 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Adrina atvirai prakalbo apie vestuvių planus: „Galbūt reikės nukelti“

2025-12-03 11:09 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 11:09

TV3 žiniasklaidos grupės laida „Gero vakaro šou“ kiekvieną trečiadienį pasakoja didžiausias žvaigždžių paslaptis. Ir nors šio trečiadienio laida bus kupina dainininkų, jie kalbės toli gražu ne tik apie muziką. Visai priešingai – šįkart sužinosime, kokias įdomybes slepia jų asmeniai gyvenimai! Kodėl žinomai dainininkei Adrinai gali tekti nukelti vestuves? Kodėl psichologijos mokslus baigusi dainininkė Ieva Narkutė niekuomet nedirbo pagal specialybę? Galiausiai, kokioje netikėjo vietoje visai neseniai įsikūrė dainininkas Martynas Kavaliauskas?

TV3 žiniasklaidos grupės laida „Gero vakaro šou“ kiekvieną trečiadienį pasakoja didžiausias žvaigždžių paslaptis. Ir nors šio trečiadienio laida bus kupina dainininkų, jie kalbės toli gražu ne tik apie muziką. Visai priešingai – šįkart sužinosime, kokias įdomybes slepia jų asmeniai gyvenimai! Kodėl žinomai dainininkei Adrinai gali tekti nukelti vestuves? Kodėl psichologijos mokslus baigusi dainininkė Ieva Narkutė niekuomet nedirbo pagal specialybę? Galiausiai, kokioje netikėjo vietoje visai neseniai įsikūrė dainininkas Martynas Kavaliauskas?

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Viena populiariausių šių dienų dainininkių Adrina neslėps – jos mylimasis Donatas Tamašauskas labai norėtų, kad ir namuose ji būtų tokia pat, kokia yra ir scenoje.

REKLAMA
REKLAMA

TV3 žiniasklaidos grupės laida „Gero vakaro šou“
(3 nuotr.)
(3 nuotr.)
FOTOGALERIJA. TV3 žiniasklaidos grupės laida „Gero vakaro šou“

Planuoja vestuves

„Tą pačią sekundę galiu kažką iškeikti ar net pasiųsti, bet vos užlipu ant scenos, man iškart gera nuotaika. Čia yra mano ratas, mano burbulas, kur aš jaučiuosi saugiai, komfortiškai ir visus žmones aplink myliu – tai yra žmonės, kuriuos aš noriu matyti, ir kurie man negadina nuotaikos“, – juoksis ji.

REKLAMA

Adrina ir jos mylimasis Donatas susižadėję jau beveik metus. Tiesa, nors vestuvių datą jie taip pat jau pasirinko, Adrina laidoje bus atvira – gali tekti ją perkelti.

„Žinant mus, mes labai vėluojame vestuves planuoti. Dar nežinome, kaip ir kur norime. Todėl, galbūt reikės nukelti“, – sakys ji, tačiau netrukus pridės turinti vieną planą, kuris reikštų, kad vestuves pora keltų net ne Lietuvoje!

REKLAMA
REKLAMA

Naujieji namai

Daug įdomių istorijų šį vakarą papasakos ir dainininkas M. Kavaliauskas. Nuo to, kodėl jo koncertai – geriau nei ieškoti mylimosios „Tinderyje“, iki to, kodėl savo žmonai dažniausiai dovanoja kvepalus.

Tačiau labiausiai žiūrovus sudomins netikėta naujų M. Kavaliausko namų vieta. Pasirodo, kad naujieji Martyno namai yra buvusioje mokykloje, kurios lubos siekia net 9 metrų aukštį!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Kai suskamba žadintuvas, dažnai nesupranti – gal vėluoji į pamokas? O jei nori kažką pasakyti, staiga pradedi kelti ranką…“ – juokaus jis.

Tiesa, vėliau žinomas vyras pridės, kad jis gyvenime linkęs rinktis nestandartinius dalykus. „Kas liečia statybininkus, niekas tikrai nenorės prie tokio objekto dirbti. Kitas dalykas – tai tikrai kainuos dvigubai daugiau. Bet aš dažniausiai prisidarau sau problemų, o po to stengiuosi iš jų išsikapanoti“, – sakys jis.

„Gero vakaro šou“ – trečiadieniais, 19.30 val. per TV3!

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų