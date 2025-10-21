16 kartų teista moteris už akmenų mėtymą į policijos automobilį sės už grotų

Kaip teigiama prokuratūros pranešime spaudai, anksčiau 16 kartų teistai panevėžietei teismas skyrė 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Nuteistoji pripažinta recidyviste.
Incidentas, dėl kurio moteriai iškelta baudžiamoji byla, įvykio Panevėžio ligoninės kieme rugsėjo 21 dieną. Į ligoninę dėl sumušimų atvežta moteris, išėjusi iš gydymo įstaigos, akmenimis apmėtė tarnybinį policijos mikroautobusą „MB Vito“.
Nuo smūgių įskilo priekinis automobilio stiklas, buvo apgadintas variklio dangtis. Vėliau nuostoliai buvo įvertinti 230 eurų. Įvykio metu panevėžietė buvo neblaivi – jai nustatytas sunkus girtumo laipsnis (2,56 promilės).
Įtariamoji buvo sulaikyta, jai pareikšti kaltinimai dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Ji jau ne kartą teista už analogiškas nusikalstamas veikas, į laisvę iš bausmės atlikimo vietos buvo išėjusi mažiau nei prieš du mėnesius, teistumas nebuvo išnykęs.
Kadangi panevėžietė savo kaltę pripažino visiškai ir sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami, baudžiamoji byla Panevėžio apylinkės teisme buvo išnagrinėta pagreitinto proceso tvarka.
