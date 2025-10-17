Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusiškai kalbėję sukčiai iš kaunietės išviliojo daugiau nei 31 tūkst. eurų

2025-10-17 08:15 / šaltinis: ELTA
2025-10-17 08:15

Rusiškai kalbėję sukčiai apsimetė policininkais, bankininkais ir iš kaunietės išviliojo daugiau nei 31 tūkst. eurų.

Telefoniniai sukčiai (asociatyvi nuotr.) (nuotr. Pexels)

Rusiškai kalbėję sukčiai apsimetė policininkais, bankininkais ir iš kaunietės išviliojo daugiau nei 31 tūkst. eurų.

1

Kaip skelbia Policijos departamentas, ketvirtadienį 10.47 val. į Kauno Dainavos policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1964 m.).

Ji pareiškė, kad praėjusią savaitę, spalio 8 dieną, apie 12 val. Kaune, būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstami asmenys.

Jie apgaulės būdu išviliojo 31 tūkst. 157 eurus. 

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo. 

