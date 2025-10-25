Pensininkas Leonas vejamas iš socialinio būsto: „Mano namai sudegė, neturiu, kur gyventi“

Vilniaus miesto apylinkės teismas išnagrinėjo civilinę bylą, kurioje savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“ siekė iškeldinti Leoną iš socialinio būsto be kito gyvenamojo ploto suteikimo.
Įmonė teigė, kad vyras neteisėtai naudojasi jam anksčiau išnuomotu butu, nes pasibaigus sutarties terminui, jis atsisakė išsikraustyti. Ginčas kilo dėl buto, kuris buvo išnuomotas Leonui po to, kai gaisro metu jis prarado savo ankstesnį būstą.
Pagal įstatymą tokio pobūdžio būstas gali būti išnuomojamas ne ilgiau kaip vieneriems metams. Kaip nurodyta ieškinyje, su vyru 2023 m. rugsėjo 25 d. buvo sudaryta socialinio būsto nuomos sutartis.
Vėliau paaiškėjo, kad ji buvo pasirašyta neterminuotai per klaidą. 2024 m. kovo 20 d. pasirašytu susitarimu sutartis buvo pakeista į terminuotą – iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. Pasibaigus terminui, įmonė Leoną ne kartą ragino atlaisvinti patalpas, tačiau šis atsisakė tai padaryti.
Dėl to „Vilniaus miesto būstas“ kreipėsi į teismą, prašydamas iškeldinti vyrą kartu su jo daiktais.
Senolis jaučiasi apgautas
Leonas su ieškiniu nesutiko. Jis teismui tvirtino, kad įmonė elgiasi nesąžiningai bei piktnaudžiauja savo galiomis. Pasak jo, socialinis būstas buvo suteiktas teisėtai, o terminuotos sutarties pakeitimas atliktas be pagrindo.
Atsakovas teigė, kad po sutarties termino pabaigos jis toliau gyveno bute, o įmonė tam neprieštaravo. Todėl, anot jo, nuoma turėtų būti vertinama kaip neterminuota.
Leonas akcentavo ir savo socialinę padėtį – jis yra 60 proc. darbingumo netekęs neįgalus pensininkas, kurio namai sudegė ir jis neturi kur gyventi.
„Mano teisė į būstą buvo nustatyta ir patvirtinta dokumentais, tačiau įmonė nepagrįstai atsisako tai pripažinti. Jų veiksmai pažeidžia mano teisėtus lūkesčius ir žmogaus teises“, – piktinosi senolis.
Jis prašė teismo pripažinti, kad nuomos sutartis tapo neterminuota, o „Vilniaus miesto būsto“ veiksmai – neteisėti. Taip pat vyras prašė skirti įmonei 5 tūkst. eurų baudą už piktnaudžiavimą procesu.
Teismo sprendimas: iškeldinimas yra pagrįstas
Teismas, įvertinęs abiejų šalių argumentus ir pateiktus dokumentus, nusprendė, kad „Vilniaus miesto būstas“ veiksmai yra teisėti.
Pasak teismo, būstas Leonui buvo išnuomotas tik vieneriems metams kaip pagalbos priemonė asmeniui, praradusiam būstą dėl gaisro.
Šio laikotarpio pratęsimas įstatyme nenumatytas, todėl atsakovas neturi teisės likti bute ilgiau nei numatyta sutartyje.
„Atsakovas naudojasi butu neturėdamas tam teisinio pagrindo, todėl turi būti iškeldintas su jam priklausančiu turtu“, – rašoma teismo sprendime.
Teismas taip pat atmetė Leono prašymą skirti baudą ieškovei, nurodydamas, kad byloje nenustatyta piktnaudžiavimo požymių.
Pensininkas nuo bylinėjimosi išlaidų valstybei atleistas dėl savo finansinės padėties. Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.
