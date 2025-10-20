Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Siaučia sukčiai: gyventojai vėl pateko į apgavikų pinkles

2025-10-20 09:57 / šaltinis: ELTA
2025-10-20 09:57

Sostinėje ir Šiauliuose sukčiai apgaule iš žmonių išviliojo apie 5,4 tūkst. eurų, informavo policija.

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

Sostinėje ir Šiauliuose sukčiai apgaule iš žmonių išviliojo apie 5,4 tūkst. eurų, informavo policija.

0

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, sekmadienį sostinėje, Vilniaus gatvėje, naktiniame klube, nepažįstami asmenys, pasinaudoję vyro (gim. 1997 m.) mobiliojo ryšio telefone įdiegta „Smart ID“ programėle, atliko atsiskaitymus už 3,4 tūkst. eurų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.

Anot Šiaulių AVPK, spalio 15 dieną Šiaulių miesto gyventojas (gim. 2006 m.) telefone aktyvavo žinute gautą neva siuntų tarnybos nuorodą ir suvedė elektroninės bankininkystės duomenis bei „Smart ID“ kodus. 

Po šių veiksmų iš vyro banko sąskaitos pasisavinti daugiau nei 2 tūkst. eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.

