Pamatę, kokio grožio namelį pastatė Šalčininkuose, negali atsistebėti: naudojo tik 3 medžiagas

„Kerterre“ namukai atsirado Prancūzijoje, Brittany regione, Plomeur kampelyje, o jų sumanytoja yra Evelyn Adam, kuri dalijasi vizija apie tai, kaip paprastas, bet šiltas ir patogus gyvenimas gali sugrąžinti mus į natūralią būseną – ryšį su gamta.
Į Lietuvą šią techniką iš Prancūzijos parsivežė ir pradėjo puoselėti ūkininkas Pavelas Kovalcenko. Šiuo metu jis rengia kursus, kuriuose smalsuoliams leidžia išmokti šios technikos ir išbandyti namelio statymą patiems.
Naujienų portalui tv3.lt Pavelas kartu su kolega Mindaugu Malakausku papasakojo, ar naudojant šią techniką galima pasistatyti gyvenamąjį namą, pritaikytą lietuviškoms žiemoms, bei atskleidė, ar tokį namelį statytis pigiau negu tradicinį.
Iš Prancūzijos idėją parvežė namo
Pirmiausia prabilo idėją į Lietuvą parvežęs Pavelas. Jis atskleidė, kad juos pamatė Alpėse ir suprato, kad tai – dar Lietuvoje nematytas produktas.
„Anksčiau gyvenau Prancūzijos Alpėse, eko ūkyje, ir kai atradau „Kerterre“ tipo namelius, supratau, kad tai kažkas visiškai kitoniško ir ypatingo. Atsirado noras juos pačiam kurti bei atvežti į Lietuvą, nes jau turėjau Lietuvoje savo ūkį“, – sakė jis.
Pavelas tęsė pasakojimą pridėdamas, kad grįžęs į Lietuvą netoli savo šeimos ūkio nusipirko žemės ir ryžosi ten statyti šiuos namelius.
Vis tik vien statyti Pavelui nepakako, jis taip pat norėjo skleisti žinią ir susidomėjusiems parodyti, kaip tai daroma.
„Nuo tos akimirkos kiekvieną vasarą pradėjau organizuoti kursus, jau penki pravesti kursai ir trys nameliai.
Namelių kūrimo kursuose aš pastebėjau, jog šie pastatai suteikia žmonėms džiaugsmą ir žaidimo jausmą, tokį, kokį turėjome vaikystėje, kad galime gyventi tartum pasakoje ir tą jausmą neštis į gyvenimą bei džiaugtis kiekviena diena“, – šyptelėjo jis.
Statybos – Pavelo, dekoras – Mindaugo
Taip pat, kaip pasakojo Pavelas, Prancūzijoje ši ekologiška technika jau ilgus metus yra vystoma bei pritaikoma. Kadangi Pavelui teko lankytis šios namų statybos technikos kursuose, jis idėja susižavėjo.
Anksčiau pašnekovas dirbo su molinių namų statyba, tačiau pažinęs „Kerterre“ techniką ryžosi pereiti prie jos.
„Galima sakyti, kad aš su šia technika siūlau gamtinę technologiją, kuri nereikalauja nei sunkios architektūros, nei karkasų, tik kanapių, kalkių ir smėlio. Iš viso to galima išlipdyti šitą namą, bet taip pat ją galima panaudoti savo fantazijos poreikiams pildyti.
Viso šioje technikoje yra keturi skirtingi etapai. Pirmajame reikia išmokti dirbti, o po to jau visi savo fantazija ir jėgomis daro“, – sakė Pavelas.
Kolega Mindaugas pridėjo, kad šiuo metu pardavimui jiedu su Pavelu namelių nestato – užsiima tik namelių statybos kursais.
Pasak jo, jiedu susipažino tuomet, kai Mindaugas apsilankė Pavelo kursuose ir ryžosi įnešti savų žinių iš studijų – architektūros, sienų dekoro.
„Aš pats namukų nestačiau, bet pamačiau, kad Pavelas tai daro. Kadangi mane domino tokia architektūra, tai iš karto nuvažiavau į kursą pas jį. Tada susikolaboravome, ėmiau jam padėti kursuose, prisidėti prie mokymų kaip svečias savanoris.
Norėjau įnešti savo patirtis ir žinias, kaip galima pritaikyti naujas technologijas – kaip panaudoti dirbtinį intelektą, kai surašai, ko nori, ir tau sugeneruoja“, – sakė jis.
Įvardijo privalumus ir trūkumus
Paprašius Pavelo ir Mindaugo įvardinti šių namelių privalumus ir trūkumus, pirmasis prabilo Pavelas. Jis pasakojo, kad pagrindinė namelių ypatybė yra ta, kad jų statyboms reikia visai nedaug medžiagų, pakanka vos trijų.
„Statant paprastą namą reikia klijų, blokų ir visų kitų medžiagų, o čia pakanka kalkių, kanapių ir smėlio. Mes viską sumaišome paprastoje vonioje, nereikia maišyklių.
Tad ypač patogu juos lipdyti kalnuose, kur nėra statyboms tinkamų sąlygų, tarkime, elektros. Nameliai patogūs, gali pastatyti bet kur, nereikalauja daug medžiagų“, – sakė Pavelas.
O štai Mindaugas pažvelgė iš kitos pusės. Pasak jo, nė vieno namo statybose nebūtų galima panaudoti tiek daug kūrybos, kaip dirbant su šiais projektais.
Vis tik taip pat kūryba gali reikalauti nemažai jėgų, tad šis aspektas vieniems gali būti privalumu, kitiems – trūkumu.
„Didžiausias privalumas yra tas, kad namelį gali sau pritaikyti kūrybiškai. Trūkumas – visa tai padarant reikia labai daug rankų darbo, nes tai investicija. Tu negali pasisamdyti standartinio statybininko ir tikėtis, kad jis žinos, kaip čia viskas veikia.
Reikia žinoti mišinio proporcijas, nes konstrukcijai maišai vienaip, apdailai maišai kitaip, tad bet kas negalės to padaryti.
Vis tik privalumas, kad jei pasidarei pats, tai gali tą namelį bet kur pasistatyti ir esi tikras savo namų šeimininkas – gali jį kada nori pasididinti, prasiplatinti“, – sakė jis.
Nameliai gali būti pritaikomi žiemai
Pasiteiravus, ar šiuos namelius būtų galima įsirengti taip, kad jie tiktų ne tik Pietų Pancūzijos klimatui, tačiau ir Lietuvos, pašnekovai patvirtino, kad taip.
Pasak Mindaugo, pats Pavelas pasistatė sau tokį namelį, kad galėtų jame netrukdomai gyventi ir žiemą.
„Dizainas, žinoma, yra daugiau vasarinis, pats statybos procesas ir jo įgyvendinimas labiau skirtas prancūziškam pietietiškam klimatui.
Vis tik mes bandėme daryti ir žiemai, tad galima naudoti tą patį dizainą, tik, kaip darė Pavelas, reikia apsišildyti savo namelį storesniu sluoksniu ir jeigu gyventum jame, tai galėtum būti visais sezonais“, – sakė jis.
Pasak Mindaugo, svarbu dar statybų pradžioje sau įsivardinti, ko norima – vasarnamio ar visais sezonais naudojamo namelio. Nustačius šį aspektą dirbti yra lengviau:
„Tuomet reikia įsidėti storesnius langus, duris, apsišildyti namelį iš apačios. Mes išbandėme skirtingas konstrukcijas, daugiau skirtas mūsų klimatui, kad jeigu pasnigtų, tai nedrėktų iš viršutinės dalies – tai padaryti galima.“
Gali būti pigesni už standartinius namus
Pažvelgus į šiuos namelius gali atrodyti, kad kadangi jų pastatymui tereikia trijų medžiagų, jų kaina gali būti mažesnė už tradicinius namus.
Mindaugas pasakojo, kad žvelgiant iš medžiagų pusės, šis pamąstymas gali būti teisingas. Vis tik svarbu atsižvelgti ir į kitus aspektus.
„Jeigu pas žmogų yra įgūdžiai, jeigu jis lanko kursą, seka taisykles, kaip pasidaryti tą namą, tai tada tikrai galima pigiau pasistatyti“, – sakė jis.
Vis tik daug kas priklauso ir nuo to, ar žmogus pats ketina naudoti savo žinias ir statytis namą, ar ieškoti statybininkų, kurie galėtų tokį projektą įgyvendinti.
„Kaip ir pigiau gaunasi perkant medžiagas, bet žmogus negali perleisti statybos kitam, nes kaina išaugs. Toks namas reikalauja labai daug rankų darbo“, – teigė Mindaugas.
