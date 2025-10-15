Žiniasklaida: leidimo gyventi neturėjusį ukrainietį įdarbinęs „Freor LT“ vadovas baudos nemokės

R. Bernatonį Valstybinė darbo inspekcija (VDI) pernai liepą nubaudė 1 tūkst. eurų bauda už tai, kad būdamas „Freor LT“ leido dirbti ukrainiečiui, kuris nebeturėjo teisinio pagrindo būti Lietuvoje.
Nors tą laikotarpį už minėtą darbuotoją buvo mokami visi mokesčiai, galiausiai verslininkas buvo apkaltintas dėl nelegalaus darbo organizavimo.
„Mes įdarbinome karo pabėgėlio statusą turintį asmenį. Jis pas mus pusmetį dirbo legaliai, o paskui turėjo nueiti ir prasitęsti leidimą gyventi. Jis to nepadarė“, – portalui teigė R. Bernatonis.
Pernai Vilniaus miesto apylinkės teismas VDI nutarimą panaikino, konstatavęs, kad nusižengimo – nelegalaus darbo – nebuvo, tų metų gruodį Vilniaus apygardos teismas žemesnės instancijos teismą panaikino ir VDI nutarimą paliko galioti.
Vėliau LAT buvo prašoma pripažinti, kad „Freor LT“ vadovas nepažeidė įstatymų, esą bendrovės darbuotoja apsiriko ir įmonės sistemoje įvedė ukrainiečiui išduoto leidimo laikinai gyventi terminą: ne 2023 m. kovo 4 d., o 2024 m. kovo 4 d.
Pasak R. Bernatonio, dėl to nebuvo laiku pasirūpinta leidimo gyventi pratęsimu, tai buvo vienintelis atvejis bendrovėje.
Teisėjų kolegija įvertino, kad dėl rašymo apsirikimo klaidos R. Bernatonis negalėjo numatyti, kad užsienietis įmonėje dirbs nelegaliai, šis formalus teisės pažeidimas nesukėlė jokių neigiamų pasekmių.
R. Bernatonio teigimu, LAT pradėjus svarstyti bylą „Freor LT“ prašymu Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) išbraukė įmonę iš nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašo, kuris užkerta kelia dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
Jeigu VMI to nebūtų padariusi, laimėjus bylą įmonė galėjo kreiptis dėl kompensacijos už reputacijai padarytą žalą.