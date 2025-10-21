Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Apeliacinis teismas išteisino pareigūną Darių Šerpytį dėl agresyvios moters nužudymo

2025-10-21 13:05 / šaltinis: BNS
2025-10-21 13:05

Lietuvos apeliacinis teismas antradienį atmetė prokuratūros bei nukentėjusiųjų skundus ir paliko galioti Vilniaus apygardos nuosprendį, kuriuo policijos pareigūnas Darius Šerpytis buvo išteisintas dėl moters nužudymo Vilniaus rajone.

Policininko Dariaus Šerpyčio byloje paskelbtas nuosprendis (nuotr. Broniaus Jablonsko)

16

Tokį verdiktą pagarsino teisėjas Linas Šiukšta.

Išklausyti teismo verdikto atvyko dešimtys pareigūnų, tarp jų – ir generalinis komisaras Arūnas Paulauskas bei jo pavaduotojas Renaldas Žekonis.

D. Šerpytis buvo kaltinamas nužudymu viršijus įgaliojimus ir piktnaudžiavimu tarnyba, tačiau Vilniaus apygardos teismas jo veiksmus pripažino būtinąja gintimi. Dėl piktnaudžiavimo jis buvo išteisintas nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

Kaip anksčiau skelbė BNS, nesutikę su tokiu nuosprendžiu, apeliacinius skundus pateikė prokuroras ir nukentėjusiaisiais pripažintų dviejų nušautos moters sūnų advokatas.

Prokuroras prašė policininkui skirti dvejų metų laisvės apribojimą bei uždrausti dirbti darbą, susijusį su šaunamuoju ginklu.

Žuvusiosios sūnų gynėjas prašė D. Šerpytį pripažinti kaltu pagal prokuroro kaltinamąjį aktą.

BNS rašė, kad pareigūnas teisiamas dėl 2023 metų gruodžio 12-osios įvykių Vilniaus rajone, Baraškų kaime. Tądien policiją iškvietė greitosios medicinos pagalbos brigada, atvykusi pas agresyvią 51 metų psichikos ligonę.

Bylos duomenimis, moteris kastuvu apdaužė medikus ir greitosios pagalbos automobilį. Paskui apsiginklavusi peiliu puolė pareigūnus, grasindama juos papjauti.

Policininkai moterį tramdė dujomis ir elektros impulsiniu prietaisu „Taser“. Šioms priemonėms nesuveikus, D. Šerpytis į moters rankas ir kojas paleido kelis šūvius, bet ir tai jos nesustabdė, nepaleidusi iš rankų peilio ji puolė toliau. Tada pareigūnas iššovė mirtiną šūvį.

