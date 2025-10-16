Riaušių prie Seimo byloje gauti 75 apeliaciniai skundai, nuosprendį apskundė ir prokuratūra

Apie tai Eltą ketvirtadienį informavo teismo atstovas Giedrius Janonis.
Šie duomenys rodo, kad skundus dėl nuosprendžio pateikė dauguma nuteistųjų. Teismas riaušių prie Seimo byloje rugsėjį iš 87 kaltinamųjų 84 pripažino kaltais dėl riaušių, du asmenys buvo išteisinti, o vienos kaltinamosios veikla perkvalifikuota iš dalyvavimo riaušėse į pasipriešinimą policijos pareigūnams.
Recidyvistais nutarta pripažinti 17 kaltinamųjų.
Apeliaciniu skundu prokuratūra prašo vieną išteisintąjį dėl dalyvavimo riaušėse pripažinti kaltu, Eltai pranešė Generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
Taip pat prašoma panaikinti nuosprendžio dalis, kuriomis nutarta atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą nuteistiesiems, kurie pripažinti recidyvistais.
Be to, prokuratūra mano, kad iš nuteistųjų turėtų būti priteistos išlaidos už jiems valstybės skirtus advokatus.
ELTA primena, kad rugsėjo pabaigoje paskelbtu nuosprendžiu 6 asmenys buvo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, dviem paskirtos laisvės apribojimo bausmės, trims – realios laisvės atėmimo bausmės, o 75 kaltinamiesiems laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas.
Kaltinamiesiems taip pat skirtos baudžiamojo poveikio priemonės – nuo 500 iki 2 tūkst. eurų dydžio įmokos į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, ją sumokant per vienerius metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo. Iš viso skirta 142 tūkst. eurų įmokų į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.
Civiliniams ieškovams priteista apie 112,4 tūkst. eurų žalos atlyginimo.
Pateiktus apeliacinius skundus nagrinės Vilniaus apygardos teismas.
Ikiteisminis tyrimas dėl riaušių pradėtas po 2021 m. rugpjūčio 10 d. įvykių prie parlamento. Tądien nuo ryto prie Seimo vykęs protestas prieš COVID-19 ribojimus išaugo į riaušes. Mitinguojantiems užblokavus Seimo įėjimus, pasitelktos VST ir riaušių malšinimo policijos pajėgos, kurios prieš protestuojančius panaudojo ašarines dujas, fizinę jėgą.
