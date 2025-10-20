Skaudžiai apgautos juvelyrės Jurgos Lago istorijoje – naujos aplinkybės: sulaukė teismo sprendimo

Apie tai pranešė naujienų portalas „Atvira Klaipėda“.
Sukčių laiškas
Dar 2023 m. rugpjūčio pabaigoje prasidėjusi istorija baigėsi juvelyrei palankiai. Kaip rašoma teismo dokumentuose, sukčiai el. paštu atsiuntė tariamą „Payseros“ pranešimą su žinute:
„Labas, norime jums pranešti, kad jūsų Paysera paskyra buvo laikinai ribojama dėl saugumo sumetimų. Norėdami atkurti paskyros prieigą, prašome laikytis šių nurodymų.“
Paspaudusi ant pateiktos nuorodos, J. Karčiauskaitė-Lago pateko į suklastotą svetainę, kuri buvo beveik identiška tikrajam „Paysera“ puslapiui. Netrukus ji telefone gavo SMS žinutę su patvirtinimo kodu – „510456 – patvirtinimo kodas Paysera iOS 16.6 aplikacijoje“. Įvedusi šį kodą, juvelyrė nė neįtarė, kad suteikė prieigą sukčiams.
Vos per nepilną valandą iš juvelyrikos namų sąskaitos buvo atlikti devyni mokėjimai, o bendra suma siekė net 35 200 eurų.
Apeliacinio teismo sprendimas
Apeliacinis teismas nusprendė, kad „Paysera LT“ turi prisiimti atsakomybę už įvykį ir kompensuoti nuostolius, nes bendrovė neužtikrino pakankamos klientų duomenų apsaugos.
