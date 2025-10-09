Prancūzijos teismas vyrui, neigusiam kaltę dėl Gisele Pelicot išžaginimo, skyrė 10 metų kalėjimo

Praėjusiais metais žemesnės instancijos teismas 44 metų Husamettinui Doganuiskyrė devynerių metų laisvės atėmimo bausmę, kai prokurorai taip pat prašė skirti 12 metų.
Tačiau jis buvo vienintelis iš kaltinamųjų, nusprendęs apskųsti nuosprendį.
G. Pelicot, pernai per masinio žaginimo bylos svarstymą tapusi feminizmo didvyre, išvakarėse šiam vyrui teisme pasakė, jog niekada nedavė jam savo sutikimo.
72-ejų G. Pelicot pelnė tarptautinį pripažinimą už savo drąsą pernai liudijant teisme prieš buvusį vyrą, kuris ją smarkiai apsvaigino narkotikais ir pakvietęs dešimtis vyrų žaginti moterį. Visa tai tęsėsi ištisą dešimtmetį.
Pasaulį sukrėtusioje byloje 72 metų Dominique'as Pelicot prisipažino, kad beveik dešimtmetį stipriai apsvaigindavo ir kvietė dešimtis nepažįstamų asmenų ją prievartauti ir išnaudoti.
Tyrėjai D. Pelicot priklausančiame kietajame diske iš viso rado 107 nuotraukas ir 14 vaizdo įrašų, darytų tą naktį, kai H. Doganas 2019 metais lankėsi poros namuose.
Nepaisant vaizdinių įrodymų, H. Doganas, kuris pirminiame procese buvo nuteistas devynerius metus kalėti už išžaginimą, trečiadienį teisme save gynė.
Jis pakartojo savo įvykių versiją, bandydamas perkelti kaltę buvusiam G. Pelicot vyrui, sakydamas, kad jautėsi „patekęs į spąstus“.
Antradienį D. Pelicot teismui teigė, kad H. Doganas noriai dalyvavo jo schemoje.
„Niekada nieko neverčiau“, – sakė jis.
H. Doganas teigia, kad poros namuose išbuvo vos pusvalandį, tačiau tyrėjas sakė, kad įvykio vietoje jis išbuvo „ne mažiau kaip tris valandas ir 24 minutes“, kaip matyti iš vaizdo įrašo laiko juostos.
