Apeliacinis teismas sugriežtino bausmę „Rimi“ apsaugininką peršovusiam Dariui Varnui

Lietuvos apeliacinis teismas pirmadienį pranešė tenkinęs prokuroro skundą, kuriuo buvo prašoma D. Varną pripažinti kaltu ne dėl neteisėto šaudmenų laikymo ir sunkaus sveikatos sutrikdymo labai susijaudinus, bet dėl neteisėto didelio kiekio šaudmenų laikymo ir sunkaus sveikatos sutrikdymo kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu dėl nukentėjusiojo asmens tarnybos pareigų vykdymo.
Apeliacinis teismas pakeitė apygardos teismo nuosprendį – padarytas veikas perkvalifikavo ir D. Varnui paskyrė galutinę subendrintą trejų metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
COVID-19 pandemijos metu Vilniuje, parduotuvėje „Rimi“, privalomos veido kaukės nedėvėjusį ir į apsaugos darbuotoją šovusį parduotuvės lankytoją D. Varną apygardos teismas buvo pripažinęs kaltu dėl neteisėto šaudmenų laikymo ir sunkaus sveikatos sutrikdymo labai susijaudinus. Už tai jam buvo skirta trejų metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant trejiems metams.
Taip pat nuteistajam buvo uždrausta penkerius metus laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą bei priteisė atlyginti nukentėjusiajam 5 tūkst. eurų neturtinę žalą ir daugiau kaip 8 tūkst. eurų turtinę žalą Teritorinei ligonių kasai už sužeistojo gydymą.
Bylą išnagrinėjusi Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad apygardos teismas nustatė ne visas teisingam bylos išnagrinėjimui reikšmingas aplinkybes, dalį jų ignoravo, o vertindamas įrodymus, jų nelygino su kitais duomenimis, todėl neteisingai kvalifikavo nuteistojo padarytus nusikaltimus ir paskyrė jam neteisingas bausmes.
Byloje surinkti duomenys patvirtina, kad nukentėjęs apsaugininkas veikė teisėtai ir neviršijo savo įgaliojimų. Jis parduotuvėje į nuteistąjį nepurškė dujų balionėliu, o vėliau vijosi ir bandė sulaikyti D. Varną, panaudodamas specialiąsias priemones ir nepažeisdamas jam suteiktų įgaliojimų.
Be to, bylą nagrinėjant apeliacine tvarka atliktos kompleksinės teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizės rezultatai patvirtino, kad D. Varnas nusikaltimo padarymo metu nebuvo fiziologinio afekto ar kitos stipraus emocinio susijaudinimo būsenos ir galėjo suprasti savo veiksmų esmę bei juos valdyti. Taip pat byloje konstatuota, kad nuteistojo veiksmai pagal nustatytas aplinkybes negali būti laikomi savigyna.
Apeliacinis teismas pabrėžė, kad nukentėjusiojo sveikata buvo sunkiai sutrikdyta panaudojus šaunamąjį ginklą viešojoje vietoje dienos metu, aplinkui esant žmonių, t. y. kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu. Be to, nukentėjusysis įvykio metu vykdė tarnybos pareigas, todėl laikytina, kad jis buvo sužalotas ir dėl šių pareigų vykdymo. Tokio pobūdžio sunkus sveikatos sutrikdymas laikomas labai sunkiu nusikaltimu.
Apeliacinis teismas taip pat konstatavo, kad D. Varno namuose, ne seife, neteisėtai laikytas šaudmenų, neskirtų ginklui, kuriam laikyti jis turėjo leidimą, kiekis (101 vienetas) atitinka įstatyme įtvirtintą didelį šaudmenų kiekį ir užtraukia baudžiamąją atsakomybę už sunkaus nusikaltimo padarymą.
Atsižvelgus į tai, kad sužalotam apsaugininkui buvo sunkiai sutrikdyta sveikata, jis iškentė ne vieną operaciją ir jam liko ilgalaikiai neigiami padariniai sveikatai, apygardos teismo iš nuteistojo nukentėjusiajam priteistas neturtinės žalos dydis padidintas nuo 5 tūkst. eurų iki 20 tūkst. eurų.
Likusi apygardos teismo nuosprendžio dalis dėl draudimo nuteistajam D. Varnui penkerius metus laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą bei dėl įpareigojimo atlyginti turtinę žalą Teritorinei ligonių kasai palikta nepakeista.
Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis įsiteisėja jo priėmimo dieną, tačiau kasacine tvarka per tris mėnesius gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
