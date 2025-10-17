Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Iš kaunietės sukčiai išviliojo per 30 tūkst. eurų

2025-10-17 07:53 / šaltinis: BNS
2025-10-17 07:53

Po sukčių skambučio kaunietė neteko daugiau kaip 30 tūkst. eurų, penktadienį pranešė Policijos departamentas.

Kaip apsisaugoti nuo sukčių ir apsaugoti savo duomenis internete? (nuotr. Shutterstock.com)

Po sukčių skambučio kaunietė neteko daugiau kaip 30 tūkst. eurų, penktadienį pranešė Policijos departamentas.

1
Jo duomenimis, ketvirtadienį į pareigūnus kreipėsi 1964 metais gimusi moteris ir pranešė netekusi pinigų.

Anot moters, spalio 8 dieną apie 12 val. jai būnant namuose Kaune paskambino nepažįstami rusiškai kalbėję asmenys. Jie prisistatė banko darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaule išviliojo 31 tūkst. 157 eurus.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.

