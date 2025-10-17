Iš kaunietės sukčiai išviliojo per 30 tūkst. eurų

Jo duomenimis, ketvirtadienį į pareigūnus kreipėsi 1964 metais gimusi moteris ir pranešė netekusi pinigų.
Anot moters, spalio 8 dieną apie 12 val. jai būnant namuose Kaune paskambino nepažįstami rusiškai kalbėję asmenys. Jie prisistatė banko darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaule išviliojo 31 tūkst. 157 eurus.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
