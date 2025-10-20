Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Skaudžiai apgautos juvelyrės Jurgos Lago istorijoje – naujos aplinkybės: sulaukė teismo sprendimo

2025-10-20 17:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 17:30

Jurga Lago (nuotr. Elta)

Juvelyrė Jurga Karčiauskaitė-Lago gali lengviau atsikvėpti – apeliacinės instancijos teismas patvirtino, kad bankininkystės paslaugas teikianti UAB „Paysera LT“ privalo atlyginti nuostolius, kuriuos jos valdoma įmonė „YURGA“ patyrė dėl sukčių apgaulės.

2

Apie tai pranešė naujienų portalas „Atvira Klaipėda“.

Sukčių laiškas

Dar 2023 m. rugpjūčio pabaigoje prasidėjusi istorija baigėsi juvelyrei palankiai. Kaip rašoma teismo dokumentuose, sukčiai el. paštu atsiuntė tariamą „Payseros“ pranešimą su žinute:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Labas, norime jums pranešti, kad jūsų Paysera paskyra buvo laikinai ribojama dėl saugumo sumetimų. Norėdami atkurti paskyros prieigą, prašome laikytis šių nurodymų.“

Paspaudusi ant pateiktos nuorodos, J. Karčiauskaitė-Lago pateko į suklastotą svetainę, kuri buvo beveik identiška tikrajam „Paysera“ puslapiui. Netrukus ji telefone gavo SMS žinutę su patvirtinimo kodu – „510456 – patvirtinimo kodas Paysera iOS 16.6 aplikacijoje“. Įvedusi šį kodą, juvelyrė nė neįtarė, kad suteikė prieigą sukčiams.

Vos per nepilną valandą iš juvelyrikos namų sąskaitos buvo atlikti devyni mokėjimai, o bendra suma siekė net 35 200 eurų.

Apeliacinio teismo sprendimas

Apeliacinis teismas nusprendė, kad „Paysera LT“ turi prisiimti atsakomybę už įvykį ir kompensuoti nuostolius, nes bendrovė neužtikrino pakankamos klientų duomenų apsaugos.

