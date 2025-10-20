Pacientę ligoninėje apvogusi slaugė atleista nuo baudžiamosios atsakomybės

Šiaulietė buvo kaltinama sukčiavimu, neteisėtu prisijungimu prie informacinės sistemos, neteisėtu disponavimu elektronine mokėjimo priemone, jos duomenimis bei jų panaudojimu.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad šių metų kovą kaltinamoji, dirbdama slauge Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, paėmė vienos pacientės, tuo metu besigydžiusios ligoninėje, banko kortelę ir ja pasinaudojo. Slaugė, įėjusi į palatą ir joje neradusi ligonės, sugalvojo pažiūrėti į pradarytą spintelės stalčių, kuriame matėsi gydomos moters piniginė. Nusprendusi ją patikrinti, slaugė rado joje banko kortelę su šalia nurodytu PIN kodu.
Tyrimo duomenimis, kitą dieną kaltinamoji viename Šiaulių miesto bankomatų patikrino sąskaitoje esantį pinigų likutį, o dar po dienos Radviliškyje moteris, užsidėjusi kepurę, akinius nuo saulės, medicininę kaukę ir striukės gobtuvą, iš bankomato išgrynino 500 eurų.
Tyrimą atlikę policijos pareigūnai ne iš karto nustatė įtariamąją, tačiau tinkamas ikiteisminio tyrimo krypties ir taktikos pasirinkimas, kruopštus ir didelis analitinis darbas, leido nustatyti ir surasti įtariamąją, apgaule užvaldžiusią nukentėjusiosios pinigus iš jos banko sąskaitos.
Moteris, pripažinusi kaltę, atleista nuo baudžiamosios atsakomybės. Ji susitaikė su nukentėjusiąja, atlygino pacientei padarytą turtinę žalą. Slaugei skirta įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą 500 eurų.
