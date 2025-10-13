Teisėjų garbės teismas dėl neetiško elgesio pareiškė pastabą Arūnui Purvainiui

Kaip nurodė Nacionalinė teismų administracija, pastaba A. Purvainiui pareikšta dėl „Teisėjų etikos principų pažeidimo darbinėje aplinkoje bendraujant su kitais teisėjais ir teismo darbuotojais, neetiškai elgiantis teisėjų susirinkimų metu, kritikuojant kitų teisėjų priimtų procesinius sprendimus, draudžiant teisėjams viešai komentuoti savo priimtus sprendimus“.
Garbės teismas taip pat padarė išvadą, kad drausmės byloje esančių duomenų nepakanka konstatuoti A. Purvainį kliudžius teisėjams aktyviai dalyvauti teismo ir kitų institucijų organizuojamuose renginiuose, todėl ši bylos dalis nutraukta.
Šis sprendimas per dešimt dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
Teisėjų garbės teismo vertinimu, A. Purvainis, iš dalies pripažinęs, kad dviejuose teisėjų susirinkimuose jo pasakytos frazės nebuvo visiškai tinkamos, „apskritai savo veiksmus vertina nepakankamai savikritiškai“.
Kadangi Teisėjų etikos kodekso principai buvo pažeisti A. Purvainiui einant teismo pirmininko, kuriam taikomi ypač aukšti elgesio ir atsakomybės standartai, pareigas, tai Garbės teismas vertino kaip atsakomybę sunkinančią aplinkybę.
Priimdamas sprendimą teismas taip pat atsižvelgė į aplinkybę, kad anksčiau šis teisėjas nebuvo baustas drausmine tvarka.
