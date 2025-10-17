Rusiškai kalbėję sukčiai iš kaunietės išviliojo daugiau nei 31 tūkst. eurų

Kaip skelbia Policijos departamentas, ketvirtadienį 10.47 val. į Kauno Dainavos policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1964 m.).
Ji pareiškė, kad praėjusią savaitę, spalio 8 dieną, apie 12 val. Kaune, būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstami asmenys.
Jie apgaulės būdu išviliojo 31 tūkst. 157 eurus.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.
