiai sulaukė palaikančių šypsenų – juk ne vienam žiūrovui pažįstamas jausmas, kai pavardė iš anksto sukuria lūkesčius, kuriuos reikia nuolat pateisinti.
Kai kalba pasisuko apie pavardės kilmę ir garsųjį miestelį Rumšiškes, aktorius neslėpė pasididžiavimo savo šaknimis, net jei jos – visai iš kitur.
„Kas žino, bet iš tikrųjų labai mažai tikėtina, nes mano tėvų šaknys yra iš Dzūkijos ir Žemaitijos. Kiek žinau, Žemaitijoje daugiau yra Rumšų negu Vidurio Lietuvoje, tarkime, Rumšiškėse, kurios yra prie Kauno.
Bet aš manau, kad Lietuva yra be proto graži. Mes esame be proto darbštūs žmonės ir gražūs žmonės. Čia faktas, kad mes esame gražiausi žmonės. Darbščiausi, gražiausi ir pamilkime save“, – sakė jis.
Laidos pabaigoje visi studijoje nusijuokė iš Manto Wizard apibendrinimo.
„Taip ir pasidžiaugiame, kad mes faini, jauni, gražūs ir turime Rumšiškes – viską, ko reikia Lietuvai.“
„Taip, atsipalaiduok“, – linksmai užbaigė Rumšas.
