„Lietuvos metų automobilis 2027“ dalyvis: mažas, bet ne kuklus „Cupra Raval“

Barselonoje sukurtas modelis išsiskiria ne tik drąsiu dizainu, bet ir gana ambicingomis techninėmis charakteristikomis. Šiemet jis tapo vienu iš konkurso „Lietuvos metų automobilis 2027“ dalyvių.
Barselonos gatvių įkvėptas elektromobilis
„Cupra Raval“ vardas pasirinktas neatsitiktinai. Jis kilo iš El Raval – vieno spalvingiausių ir gyvybingiausių Barselonos rajonų, garsėjančio kultūrų įvairove, meno erdvėmis ir aktyviu gatvės gyvenimu.
Pasak gamintojo, būtent šio rajono energija ir savitas charakteris tapo pagrindiniu įkvėpimu kuriant naująjį elektromobilį.
Modelio istorija prasidėjo dar 2021 metais, kai buvo pristatyta radikalaus dizaino „Cupra UrbanRebel“ koncepcija. Tuomet gamintojas siekė parodyti, kaip ateityje galėtų atrodyti nedidelis, bet sportiškas elektromobilis.
Vėliau koncepcija buvo pritaikyta serijinei gamybai, o 2026 metų balandį debiutavo galutinis „Cupra Raval“ modelis.
Priekinėje dalyje dominuoja žemas variklio dangtis, griežtų formų buferis ir trikampės formos šviesos elementai. Sportišką charakterį dar labiau pabrėžia plačios ratų arkos, ryškios kėbulo briaunos ir gana žema stogo linija.
Priklausomai nuo komplektacijos, automobilyje gali būti įrengti pažangūs „Matrix LED“ žibintai, o išskirtinumo suteikia apšviečiami „Cupra“ logotipai ir į kėbulą įleistos durų rankenos, kurios automatiškai išsikiša priartėjus vairuotojui.
Galinėje dalyje dėmesį patraukia per visą automobilio plotį besidriekiantis žibintų elementas su trimačiu šviesos efektu.
Gamintojas taip pat numatė gana plačias individualizavimo galimybes. Pirkėjai gali rinktis ne tik skirtingas kėbulo spalvas ar ratlankius, bet ir įvairius salono apdailos derinius.
Didelė erdvė mažame automobilyje
Nors „Cupra Raval“ dizainas primena nedidelį sportišką hečbeką, automobilio konstrukcija pirmiausia buvo kuriama siekiant kuo efektyviau išnaudoti turimą erdvę.
Modelis sukurtas naudojant naująją „Volkswagen“ grupės MEB+ elektromobilių platformą, pritaikytą kompaktiškiems elektriniams automobiliams.
Viena svarbiausių jos savybių – galimybė įrengti elektros motorą priekinėje dalyje, todėl „Raval“ turi priekinių varančiųjų ratų pavarą.
Tai leidžia efektyviau išnaudoti galinę automobilio dalį keleiviams ir bagažui. Naujojo „Cupra Raval“ ilgis siekia 4046 mm, plotis – 1784 mm, o aukštis – 1514 mm.
Atstumas tarp ašių sudaro 2600 mm, todėl penkiaviečiame salone numatyta gana daug erdvės tokio dydžio automobiliui. Vis dėlto bene didžiausią staigmeną pateikia bagažinė.
Jos talpa siekia net 441 litrą – tai neįprastai didelis rodiklis maždaug keturių metrų ilgio hečbekui.
Palyginimui, daugelio tradicinių kompaktinės klasės automobilių bagažinės paprastai talpina maždaug 350–400 litrų.
Tokia erdvė gali būti svarbus argumentas vairuotojams, kurie norėtų mažesnio automobilio miestui, tačiau nenori atsisakyti praktiškumo.
Be to, elektromobilio konstrukcija leidžia sukurti gana lygų salono grindų paviršių ir racionaliai išdėstyti keleiviams skirtą erdvę.
Sportiškam automobiliui būdinga važiuoklė
Konkursui „Lietuvos metų automobilis 2027“ pateiktas „Cupra Raval“ turi 155 kW, arba 211 AG, galios elektros motorą. Jis išvysto 290 Nm sukimo momentą, kuris perduodamas priekiniams ratams.
Tokios galios visiškai pakanka, kad nedidelis elektromobilis pasižymėtų gana energinga dinamika.
Gamintojo duomenimis, nuo 0 iki 100 km/val. „Raval“ įsibėgėja per 7,1 sekundės, o maksimalus greitis siekia 160 km/val.
Nors šie rodikliai neprilygsta galingiausiems elektriniams sportiniams automobiliams, jie gerokai viršija tai, ko dauguma vairuotojų tikėtųsi iš įprasto miesto hečbeko. Tačiau gamintojas pabrėžia, kad svarbiausia „Raval“ savybė nėra vien elektros motoro galia.
Kuriant automobilį daug dėmesio skirta važiuoklės charakteristikoms ir valdymui. Palyginti su standartine MEB+ platformos konstrukcija, „Cupra Raval“ važiuoklė pažeminta 15 mm, o tarpuvėžė praplatinta 10 mm.
Automobilyje taip pat naudojama progresyvaus veikimo vairo sistema, kurios perdavimo santykis keičiasi priklausomai nuo vairo pasukimo kampo.
Tokiu būdu siekiama užtikrinti greitesnes automobilio reakcijas posūkiuose, kartu išsaugant patogų manevravimą mieste.
Priklausomai nuo komplektacijos, „Raval“ gali būti montuojama ir adaptyvioji DCC pakaba, kurios amortizatorių veikimą vairuotojas gali reguliuoti pasirinkdamas skirtingus nustatymus.
Ši sistema leidžia keisti automobilio charakterį – nuo komfortiškesnio kasdienio važiavimo iki standesnės, dinamiškesniam vairavimui skirtos pakabos.
Gamintojas taip pat numatė „ESC Sport“ stabilumo kontrolės režimą, leidžiantį elektroninėms sistemoms suteikti vairuotojui daugiau laisvės.
Dar viena įdomi technologija – „One-Pedal Driving“ funkcija, leidžianti automobilį lėtinti beveik vien atleidžiant akceleratoriaus pedalą.
Tokiu būdu stabdymo metu atgaunama daugiau elektros energijos, o vairuotojui mieste rečiau reikia naudotis įprastu stabdžių pedalu.
Iki 446 kilometrų viena įkrova
Konkurse dalyvaujančiame „Cupra Raval“ naudojama 52 kWh talpos baterija. Pagal WLTP bandymų ciklą ši versija gali nuvažiuoti iki 446 kilometrų, o oficialios elektros energijos sąnaudos sudaro 13,6–14,8 kWh/100 km.
Nors „Raval“ pirmiausia pristatomas kaip miesto elektromobilis, iki 446 kilometrų siekiantis nuvažiuojamas atstumas leidžia jį vertinti ir kaip automobilį ilgesnėms kelionėms.
Pavyzdžiui, teoriškai viena įkrova galėtų pakakti kelionei iš Vilniaus į Kauną ir atgal, dar paliekant nemažą energijos rezervą.
Naujajame „Raval“ taip pat numatyta gana efektyvi greitojo įkrovimo sistema. Naudojant nuolatinės srovės įkrovimo stotelę, maksimali įkrovimo galia siekia 105 kW.
Gamintojo teigimu, tinkamomis sąlygomis bateriją nuo 10 iki 80 proc. galima įkrauti maždaug per 24 minutes.
Didžiausias privalumas – kaina
Vienas svarbiausių naujojo „Cupra Raval“ argumentų neabejotinai yra jo kaina. Gamintojas siekia, kad šis modelis taptų vienu prieinamesnių sportiško charakterio elektromobilių Europos rinkoje.
Lietuvoje paskelbta pradinė „Cupra Raval“ kaina siekia 26 500 eurų. Tiesa, už šią sumą siūloma mažesnės galios versija su 37 kWh baterija, o konkursui „Lietuvos metų automobilis 2027“ pateiktas gerokai pajėgesnis modelis.
Vis dėlto „Raval“ laukia nelengva užduotis. Kompaktiškų elektromobilių segmente konkurencija sparčiai didėja, o pirkėjai vis dažniau vertina ne tik automobilio išvaizdą ar techninius duomenis, bet ir realų nuvažiuojamą atstumą, įkrovimo greitį, programinės įrangos patogumą bei eksploatacijos išlaidas.
Be to, sportiškesnė važiuoklė ir žemesnio profilio padangos ne visada reiškia didžiausią komfortą nelygiuose keliuose.
Todėl vienas įdomiausių klausimų – ar „Cupra“ pavyko suderinti sportiškam hečbekui būdingą valdymą su kasdieniam naudojimui reikalingu patogumu.
Atsakymo į šį klausimą ieškos konkurso „Lietuvos metų automobilis 2027“ komisijos nariai, vertindami „Raval“ kartu su kitais šių metų pretendentais.
Konkurse dalyvaujančio „Cupra Raval“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: hečbekas
- Variklio tipas: elektrinis
- Degalų rūšis: elektra
- Variklio galia: 155 kW / 211 AG
- Sukimo momentas: 290 Nm
- Varantieji ratai: priekiniai
- Sėdimų vietų skaičius: 5
- Durų skaičius: 5
- Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.: 7,1 s
- Maksimalus greitis: 160 km/val.
- Baterijos talpa: 51,7 kWh
- Nuvažiuojamas atstumas: iki 446 km
- Elektros energijos sąnaudos: 13,6–14,8 kWh/100 km
- Svoris: 1535 kg
- Bagažinės talpa: 441 l
- Ilgis: 4046 mm
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose!
Kartu su konkursu „Lietuvos metų automobilis 2027“ portale TV3.lt vyksta ir tradiciniai „Tautos automobilio“ rinkimai, kuriuose savo favoritą gali išrinkti patys skaitytojai.
Balsuoti galima kiekvieną dieną, o vienu metu – už neribotą skaičių konkurso dalyvių. Galite palaikyti tiek vieną labiausiai patikusį automobilį, tiek penkis, dešimt ar net daugiau modelių.
Susipažinkite su konkurso dalyviais ir atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose.
Daugiausia skaitytojų balsų surinkęs modelis bus paskelbtas „Tautos automobiliu 2027“ konkurso apdovanojimų ceremonijos metu.
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