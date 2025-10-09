Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prancūzijos teismas vyrui, neigusiam kaltę dėl Gisele Pelicot išžaginimo, skyrė 10 metų kalėjimo

2025-10-09 18:42 / šaltinis: BNS
2025-10-09 18:42

Prancūzijos apeliacinis teismas ketvirtadienį skyrė 10 metų laisvės atėmimo bausmę vyrui, kuris buvo vienintelis iš 50 kaltinamųjų, teigęs esąs nekaltas dėl Gisele Pelicot seksualinio išnaudojimo.

Kalėjimo grotos Andrius Ufartas/Fotobankas

Prancūzijos apeliacinis teismas ketvirtadienį skyrė 10 metų laisvės atėmimo bausmę vyrui, kuris buvo vienintelis iš 50 kaltinamųjų, teigęs esąs nekaltas dėl Gisele Pelicot seksualinio išnaudojimo.

REKLAMA
0

Praėjusiais metais žemesnės instancijos teismas 44 metų Husamettinui Doganuiskyrė devynerių metų laisvės atėmimo bausmę, kai prokurorai taip pat prašė skirti 12 metų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau jis buvo vienintelis iš kaltinamųjų, nusprendęs apskųsti nuosprendį.

G. Pelicot, pernai per masinio žaginimo bylos svarstymą tapusi feminizmo didvyre, išvakarėse šiam vyrui teisme pasakė, jog niekada nedavė jam savo sutikimo.

REKLAMA
REKLAMA

72-ejų G. Pelicot pelnė tarptautinį pripažinimą už savo drąsą pernai liudijant teisme prieš buvusį vyrą, kuris ją smarkiai apsvaigino narkotikais ir pakvietęs dešimtis vyrų žaginti moterį. Visa tai tęsėsi ištisą dešimtmetį.

REKLAMA

Pasaulį sukrėtusioje byloje 72 metų Dominique'as Pelicot prisipažino, kad beveik dešimtmetį stipriai apsvaigindavo ir kvietė dešimtis nepažįstamų asmenų ją prievartauti ir išnaudoti.

Tyrėjai D. Pelicot priklausančiame kietajame diske iš viso rado 107 nuotraukas ir 14 vaizdo įrašų, darytų tą naktį, kai H. Doganas 2019 metais lankėsi poros namuose.

REKLAMA
REKLAMA

Nepaisant vaizdinių įrodymų, H. Doganas, kuris pirminiame procese buvo nuteistas devynerius metus kalėti už išžaginimą, trečiadienį teisme save gynė.

Jis pakartojo savo įvykių versiją, bandydamas perkelti kaltę buvusiam G. Pelicot vyrui, sakydamas, kad jautėsi „patekęs į spąstus“.

Antradienį D. Pelicot teismui teigė, kad H. Doganas noriai dalyvavo jo schemoje.

„Niekada nieko neverčiau“, – sakė jis.

H. Doganas teigia, kad poros namuose išbuvo vos pusvalandį, tačiau tyrėjas sakė, kad įvykio vietoje jis išbuvo „ne mažiau kaip tris valandas ir 24 minutes“, kaip matyti iš vaizdo įrašo laiko juostos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų