TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vytautas Rumšas – apie savo pavardę ir palyginimus su tėvu: „Man 45, aš žilas, bet vis dar jaunesnysis“

Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
„Gero vakaro šou“ laidoje aktorius Vytautas Rumšas jaunesnysis prajuokino tiek žiūrovus, tiek laidos vedėją Mantą Wizard savo nuoširdžiu požiūriu į garsią pavardę. Aktorius papasakojo, kaip jaučiasi būdamas „dinastijos tęsėju“, kodėl kadaise svarstė keisti vardą ir kodėl Rumšų pavardė kartais tapdavo nesusipratimų priežastimi.

Kalbėdamas apie savo pavardę, V. Rumšas neslėpė šypsenos.

„Man jau tai kelia juoką. Man 45. Aš žilas. Bet aš vis dar jaunesnysis. Tai man jau kažkaip, ai, darykit ką norite“, – juokėsi aktorius.

Pasak jo, pavardė, kuri skamba garbingai, ir žinomi tėvo pėdsakai teatre, ne visada buvo tik privalumas.

„Buvo momentas, kai aš tikrai norėjau kito vardo, nes su tuo buvo susiję daug problemų. Tai ne tam paskambina, tai ne tą pakviečia, tai ne tam pinigus perveda. Tai aš jau galvojau – velniop, bet kažkaip likau prie to paties“, – šyptelėjo V. Rumšas.

Turėti tėčio pavardę – iššūkis 

Aktorius pripažino, kad turėti garsią pavardę kartais reiškia ne lengvesnį, o priešingai – sudėtingesnį kelią.

„Jeigu tavo vardas būtų Deividas Koperfieldas ir reikėtų pradėti karjerą žinant, kad yra Deividas Koperfieldas, kokie būtų reikalavimai ir kaip žmonės žiūrėtų? Tai aš įsivaizduoju, turbūt būtų nemažai iššūkių.

Visi tie, kurie galvoja, kad pateko gi – nepotizmas, įkišo jį ten, tai patikėkite manimi, po tiek metų galiu pasakyti, kad tai vis dėlto didesnis iššūkis negu privalumas. Žmonės daugiau tikisi, daugiau reikalauja ir žymiai stipriau tave tarkuoja, jeigu padarai kokią nors klaidą“, – atviravo V. Rumšas.

Jo žodžiai sulaukė palaikančių šypsenų – juk ne vienam žiūrovui pažįstamas jausmas, kai pavardė iš anksto sukuria lūkesčius, kuriuos reikia nuolat pateisinti.

Kai kalba pasisuko apie pavardės kilmę ir garsųjį miestelį Rumšiškes, aktorius neslėpė pasididžiavimo savo šaknimis, net jei jos – visai iš kitur.

„Kas žino, bet iš tikrųjų labai mažai tikėtina, nes mano tėvų šaknys yra iš Dzūkijos ir Žemaitijos. Kiek žinau, Žemaitijoje daugiau yra Rumšų negu Vidurio Lietuvoje, tarkime, Rumšiškėse, kurios yra prie Kauno.

Bet aš manau, kad Lietuva yra be proto graži. Mes esame be proto darbštūs žmonės ir gražūs žmonės. Čia faktas, kad mes esame gražiausi žmonės. Darbščiausi, gražiausi ir pamilkime save“, – sakė jis.

Laidos pabaigoje visi studijoje nusijuokė iš Manto Wizard apibendrinimo.

„Taip ir pasidžiaugiame, kad mes faini, jauni, gražūs ir turime Rumšiškes – viską, ko reikia Lietuvai.“

„Taip, atsipalaiduok“, – linksmai užbaigė Rumšas.

Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Gero vakaro šou“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19.30 val. per TV3 televiziją!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Gero vakaro šou“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

